Τραμπ: «Ο Επστάιν είναι πρόβλημα των Δημοκρατικών» – Το «καρφί» για τους αδύναμους Ρεπουμπλικάνους

Enikos Newsroom

διεθνή

Ντόναλντ Τραμπ
πηγή: EPA/WILL OLIVER

Με νέα ανάρτηση ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε εκ νέου στην υπόθεση του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα, Τζέφρι Επστάιν και την εμπλοκή του ονόματός του.

«Οι Δημοκρατικοί κάνουν ό,τι μπορούν για να προωθήσουν ξανά την κομπίνα Επστάιν, παρά το γεγονός ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσίευσε 50.000 σελίδες εγγράφων, προκειμένου να αποσπάσουν την προσοχή από όλες τις κακές πολιτικές και τις απώλειές τους, ειδικά από την ΝΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟ SHUTDOWN (σ.σ. αναστολή λειτουργιών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης), όπου το κόμμα τους βρίσκεται σε απόλυτη αναταραχή και δεν έχει ιδέα τι να κάνει», έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Μερικοί αδύναμοι Ρεπουμπλικάνοι έχουν πέσει στα νύχια τους επειδή είναι αδύναμοι και ανόητοι. Ο Επστάιν ήταν Δημοκρατικός και είναι πρόβλημα των Δημοκρατικών, όχι των Ρεπουμπλικάνων! Ρωτήστε τον Μπιλ Κλίντον, Ρέιντ Χόφμαν και τον Λάρυ Σάμερς για τον Επστάιν, ξέρουν τα πάντα για αυτόν, μην χάνετε το χρόνο σας με τον Τραμπ. Έχω μια χώρα να κυβερνήσω!», κατέληξε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η υπόθεση Επστάιν επανήλθε στο προσκήνιο καθώς επιτροπή του Κογκρέσου έδωσε στη δημοσιότητα χιλιάδες emails του χρηματιστή, ο οποίος αυτοκτόνησε το 2019 μέσα στη φυλακή. Σε αυτά γράφει σε φίλους και συνεργάτες και σχολιάζει τον Αμερικανό πρόεδρο. Μάλιστα σε μία από αυτές τις επικοινωνίες ο Επστάιν γράφει ότι ο Τραμπ «γνώριζε για τα κορίτσια», προφανώς αναφερόμενος στις ανήλικες που ο ίδιος εκμεταλλευόταν σεξουαλικά.

