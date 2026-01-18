Μικρολίμανο: Ληστεία με μπαλτά σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών – Έδεσε την υπάλληλο και άρπαξε 12.000 ευρώ

Ληστεία σημειώθηκε στις 11 το πρωί της Κυριακής (18/1), σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών επί της Ακτής Δηλαβέρη στο Μικρολίμανο, στον Πειραιά.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ένας άγνωστος δράστης που είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, φορώντας κράνος, εισέβαλε στο κατάστημα κρατώντας έναν μπαλτά και αφού ακινητοποίησε δια της βίας την 23χρονη υπάλληλο, την έδεσε με πλαστικά δεματικά.

Στη συνέχεια, αφαίρεσε από το ταμείο περίπου 12.000 ευρώ και τράπηκε σε φυγή, ενώ παρά τις έρευνες που ακολούθησαν στην γύρω περιοχή, δεν κατέστη δυνατός ο εντοπισμός του.

Για το περιστατικό διενεργείται έρευνα από την Ασφάλεια Πειραιά, για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του δράστη.