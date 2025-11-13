Στην Αθήνα την Κυριακή ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι – Θα συναντηθεί με Μητσοτάκη, Τασούλα και Κακλαμάνη

Επίσκεψη στην Ελλάδα θα πραγματοποιήσει την Κυριακή (16/11) ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά την διάρκεια της επίσκεψής του θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη τον Κωνσταντίνο Τασούλα και τον Νικήτα Κακλαμάνη. Ο Ουκρανός πρόεδρος φτάνει στην Αθήνα μερικές ημέρες μετά τις ενεργειακές συμφωνίες που υπογράφηκαν στο πλαίσιο της Διατλαντικής Ενεργειακής Συνεργασίας (P-TCE) και της προώθησης του λεγόμενου Κάθετου Διαδρόμου που θα συνδέει Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία, Ουκρανία για την μεταφορά αμερικανικού LNG. Στόχος του συγκεκριμένου έργου είναι η ενεργειακή αποδέσμευση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο, τον οποίο υπερασπίζεται και δημόσια ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Το πρόγραμμα του προέδρου της Ουκρανίας δεν έχει γίνει επίσημα γνωστό για λόγους ασφαλείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο μετά την άφιξή του στην Ελλάδα, ο Ζελένσκι θα μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα και στην συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Αργότερα αναμένεται να επισκεφθεί τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ομάδα προπομπής του Ουκρανού προέδρου, περίπου 12 άτομα από την πρεσβεία, το Γραφείο Τύπου και την ασφάλειά του, επισκέφθηκε σήμερα τόσο το Προεδρικό όσο και το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς και τη Βουλή για τις εθιμοτυπικές δοκιμές.