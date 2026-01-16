Ρωσία: Έχει στρατολογήσει περισσότερους από 422.000 στρατιώτες το 2025

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Ρωσία, Στρατός, στρατιώτης
πηγή: EPA/Maria Senovilla

O στρατός της Ρωσίας υπέγραψε περισσότερες από 422.000 συμβάσεις στρατολόγησης το 2025, δήλωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας τη Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, αριθμός μειωμένος κατά 6% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

«Η αποστολή που μας ανέθεσε ο ανώτατος διοικητής έχει ολοκληρωθεί: 422.704 άτομα έχουν υπογράψει σύμβαση στρατιωτικής θητείας», δήλωσε ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Άλλα 32.000 άτομα έχουν υπογράψει συμβόλαια εθελοντικής στρατιωτικής θητείας», πρόσθεσε ο ίδιος. Ο όρος χρησιμοποιείται γενικά για να αναφερθεί σε άτομα που πολεμούν στις τάξεις παραστρατιωτικών ομάδων.

Το 2025, ισχυρίστηκε ο Μεντβέντεφ, ότι περίπου 450.000 άτομα είχαν υπογράψει συμβόλαια για να υπηρετήσουν στον ρωσικό στρατό και ότι άλλοι 40.000 είχαν υπογράψει συμβάσεις εθελοντικής θητείας για την «ειδική στρατιωτική επιχείρηση», όπως αποκαλεί η Μόσχα τον πόλεμο που ξεκίνησε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Το AFP δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει αυτά τα στοιχεία με ανεξάρτητες πηγές.

Ο ρωσικός στρατός, ο οποίος δεν δημοσιεύει επίσημα στοιχεία για τις απώλειές του, διεξάγει επιθετικές εκστρατείες στρατολόγησης από την έναρξη της επίθεσής του στην Ουκρανία.

Μετά την επιστράτευση περίπου 300.000 εφέδρων από τον Σεπτέμβριο του 2022, οι ρωσικές αρχές, παρά τις σημαντικές απώλειες που έχει υποστεί ο ρωσικός στρατός στην Ουκρανία, επέλεξαν να μην προχωρήσουν σε νέα επιστράτευση, δεδομένου ότι η αρχική επιστράτευση είχε οδηγήσει χιλιάδες Ρώσους στο εξωτερικό.

Στους μελλοντικούς στρατιώτες, οι αρχές υπόσχονται ιδιαίτερα ελκυστικούς μισθούς, μπόνους υπογραφής και κοινωνικά επιδόματα, με εκτεταμένες διαφημίσεις στους δρόμους και στο Διαδίκτυο.

Οι περιοχές, οι οποίες πρέπει επίσης να συμμετάσχουν στην προσπάθεια στρατολόγησης, είχαν αυξήσει τα δικά τους μπόνους για τους υπογράφοντες συμβάσεις με τον ρωσικό στρατό το 2024, αλλά αρκετές φέρεται πλέον να έχουν αλλάξει πολιτική πέρυσι λόγω οικονομικών περιορισμών.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε πέρυσι ότι 700.000 Ρώσοι στρατιώτες είχαν αναπτυχθεί στην πρώτη γραμμή της Ουκρανίας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποιο είναι το Νο1 ανδρικό χαρακτηριστικό που προτιμούν οι γυναίκες – Δεν είναι αυτό που νομίζετε

Έκρηξη περιστατικών βίας στα νοσοκομεία-Ο ΙΣΑ ζητά αστυνομική παρουσία

Ρεκόρ 1.107 αιτήσεων για διπλώματα ευρεσιτεχνίας στη χώρα μας το 2025

«ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» και «ΑΡΙΑΔΝΗ»: Τα οφέλη για επιχειρήσεις και εργαζόμενους

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
21:21 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Τραμπ: Ευχαρίστησε την Τεχεράνη που ακύρωσε όλες τις προγραμματισμένες εκτελέσεις διαδηλωτών

O Ντόναλντ Τραμπ «ευχαρίστησε» σήμερα την κυβέρνηση του Ιράν που ακύρωσε «όλες τις προγραμματι...
21:07 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Βενεζουέλα: Ομαλή μετάβαση με ελεύθερες εκλογές «βλέπει» η Ματσάδο – Με τη στήριξη του Τραμπ η χώρα θα ελευθερωθεί από το εγκληματικό καθεστώς του Μαδούρο

Η ηγέτης της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, δήλωσε την Παρασκευή ότι εί...
20:41 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Πορτογαλία: Δύο αστυνομικοί κατηγορούνται πως βασάνιζαν άστεγους και μετανάστες και κοινοποιούσαν εικόνες με τη δράση τους

Δύο αστυνομικοί στην Πορτογαλία, κατηγορούνται πως βασάνιζαν άστεγους και μετανάστες, στην Λισ...
20:25 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Πορτογαλία: Ο ακροδεξιός Αντρέ Βεντούρα, φαβορί στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών που θα διεξαχθούν την Κυριακή

Η προεκλογική εκστρατεία για τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Πορτογαλία ολοκληρώνετ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι