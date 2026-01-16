Παναθηναϊκός: «Πράσινος» έως το 2030 ο Αντίνο – Έρχεται στην Αθήνα μέσα στο Σαββατοκύριακο

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Σαντίνο Αντίνο
πηγή: AP Photo/Ariana Cubillos

Η οριστική συμφωνία του Παναθηναϊκού με τη Γοδόι Κρουζ, για τη μεταγραφή του Αντίνο Σαντίνο που είχε «κλειδώσει» απ’ τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (16/1), αποτυπώθηκε κι εγγράφως, με την ομάδα της Αργεντινής να στέλνει υπογεγραμμένα και τα έγγραφα του μεγάλου «deal» και να οριστικοποιεί τη μετακίνηση του παίκτη στο «τριφύλλι».

Ο 20χρονος διεθνής με την U20 της Αργεντινής εξτρέμ, μαζί με την οικογένειά του, θα ταξιδέψουν μέσα στο Σαββατοκύριακο (17-18/1) στην Αθήνα προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει στον Παναθηναϊκό συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2030, με ετήσιες αποδοχές στο 1,1 εκατ. ευρώ.

Η δε συμφωνία του Παναθηναϊκού με τη Γοδόι Κρουζ, «έκλεισε» στα 7,5 εκατ. ευρώ, ενώ αναμένεται να πληρωθεί κι ένα ποσό περίπου 500.000 ευρώ, που αφορά φόρους και διάφορους άλλους όρους του «deal».

Οι «πράσινοι» δούλεψαν με υπομονή και επιμονή την υπόθεση εδώ και μέρες, παρά τα αλλεπάλληλα «μπρος-πίσω» του προέδρου της Γοδόι Κρουζ, Χοσέ Μανσούρ. Είχαν και δικό τους άνθρωπο της απολύτου εμπιστοσύνης του κλαμπ στις διαπραγματεύσεις που έγιναν επί αργεντίνικου εδάφους και πλέον ο νεαρός μεσοεπιθετικός ετοιμάζεται να ταξιδέψει για τη μεγάλη πρόκληση που ανοίγεται στην καριέρα του.

Αποχωρεί ως ελεύθερος ο Νίκας – Προτεραιότητά του το εξωτερικό

Εκτός απ’ τις επόμενες μεταγραφικές κινήσεις που θέλει να ολοκληρώσει ο Παναθηναϊκός, προχωρούν βήμα με το βήμα και οι αποχωρήσεις που θα αποφορτίσουν το ρόστερ της ομάδας.

Μετά τους Αλεξάντερ Γερεμέγεφ (ολοκληρώθηκε το συμβόλαιό του), Φίλιπ Μαξ («έσπασε» το συμβόλαιό του), Ματέους Τετέ (πωλήθηκε στην Γκρέμιο για 6,5 εκατ. ευρώ συν μπόνους), Αντριάνο Μπρέγκου (ελεύθερος στον Παναιτωλικό) και Μιγκέλ Ταβάρες (δανεικός στην Κηφισιά), αποχωρεί απ’ το «τριφύλλι» κι ο Γιώργος Νίκας.

Ο 26χρονος Έλληνας μέσος αποχαιρέτισε τους συμπαίκτες του την Παρασκευή (16/1) στο «Γ. Καλαφάτης» και θα μείνει ελεύθερος, χαρίζοντας τον τελευταίο χρόνο συμβολαίου του με τον Παναθηναϊκό. Για την απόκτησή του έχουν δείξει ενδιαφέρον ομάδες της Super League όπως ο Παναιτωλικός, ο Ατρόμητος κι ο Λεβαδειακός, ωστόσο, ο ίδιος είναι σε συζητήσεις με ομάδα του εξωτερικού.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποιο είναι το Νο1 ανδρικό χαρακτηριστικό που προτιμούν οι γυναίκες – Δεν είναι αυτό που νομίζετε

Έκρηξη περιστατικών βίας στα νοσοκομεία-Ο ΙΣΑ ζητά αστυνομική παρουσία

Ρεκόρ 1.107 αιτήσεων για διπλώματα ευρεσιτεχνίας στη χώρα μας το 2025

«ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» και «ΑΡΙΑΔΝΗ»: Τα οφέλη για επιχειρήσεις και εργαζόμενους

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
20:52 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Βόλει: Ο Παναθηναϊκός πήρε το μεγάλο ντέρμπι «αιωνίων» – 3-0 τον Ολυμπιακό

Μόλις τρία 24ωρα μετά τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στο Super Cup (3-2 σε...
19:22 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Super League: Επίσημη η αναβολή του αγώνα «Κηφισιά – ΠΑΟΚ»

Ο ΠΑΟΚ έκανε χρήση του δικαιώματος που παρέχει ο κανονισμός της Super League και κατέθεσε αίτη...
17:43 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Super League: Ο ΠΑΟΚ ζήτησε αναβολή του αγώνα με την Κηφισιά

Την αναβολή της αναμέτρησής του με την Κηφισιά, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής του πρωταθλήμ...
12:55 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Παναθηναϊκός: Οριστική συμφωνία με τη Γοδόι Κρουζ για τη μεταγραφή του Αντίνο

Το… σίριαλ της μεταγραφής του Σαντίνο Αντίνο στον Παναθηναϊκό, φαίνεται πως πλέον ολοκλη...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι