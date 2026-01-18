Πέραμα: Νέα βίντεο από τη φωτιά στα Καζάνια – “καλύτερη κατάσταση” αναφέρει η Πυροσβεστική – προκλήθηκε από διαρροή καυσίμων

Σύνοψη από το

  • Υπό έλεγχο φαίνεται να τίθεται η φωτιά στα Καζάνια στο Πέραμα, με την Πυροσβεστική να αναφέρεται σε «καλύτερη κατάσταση».
  • Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η πυρκαγιά οφείλεται σε διαρροή καυσίμων από σωλήνες.
  • Εξαιτίας της πυρκαγιάς έχουν σημειωθεί διακοπές ρεύματος στην περιοχή, ενώ έχει υπάρξει διακοπή στην κυκλοφορία των φερι μποούτ από και προς Σαλαμίνα.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Πέραμα: Νέα βίντεο από τη φωτιά στα Καζάνια – “καλύτερη κατάσταση” αναφέρει η Πυροσβεστική – προκλήθηκε από διαρροή καυσίμων

Υπό έλεγχο φαίνεται να τίθεται η φωτιά στα Καζάνια στο Πέραμα, με την Πυροσβεστική να αναφέρεται σε «καλύτερη κατάσταση» σε σχέση με την εξέλιξη της επιχείρησης κατάσβεσης, που συνεχίζεται με 28 πυροσβέστες, 9 πυροσβεστικά οχήματα και τη συνδρομή υδροφόρων ΟΤΑ από τον Δήμο Κερατσινίου και την Πολιτική Προστασία. Το 112 έστειλε μήνυμα στου κατοίκους που αντιμετωπίζουν black out λόγω της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ η πυρκαγιά οφείλεται σε διαρροή καυσίμων από σωλήνες. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που έχουν καταφέρει να την περιορίσουν προσπαθούν αυτή τη στιγμή να σβήσουν και τις τελευταίες φλόγες.

Μήνυμα από το 112 – Black out στην περιοχή

Η Πολιτική Προστασία έστειλε μήνυμα στους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους.

Εξαιτίας της πυρκαγιάς έχουν σημειωθεί διακοπές ρεύματος στην περιοχή, ενώ έχει υπάρξει διακοπή στην κυκλοφορία των φερι μποούτ από και προς Σαλαμίνα.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

00:58 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

00:01 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

23:18 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

22:56 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

