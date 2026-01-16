Πρόεδρος Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας στον ΑΝΤ1: «Πιθανό ένα νέο μπλακ άουτ στις επικοινωνίες το επόμενο διάστημα»

  • Ανησυχία προκαλούν τα συμπεράσματα του πορίσματος της επιτροπής για το πρόσφατο μπλακ άουτ στις επικοινωνίες, με τον πρόεδρο των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας να προειδοποιεί ότι «ένα ανάλογο μπλακ άουτ στις επικοινωνίες θα μπορούσε να επαναληφθεί και τους επόμενους μήνες».
  • Το υφιστάμενο σύστημα είναι τόσο παλιό που δεν διαθέτει καν αρχείο καταγραφής συμβάντων, ενώ ο εξοπλισμός είναι «στο και πέντε». Καμία ουσιαστική αλλαγή δεν προβλέπεται έως το 2028, με το νέο σύστημα να αναμένεται το 2030.
  • Παρά τις ελλείψεις, «δεν σημειώθηκε καμία παραβίαση ελαχίστου διαχωρισμού» στο προηγούμενο περιστατικό, χάρη στους ελεγκτές. Ωστόσο, ο κ. Ψαρρός τονίζει ότι με το υπάρχον σύστημα θα υπάρξουν καθυστερήσεις, καθώς «δεν πρόκειται να μπούμε στη διαδικασία να εξυπηρετήσουμε περισσότερα αεροπλάνα, ώστε να μειώσουμε τις καθυστερήσεις και να διακυβευτεί η ασφάλεια».
Ανησυχία προκαλούν τα συμπεράσματα του πορίσματος της επιτροπής σχετικά με το πρόσφατο μπλακ άουτ στις επικοινωνίες της εναέριας κυκλοφορίας, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, Παναγιώτης Ψαρρός, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Σύμφωνα με το πόρισμα, το υφιστάμενο σύστημα είναι τόσο παλιό που δεν διαθέτει καν αρχείο καταγραφής συμβάντων. Αυτό σημαίνει ότι ένα ανάλογο μπλακ άουτ στις επικοινωνίες θα μπορούσε να επαναληφθεί και τους επόμενους μήνες. Όπως λέει ο κ. Ψαρρός, «θα μπορούσε να συμβεί ξανά. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να βρούμε λύσεις γρήγορα».

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας υπογραμμίζει την ανάγκη να βρεθούν άμεσα τρόποι διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας με βάση τα δεδομένα που προκύπτουν από το πόρισμα. Παρά το σοβαρό περιστατικό, ξεκαθαρίζει ότι: «Δεν σημειώθηκε καμία παραβίαση ελαχίστου διαχωρισμού. Αυτό οφείλεται στους συναδέλφους, οι οποίοι βρήκαν τρόπους να αντιμετωπίσουν την κατάσταση και κατάφεραν όλα τα αεροπλάνα να προσγειωθούν με ασφάλεια».

Η εικόνα, ωστόσο, για τον εξοπλισμό είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει: «δεν είμαστε στο παρά πέντε για να αλλάξει ο εξοπλισμός, είμαστε στο και πέντε». Κάθε μέρα καθυστέρησης μεταφράζεται σε ένα «χαμένο καλοκαίρι», καθώς έως το 2028 δεν προβλέπεται καμία ουσιαστική αλλαγή, ενώ το νέο σύστημα εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμο το καλοκαίρι του 2030.

Παράλληλα, προειδοποιεί ότι με το υπάρχον σύστημα μπορεί να εξυπηρετηθεί μόνο συγκεκριμένος όγκος κυκλοφορίας. Αυτό αναπόφευκτα σημαίνει καθυστερήσεις, καθώς μέχρι να τεθεί σε λειτουργία το νέο σύστημα, ο αριθμός των πτήσεων που μπορούν να διαχειριστούν με ασφάλεια θα είναι περιορισμένος.

«Δεν πρόκειται να μπούμε στη διαδικασία να εξυπηρετήσουμε περισσότερα αεροπλάνα, ώστε να μειώσουμε τις καθυστερήσεις και να διακυβευτεί η ασφάλεια» κατέληξε.

20:46 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

20:30 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

20:15 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

19:43 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

