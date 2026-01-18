Σπάνια οπτική ψευδαίσθηση: «Πολλαπλοί ήλιοι» πάνω από την Οδησσό – Δείτε βίντεο

Ένα σπάνιο οπτικό φαινόμενο καταγράφηκε σήμερα, στον ουρανό της Οδησσού στην Ουκρανία, με αποτέλεσμα να μοιάζει σαν να υπάρχουν πολλοί ήλιοι ταυτόχρονα. Πρόκειται για μια οπτική ψευδαίσθηση που προκαλείται όταν το φως του πραγματικού Ήλιου διαθλάται και αντανακλάται από παγωμένους κρυστάλλους στην ατμόσφαιρα, δημιουργώντας φωτεινά «ψεύτικα» σημεία φωτός, τα οποία είναι γνωστά και ως sun dogs ή παρηλίες.

Το θέαμα, που κατέγραψαν κάτοικοι και παρατηρητές του ουρανού, είναι εντυπωσιακό αλλά φυσικό ατμοσφαιρικό φαινόμενο, όχι ένα επιπλέον αστρικό σώμα. Τέτοιου είδους οπτικές ψευδαισθήσεις εμφανίζονται όταν οι συνθήκες στην ατμόσφαιρα ευνοούν την αντανάκλαση και διάθλαση του ηλιακού φωτός.