Σπάνια οπτική ψευδαίσθηση: «Πολλαπλοί ήλιοι» πάνω από την Οδησσό – Δείτε βίντεο

Σύνοψη από το

  • Ένα σπάνιο οπτικό φαινόμενο καταγράφηκε σήμερα, στον ουρανό της Οδησσού στην Ουκρανία, με αποτέλεσμα να μοιάζει σαν να υπάρχουν πολλοί ήλιοι ταυτόχρονα.
  • Πρόκειται για μια οπτική ψευδαίσθηση που προκαλείται όταν το φως του πραγματικού Ήλιου διαθλάται και αντανακλάται από παγωμένους κρυστάλλους στην ατμόσφαιρα, δημιουργώντας φωτεινά «ψεύτικα» σημεία φωτός, γνωστά και ως sun dogs ή παρηλίες.
  • Το θέαμα, που κατέγραψαν κάτοικοι, είναι εντυπωσιακό αλλά φυσικό ατμοσφαιρικό φαινόμενο, όχι ένα επιπλέον αστρικό σώμα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

ήλιος

Ένα σπάνιο οπτικό φαινόμενο καταγράφηκε σήμερα, στον ουρανό της Οδησσού στην Ουκρανία, με αποτέλεσμα να μοιάζει σαν να υπάρχουν πολλοί ήλιοι ταυτόχρονα. Πρόκειται για μια οπτική ψευδαίσθηση που προκαλείται όταν το φως του πραγματικού Ήλιου διαθλάται και αντανακλάται από παγωμένους κρυστάλλους στην ατμόσφαιρα, δημιουργώντας φωτεινά «ψεύτικα» σημεία φωτός, τα οποία είναι γνωστά και ως sun dogs ή παρηλίες.

Το θέαμα, που κατέγραψαν κάτοικοι και παρατηρητές του ουρανού, είναι εντυπωσιακό αλλά φυσικό ατμοσφαιρικό φαινόμενο, όχι ένα επιπλέον αστρικό σώμα. Τέτοιου είδους οπτικές ψευδαισθήσεις εμφανίζονται όταν οι συνθήκες στην ατμόσφαιρα ευνοούν την αντανάκλαση και διάθλαση του ηλιακού φωτός.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κυριάκος Μητσοτάκης: 11.342 δωρεάν χειρουργεία σε 70 Νοσοκομεία του ΕΣΥ

Ιώσεις σε παιδιά: 5 tips που προτείνει ειδικός για να τις ξεπεράσουν αμέσως

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Πότε καταβάλλονται ανά Ταμείο

ΕΚΤ: Επιμένει ο πληθωρισμός στα τρόφιμα – Πού οφείλονται οι αυξήσεις στις τιμές

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
15:45 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

«Δεσμευόμαστε να ενισχύσουμε την ασφάλεια στην Αρκτική» – Κοινή δήλωση των 8 ευρωπαϊκών χωρών που απειλεί ο Τραμπ με δασμούς

Κοινή δήλωση στην οποία σημειώνουν ότι οι απειλές για δασμούς υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέ...
14:34 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Γαλλία: Θα ζητήσει οικονομικά αντίμετρα της ΕΕ έναντι των απειλών του Τραμπ για δασμούς

Ο Εμανουέλ Μακρόν προτίθεται να προτείνει, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ενεργοποίηση...
14:10 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Συντριβή αεροσκάφους στην Ινδονησία: Εντοπίστηκε μία σορός σε χαράδρα βάθους 200 μέτρων

Οι ομάδες διάσωσης εντόπισαν σήμερα συντρίμμια και μία σορό επιβάτη από ένα μικρό αεροσκάφος π...
14:02 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Γροιλανδία: Στην αντεπίθεση η Ευρώπη μετά τις απειλές Τραμπ – Οι πιέσεις για σκληρή απάντηση, το σενάριο για «εμπορικό μπαζούκα» και ο φόβος της κλιμάκωσης

Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ με φόντο τη Γροιλανδία, με τις ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι