Τραμπ: Γιατί η υπόθεση Επστάιν μπορεί να τον φέρει αντιμέτωπο με τους Ρεπουμπλικάνους – Τα σενάρια για τη μάχη που θα δοθεί στο Κογκρέσο

Σε πολιτικό «γόρδιο δεσμό» εξελίσσεται η υπόθεση Επστάιν μετά τις καθημερινές αποκαλύψεις email με τα όσα έγραφε ο καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστής για τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων την επόμενη εβδομάδα προγραμματίζει να θέσει σε ψηφοφορία το αίτημα βουλευτών να δοθούν στη δημοσιότητα όλα τα αρχεία που σχετίζονται με την έρευνα των αρχών για την σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων από τον Τζέφρι Επστάιν.

Το αίτημα των βουλευτών συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 218 υπογραφές για να τεθεί σε ψηφοφορία. Τέσσερις από αυτές τις υπογραφές ανήκουν σε Ρεπουμπλικάνους, γεγονός που δεν πέρασε απαρατήρητο από τον Λευκό Οίκο.

Την Τετάρτη δημοσιεύματα στα αμερικανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι ο Λευκός Οίκος προσπαθεί να σταματήσει την ψηφοφορία για να μην λάβει περαιτέρω διαστάσεις το θέμα και επικοινώνησε με δύο από τους βουλευτές των Ρεπουμπλικάνων, που υπέγραψαν. Όπως φάνηκε, όμως, το αίτημα προχωράει κανονικά στις διαδικασίες του Κογκρέσου.

Το δίλημμα των Ρεπουμπλικάνων στο Κογκρέσο

Η επικείμενη ψηφοφορία θέτει ενώπιον ενός σοβαρού πολιτικού διλήμματος τους Ρεπουμπλικάνους της Βουλής, οι οποίοι θα υποχρεωθούν να επιλέξουν ανάμεσα στην πίστη τους στον Αμερικανό πρόεδρο και στις εκκλήσεις για διαφάνεια από μερίδα των συντηρητικών υποστηρικτών τους.

Το σκάνδαλο αποτελεί ένα σοβαρό πολιτικό «αγκάθι» στην πορεία του Τραμπ εδώ και μήνες επειδή ο ίδιος ενίσχυσε τις θεωρίες συνωμοσίας για τον Επστάιν στους υποστηρικτές του και προεκλογικά είχε υποσχεθεί να δημοσιοποιήσει όλα τα αρχεία της υπόθεσης του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Πολλοί ψηφοφόροι του Τραμπ πιστεύουν ότι η κυβέρνηση έχει συγκαλύψει τους δεσμούς του Επστάιν με ισχυρές προσωπικότητες στις ΗΠΑ και έχει αποκρύψει λεπτομέρειες σχετικά με την αυτοκτονία του σε φυλακή του Μανχάταν το 2019. Μάλιστα σε αυτά τα σενάρια συνωμοσίας αναφέρεται ότι η κυβέρνηση έχει στη διάθεση της μία λίστα με «πελάτες» του Επστάιν, που συμμετείχαν στην σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων και δεν την δίνει στην δημοσιότητα για να τους προστατεύσει.

Όσοι υποστηρίζουν την ψηφοφορία αναφέρουν ότι οι Ρεπουμπλικάνοι πολιτικοί που αντιτίθενται στο αίτημα για δημοσιότητα διακινδυνεύουν να θεωρηθούν από τους ψηφοφόρους MAGA ως προστάτες παιδεραστών, μόλις ο Τραμπ αποχωρήσει από το προεδρικό αξίωμα μετά τις εκλογές του 2028.

«Αν σκέφτονται το σωστό, αυτό είναι προφανές: ψηφίζεις υπέρ. Αλλά αν σκέφτονται μόνο πολιτικά, πρέπει να κοιτάξουν πέρα από το 2028 και να αναρωτηθούν αν θέλουν αυτό να μείνει στο ιστορικό τους για το υπόλοιπο της πολιτικής τους καριέρας, είπε ο βουλευτής των Ρεπουμπλικάνων, Τόμας Μάσι, ο οποίος υποστηρίζει το αίτημα να δοθούν στην δημοσιότητα τα αρχεία για τον Επστάιν.

Μπορεί να εγκριθεί το αίτημα στη Βουλή;

Το Associated Press απαντά ότι το αίτημα μπορεί να πάρει το «πράσινο φως» της Βουλής των Αντιπροσώπων εάν όσοι το υπέγραψαν τελικά το ψηφίσουν και δεν υπάρξουν «διαρροές».

Ωστόσο, το αίτημα εκτιμάται ότι είναι πιθανό να συγκεντρώσει ψήφους και άλλων Ρεπουμπλικάνων όσο προχωράει προς την ψηφοφορία. Για παράδειγμα ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής, Ντον Μπέικον από τη Νεμπράσκα, δεν υπέγραψε το αίτημα αλλά δήλωσε ότι σκοπεύει να το υποστηρίξει.

Το «κρας τεστ» θα έρθει στη Γερουσία, όπου οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν πλειοψηφία και πιθανότατα θα χρειαστούν 60 ψήφοι για να εγκριθεί το αίτημα.

Πόσο μακριά θέλει να το τραβήξει ο Τραμπ;

Ακόμη, όμως, και αν περάσει τη Γερουσία το αίτημα της δημοσιοποίησης των αρχείων μπορεί να μπει στο συρτάρι αφού θα πρέπει να πάει στο Οβάλ Γραφείο για την υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το Associated Press, ο Αμερικανός πρόεδρος θεωρείται σχεδόν σίγουρο ότι θα ασκήσει βέτο και δεν θα το υπογράψει. Ωστόσο το βέτο ενός προέδρου των ΗΠΑ μπορεί να παρακαμφθεί με την ψήφο των 2/3 του Κογκρέσου. Να σημειωθεί ότι αυτό έχει συμβεί μόνο δύο φορές από το 2009.

Το ερώτημα, βέβαια, που προκύπτει εδώ είναι αν ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει πραγματικά να ανοίξει «πόλεμο» με το Κογκρέσο και ιδιαίτερα τους Ρεπουμπλικάνους και να ρισκάρει το θέμα Επστάιν να γίνει σοβαρό πολιτικό πρόβλημα και να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της δημοσιότητας για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

Πάντως ο Τόμας Μάσι έστειλε ήδη δημόσια το μήνυμα του στον Αμερικανό πρόεδρο. Είπε ότι ο Τραμπ μπορεί να αποφύγει όλη αυτή τη κατάσταση εάν δώσει ο ίδιος την εντολή να δημοσιοποιηθούν όλα τα αρχεία της υπόθεσης τα οποία βρίσκονται στην κατοχή της κυβέρνησης.

«Υπάρχει ακόμα χρόνος για να γίνει ήρωας», τόνισε ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής.