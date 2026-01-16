Ιράν: Πώς το καθεστώς ανέκτησε τον έλεγχο – Οι λεπτομέρειες της άνευ προηγουμένου καταστολής και τα ερωτήματα για το μέλλον του κινήματος διαμαρτυρίας

Όταν άρχισε να γίνεται αντιληπτή η φρίκη της καταστολής των διαδηλώσεων στο Ιράν, το καθεστώς έκλεισε το Ίντερνετ και ο Τραμπ απείλησε με επέμβαση. Μέσα από τηλεφωνικές συνεντεύξεις, μηνύματα που διοχετεύτηκαν λαθραία από κρυπτογραφημένες επικοινωνίες που έστησαν ακτιβιστές και σκληρές μαρτυρίες που συνέλεξαν υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αρχίζει να διαμορφώνεται πλέον η ζοφερή εικόνα της φονικής καταστολής.

Οι μαρτυρίες αυτές περιγράφουν μια πικρή εθνική σύγκρουση, καθώς διαδηλωτές, ένοπλοι υποκινητές και οι δυνάμεις ασφαλείας του αυταρχικού καθεστώτος συγκρούονταν για τον έλεγχο των δρόμων. Παρέχουν επίσης ορισμένες λεπτομέρειες για μια βίαιη, εκτεταμένη αντίδραση του καθεστώτος — μια πρωτοφανή καταστολή που θα μπορούσε να αποδειχθεί ανάλογη με τη «στιγμή της πλατείας Τιενανμέν» για την Ισλαμική Δημοκρατία, γράφουν οι Financial Times.

Ταυτόχρονα, αναδεικνύουν μια επισφαλή στιγμή έντονης προσμονής, «ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ θα αναλάβουν κάποιας μορφής δράση», όπως είπε ένας κάτοικος.

Οι διαδηλώσεις είχαν τις ρίζες τους στην οικονομική απόγνωση, αλλά γρήγορα εξελίχθηκαν σε ένα πολύ ευρύτερο κίνημα κατά του ίδιου του καθεστώτος, με συνθήματα όπως «θάνατος στον Χαμενεΐ».

Η αρχική αντίδραση του καθεστώτος —τουλάχιστον με βάση τα δικά του βίαια μέτρα— φάνηκε συγκρατημένη. Αυτό άλλαξε στις 8 μ.μ. της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου, όταν τεράστια πλήθη φάνηκαν να πλημμυρίζουν τους δρόμους, ανταποκρινόμενα σε κάλεσμα του Ρεζά Παχλαβί, του εξόριστου γιου του Σάχη που ανατράπηκε στην επανάσταση του 1979, η οποία έφερε την Ισλαμική Δημοκρατία στην εξουσία. Τότε το καθεστώς έκοψε το Ίντερνετ και τις διεθνείς τηλεφωνικές κλήσεις και άρχισε την καταστολή.

Σημάδευαν στο κεφάλι

Η Διεθνής Αμνηστία ανέφερε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας χρησιμοποίησαν κατοικίες, τζαμιά και αστυνομικά τμήματα για να πυροβολούν με πραγματικά πυρά άοπλους διαδηλωτές, «στοχεύοντας … τα κεφάλια και τους κορμούς τους».

Την Παρασκευή, η Human Rights Watch δήλωσε ότι χιλιάδες διαδηλωτές και περαστικοί πιστεύεται ότι σκοτώθηκαν από το καθεστώς, κάνοντας λόγο για μια μεγάλης κλίμακας, πανεθνική καταστολή. Η οργάνωση ανέφερε ότι είχε καταμετρήσει εκατοντάδες σάκους με πτώματα σε ένα μόνο νεκροτομείο και ότι είχε επαληθεύσει οπτικό υλικό από διαδηλώσεις σε 27 από τις 31 επαρχίες του Ιράν.

Η Μπαχάρ Σαμπά, ανώτερη ερευνήτρια για το Ιράν στη HRW, δήλωσε ότι η συνεχιζόμενη διακοπή του διαδικτύου, το στρατιωτικοποιημένο κλίμα και η παρενόχληση και δίωξη των οικογενειών των νεκρών σήμαιναν ότι το πραγματικό μέγεθος των ωμοτήτων παρέμενε άγνωστο.

«Αλλά ακόμη και στο πλαίσιο του Ιράν, όπου η αιματοχυσία των αρχών σε διαδοχικούς γύρους διαδηλώσεων είναι καλά τεκμηριωμένη, αυτή η κλίμακα δολοφονιών είναι πρωτοφανής», είπε.

Μαρτυρίες από τα σημεία των ταραχών αποκαλύπτουν μια συγκεχυμένη εικόνα της ίδιας της αναταραχής, όπου υποκινητές αναμειγνύονταν με γνήσιους διαδηλωτές. Οι συγκρούσεις κόστισαν τη ζωή όχι μόνο σε άοπλους πολίτες που αποτελούσαν μέρος των ακέφαλων πλήθων, αλλά και σε καλά εξοπλισμένο προσωπικό ασφαλείας.

Το καθεστώς έσπευσε να παρουσιάσει τις διαδηλώσεις ως υποκινούμενες από ξένες δυνάμεις, σχεδιασμένες εκ των προτέρων και τροφοδοτούμενες από προδότες που πληρώνονταν από το Ισραήλ. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε στον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν την Παρασκευή ότι «είναι προφανές πως οι ΗΠΑ και το σιωνιστικό καθεστώς είχαν άμεσο ρόλο» στις ταραχές.

