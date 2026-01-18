Αθηναϊκό ντέρμπι στη… σκιά του Κυπέλλου και της Ευρώπης

Σύνοψη από το

  • Το ντέρμπι της Νέας Φιλαδέλφειας ανάμεσα σε ΑΕΚ και Παναθηναϊκό ξεχωρίζει στην 17η αγωνιστική της Super League, λίγες ημέρες μετά τις αναμετρήσεις τους για το Κύπελλο Ελλάδας.- Η ΑΕΚ προέρχεται από ήττα και αποκλεισμό στο Κύπελλο, βάζοντας τέλος σε ένα αήττητο σερί, ενώ ο Παναθηναϊκός δείχνει αναγεννημένος με δύο εμφατικές νίκες εντός έδρας.- Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον ΟΦΗ με ανεβασμένη ψυχολογία μετά την πρόκριση επί του Ολυμπιακού στο Κύπελλο, έχοντας την ευκαιρία να περάσει στην κορυφή της βαθμολογίας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

ποδόσφαιρο μπάλα

Το ντέρμπι της Νέας Φιλαδέλφειας ανάμεσα σε ΑΕΚ και Παναθηναϊκό ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Τον ΟΦΗ υποδέχεται ο ΠΑΟΚ, αναβολή ζήτησε και πήρε ο Ολυμπιακός ελέω Ευρώπης.

Λίγες ημέρες μετά τις αναμετρήσεις τους για τα προημιτελικά του Κυπέλλου, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός τίθενται αντιμέτωποι στην OPAP Arena. Η Ένωση γνώρισε – στο ίδιο γήπεδο – την ήττα 1-0 από τον ΟΦΗ και αποκλείστηκε ενώ μπήκε τέλος σε ένα αήττητο σερί 14 αγώνων (12 νίκες, δυο ισοπαλίες) κι ενώ είχε προηγηθεί η ισοπαλία (1-1) με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη. Το «τριφύλλι» δείχνει… αναγεννημένο μέσα στο 2026. Μετά το 3-0 επί του ουραγού Πανσερραϊκού, κέρδισε με το ίδιο σκορ και τον Άρη – και οι δυο νίκες στο ΟΑΚΑ – και έκλεισε διπλό ραντεβού με τον ΠΑΟΚ στα ημιτελικά του Κυπέλλου. Προηγείται, ωστόσο, το ντέρμπι με την ΑΕΚ αλλά και το κομβικό ματς με τη Φερεντσβάρος στην Ουγγαρία (22/1, 22:00) για την 7η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League.

Για την ίδια διοργάνωση και αγωνιστική, ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί στην Τούμπα (22/1, 19:45) την Μπέτις. Προέχει, όμως, το παιχνίδι με τον ΟΦΗ, πάλι στη Θεσσαλονίκη, με τις δυο ομάδες να έχουν ψυχολογία στα ύψη. Το σύνολο του Ράζβαν Λουτσέσκου πέρασε από το Φάληρο παίρνοντας τη νίκη-πρόκριση με 2-0 επί του Ολυμπιακού, ενώ εκείνη του Χρήστου Κόντη επιβλήθηκε της ΑΕΚ, σημειώνοντας την τρίτη συνεχόμενη νίκη της μέσα στο 2026. Για τον ΠΑΟΚ το παιχνίδι συνιστά ευκαιρία να περάσει στην κορυφή, έστω και με παιχνίδι περισσότερο, για τον ΟΦΗ να πλησιάσει την οκτάδα, φτιάχνοντας κι άλλο την ψυχολογία του ενόψει των διπλών αναμετρήσεων με τον Λεβαδειακό στο Κύπελλο.

Οι Βοιωτοί, από την πλευρά τους, επικράτησαν μεσοβδόμαδα 2-0 της Κηφισιάς, φτάνοντας τις πέντε νίκες σε έξι αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις. Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου είναι σταθερά στην τετράδα κι έχει μακράν την καλύτερη επίθεση της κατηγορίας αλλά το ταξίδι στο Αγρίνιο είναι επικίνδυνο. Ειδικά από τη στιγμή που ο Παναιτωλικός «καίγεται» για βαθμούς καθώς έφτασε τις τρεις διαδοχικές ήττες (με 0-6 τέρματα). Από ήττες, επίσης, έρχονται Βόλος και Ατρόμητος που τίθενται αντιμέτωποι στο Πανθεσσαλικό. Η ομάδα του Χουάν Φεράντο ηττήθηκε με 3-1 από τον Λεβαδειακό εκτός έδρας ενώ εκείνη του Ντούσαν Κέρκεζ έχασε με 2-0 από τον Ολυμπιακό στο Περιστέρι. Πάντως, οι Θεσσαλοί φαίνεται πως θα μείνουν στην οκτάδα ενώ ο Ατρόμητος είναι πολύ χαμηλά βαθμολογικά.

Ο Άρης που έχασε με 3-0 από τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο καλείται, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, να μαζέψει τα… κομμάτια του για τον τελευταίο στόχο που του απέμεινε – να πάρει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ πηγαίνει στη Λάρισα για να αντιμετωπίσει την ΑΕΛ που αναζητά απεγνωσμένα βαθμούς. Εκείνος που πήρε από την Κηφισιά (1-1) ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά η ομάδα του Σάββα Παντελίδη χρειάζεται πολλούς ακόμη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μακροζωία: Τι να φάτε το μεσημέρι για να κερδίσετε χρόνια ζωής, σύμφωνα με τους ειδικούς

Ανησυχητική αύξηση γαστρεντερικών καρκίνων σε νεαρές ηλικίες

Ταξιδιωτικές εισπράξεις: “Έσπασαν” το φράγμα των 23 δισ. ευρώ – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία της ΤτΕ

Επιχειρήσεις: Έρχονται τρία «νέα» προγράμματα για την ενίσχυση τους-Πότε θα κάνουν πρεμιέρα και ποιες αφορά

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
13:15 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Αγγλία: Αποθέωση για τον Μπάμπη Κωστούλα μετά το φανταστικό γκολ με ψαλιδάκι – Ανρί: «Θέλει μεγάλη αυτοπεποίθηση»

Ο Μπάμπης Κωστούλας ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη χθεσινή αναμέτρηση της Μπράιτον με την Μπ...
04:33 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Βόλος: Πρόστιμο 150.000 ευρώ στους παίκτες της ομάδας ο Αχιλλέας Μπέος

Ο Βόλος γνώρισε βαριά ήττα με 0-3 από τον Ατρόμητο στο «Πανθεσσαλικό», σε ένα παιχνίδι όπου η ...
01:10 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Μπάμπης Κωστούλας για το… μυθικό ψαλιδάκι του: «Είναι η πρώτη φορά που το βλέπετε, στην προπόνηση το κάνω πολλές φορές»

Ο Μπάμπης Κωστούλας έκλεψε την παράσταση στον αγώνα της Μπράιτον με την Μπόρνμουθ, σημειώνοντα...
00:25 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Premier League: Μυθικό ψαλιδάκι από τον Μπάμπη Κωστούλα στην ισοπαλία της Μπράιτον με την Μπόρνμουθ – Δείτε βίντεο

Η Μπράιτον τα βρήκε δύσκολα απέναντι στη Μπόρνμουθ και για 90 λεπτά αναζητούσε το γκολ που θα ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι