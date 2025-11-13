ECOFIN: Εγκρίθηκε η φορολόγηση των μικρών δεμάτων εισάγονται στην ΕΕ

Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν σήμερα την κατάργηση της απαλλαγής από δασμούς των δεμάτων που εισάγονται στην Ευρώπη αξίας κάτω των 150 ευρώ.

Η ΕΕ ελπίζει ότι θα μπορέσει να εφαρμόσει από το πρώτο τρίμηνο του 2026 αυτό το μέτρο, που έχει σκοπό να αντιμετωπίσει τη μαζική εισροή κινεζικών προϊόντων που παραγγέλλονται σε πλατφόρμες όπως το Temu ή το Shein και δεν τηρούν τους ευρωπαϊκούς κανόνες.

Το μέτρο προτάθηκε τον Φεβρουάριο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επρόκειτο αρχικά να τεθεί σε εφαρμογή στα μέσα του 2028, μαζί με τη μεταρρύθμιση της τελωνειακής ένωσης, ένα τεράστιο σχέδιο εναρμόνισης και διαμοιρασμού δεδομένων μεταξύ των χωρών μελών.

Όμως οι χώρες μέλη και η Κομισιόν θέλουν να προχωρήσουν πιο γρήγορα και να το εφαρμόσουν από το πρώτο τρίμηνο του 2026, μέσω ενός μεταβατικού συστήματος που αναμένεται να εγκριθεί κατά την προσεχή σύνοδο υπουργών στις 12 Δεκεμβρίου.

Η φορολόγηση αυτών των μικρών δεμάτων αναμένεται εξάλλου να συνοδευθεί από έξοδα διεκπεραίωσης κάθε μικρού δέματος που εισέρχεται στην ΕΕ, τα περισσότερα από αυτά οποία προέρχονται από πλατφόρμες κινεζικής προέλευσης όπως το Shein ή το Temu.

Το ύψος αυτών των εξόδων δεν έχει ακόμη οριστεί, όμως οι Βρυξέλλες πρότειναν τον Μάιο να ανέρχεται στα δύο ευρώ ανά δέμα. Η ΕΕ ευελπιστεί ότι θα μπορέσει να εφαρμόσει αυτό το μέτρο από τα τέλη του 2026.

Good news from ECOFIN today! EU Finance Ministers have agreed to our proposal to remove the customs exemption for low-value parcels coming into the EU. From now on, all parcels will go through standard customs procedures. This is a key step to better manage the surge in small… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 13, 2025

Πιερρακάκης: Η Ελλάδα στηρίζει την άμεση επιβολή δασμών στα μικροδέματα από τρίτες χώρες

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, στο πλαίσιο της συνεδρίασης του ECOFIN στις Βρυξέλλες, δήλωσε: «Σε αυτές τις δύο ημέρες των συνεδριάσεων του Eurogroup και του ECOFIN, συζητήσαμε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από την εισαγωγή του ψηφιακού ευρώ και τη ρύθμιση των stablecoins έως τη φορολόγηση της ενέργειας και την μεταρρύθμιση των τελωνείων. Ειδικότερα, όσον αφορά τους τελωνειακούς δασμούς, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η Ελλάδα στηρίζει πλήρως την πρόταση της Επιτροπής για την κατάργηση του ελάχιστου ποσού των 150 ευρώ, επιτρέποντας έτσι την δυνατότητα επιβολής δασμών σε δέματα χαμηλής αξίας που προέρχονται από τρίτες χώρες εντός των συνόρων της ΕΕ. Πιστεύουμε ότι η πολιτική αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική για τη διαφάνεια του ηλεκτρονικού εμπορίου, για την προστασία των Ευρωπαίων καταναλωτών και για τη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι η Ελλάδα στηρίζει πλήρως τη θέση της Γαλλίας να εφαρμοστεί το μέτρο αυτό ζητώντας την άμεση εφαρμογή σε ακόμη πιο πρώιμο χρονοδιάγραμμα, από τις αρχές του 2026. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα για τα τελωνεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την Ένωση συνολικά».