Η εμπειρία τους καθεστώτος σε εξεγέρσεις και καταστολή

Η δυτική συμπάθεια προς τον Παχλαβί, που εδρεύει στις ΗΠΑ, καθώς και οι δημόσιες πανηγυρικές δηλώσεις Ισραηλινών και Αμερικανών πολιτικών, ενίσχυσαν μια αντικαθεστωτική αφήγηση ότι το κίνημα διαμαρτυρίας είχε υφαρπαγεί από εχθρούς του Ιράν.

Όμως, το καθεστώς, έχοντας και αυτό φτάσει στην εξουσία μέσω λαϊκών εξεγέρσεων —και διαθέτοντας βαθιά εμπειρία στην καταστολή προηγούμενων διαδηλώσεων— «έχει μια συστηματική στρατηγική για να περικυκλώνει και να εξαντλεί το κίνημα διαμαρτυρίας», δήλωσε η Σάναμ Βακίλ, διευθύντρια του Προγράμματος Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής του Chatham House.

«Αυτές είναι διαδηλώσεις που το καθεστώς μπορεί να διαχειριστεί, και είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στο να δημιουργεί την αφήγηση ότι οι διαμαρτυρίες είναι βίαιες, ότι μοιάζουν περισσότερο με ταραχές ή βανδαλισμούς».

Μέχρι το Σάββατο, το καθεστώς δεν μπορούσε πλέον να αποκρύψει τα στοιχεία της καταστολής. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε εικόνες από σειρές σορών σε νεκροτομείο στο νότιο τμήμα της Τεχεράνης, ενώ η Διεθνής Αμνηστία κατέγραψε 205 σάκους με πτώματα από πέντε άλλα βίντεο, τραβηγμένα από απελπισμένα μέλη οικογενειών που αναζητούσαν τους δικούς τους ανθρώπους.

Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι εκατοντάδες αστυνομικοί και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας συγκαταλέγονταν μεταξύ των νεκρών, ορισμένοι φερόμενοι ως αποκεφαλισμένοι ή καμένοι, με τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί να περιγράφει τις ταραχές ως την «13η ημέρα» του 12ήμερου πολέμου του Ισραήλ εναντίον του Ιράν τον Ιούνιο.

«Αυτή η επιχείρηση σχεδιαζόταν εδώ και χρόνια και ενεργοποιήθηκαν τρομοκρατικοί πυρήνες», δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος. «Διέπραξαν πράξεις βίας εναντίον αστυνομικών, διαδηλωτών και εργαζομένων στην υγεία».

Οι ομολογίες των συλληφθέντων

Υπήρξαν επίσης μαζικές συλλήψεις. Το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, μετέδωσε την Παρασκευή ότι «οι αξιωματούχοι ασφαλείας ανακοίνωσαν πως 3.000 μέλη τρομοκρατικών ομάδων και άτομα που έπαιξαν ρόλο στις ταραχές συνελήφθησαν».

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης έχουν επίσης μεταδώσει τηλεοπτικές «ομολογίες» Ιρανών υπηκόων που ισχυρίζονται ότι στρατολογήθηκαν από το Ισραήλ για να πραγματοποιήσουν επιχειρήσεις εντός του Ιράν και πληρώθηκαν σε μετρητά ή κρυπτονομίσματα.

Μετά τις διαδηλώσεις, ένας μάρτυρας στην Τεχεράνη περιέγραψε μια «νεκρή και αποπνικτική» ατμόσφαιρα. «Μετά τη εξαιρετικά βίαιη σφαγή, οι άνθρωποι τώρα ασχολούνται με την αναζήτηση των σορών των αγαπημένων τους ή προσπαθούν να περιθάλψουν τους τραυματίες τους», είπε.

Τώρα, καθώς οι διπλωματικοί ελιγμοί παίρνουν τη θέση των διαδηλώσεων στους δρόμους, πολλοί απλοί Ιρανοί παραμένουν αποκομμένοι από τον έξω κόσμο. Δεν ξέρουν ότι ο Τραμπ και το καθεστώς διεξάγουν έμμεσες διαπραγματεύσεις για ζητήματα όπως οι ενδεχόμενες εκτελέσεις διαδηλωτών.

Οι διαδηλώσεις θα επιστρέψουν

Στο παρελθόν, οι διαδηλώσεις στους δρόμους χαρακτηρίζονταν από μια εναλλαγή ευφορίας και εξάντλησης. Η επανάσταση του 1979 που ανέτρεψε τον Σάχη χρειάστηκε πάνω από έναν χρόνο για να κορυφωθεί, με κύματα αναταραχής που διακόπτονταν από εβδομάδες απατηλής ηρεμίας.

Η Βακίλ είπε ότι το ίδιο το καθεστώς είναι ικανό για κάποιου βαθμού μεταρρύθμιση. Ωστόσο, σημείωσε ότι τα βαθύτερα προβλήματα που τροφοδότησαν τη δυσαρέσκεια παραμένουν. Η ιρανική οικονομία συνεχίζει να πλήττεται από τις αμερικανικές κυρώσεις, την ενδημική διαφθορά και το κόστος της περιφερειακής αντιπαλότητάς της με το πλούσιο, υποστηριζόμενο από τις ΗΠΑ Ισραήλ.

«Στο τέλος της ημέρας, υπάρχουν ορισμένες αλήθειες και αβεβαιότητες γύρω από αυτή τη συγκεκριμένη διαμαρτυρία», είπε η Βακίλ. «Αλλά αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι οι διαδηλώσεις στο Ιράν αυξάνονται και είναι αναπόφευκτο ότι θα επιστρέψουν. Δεν μπορούμε να σας πούμε τι θα τις πυροδοτήσει, αλλά κάτι θα το κάνει», κατέληξε.