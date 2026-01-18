Τι υπόσχεται το εξατομικευμένο Gemini της Google – Πώς λειτουργεί το «Personal Intelligence»

  • Με τη νέα λειτουργία Personal Intelligence, η Google μετατρέπει το Gemini σε ένα πραγματικά προσωπικό εργαλείο, ικανό να αντλεί πληροφορίες από τις εφαρμογές που χρησιμοποιούμε καθημερινά, με έμφαση στην ιδιωτικότητα.
  • Η λειτουργία συνδέει με ασφάλεια πληροφορίες από εφαρμογές όπως το Gmail και οι Φωτογραφίες Google, προσφέροντας μοναδικά εξατομικευμένες απαντήσεις και απλοποιώντας την καθημερινότητα των χρηστών.
  • Η Google τονίζει ότι η λειτουργία σχεδιάστηκε με επίκεντρο την προστασία της ιδιωτικότητας, με τη σύνδεση των εφαρμογών να είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή. Η διάθεσή της ξεκίνησε σταδιακά στις ΗΠΑ και σύντομα θα επεκταθεί σε περισσότερες χώρες και στη δωρεάν έκδοση.
Η τεχνητή νοημοσύνη περνά σε μια νέα φάση, όπου ο ψηφιακός βοηθός δεν αρκείται στο να απαντά γενικές ερωτήσεις, αλλά προσαρμόζεται ουσιαστικά στον κάθε χρήστη. Με τη νέα λειτουργία Personal Intelligence που τέθηκε σε εφαρμογή την εβδομάδα που μας πέρασε στις ΗΠΑ, η Google επιχειρεί να μετατρέψει το Gemini σε ένα πραγματικά προσωπικό εργαλείο, ικανό να αντλεί πληροφορίες από τις εφαρμογές που ήδη χρησιμοποιούμε καθημερινά, πάντα με έλεγχο και έμφαση στην ιδιωτικότητα.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε επίσημα, η Google ικανοποίησε ένα από τα κορυφαία αιτήματα των χρηστών της και πλέον μπορούν να εξατομικεύουν το Gemini, συνδέοντας τις εφαρμογές της Google με ένα μόνο πάτημα. Η δυνατότητα αυτή, που λανσάρεται σε έκδοση Beta στις ΗΠΑ, αποτελεί το επόμενο βήμα της εταιρείας ώστε να κάνει το Gemini πιο προσωπικό, προνοητικό και ισχυρό.

Η λειτουργία Personal Intelligence συνδέει με ασφάλεια πληροφορίες από εφαρμογές όπως το Gmail και οι Φωτογραφίες Google (Google Photos), καθιστώντας το Gemini μοναδικά χρήσιμο. Ενεργοποιώντας τη, ο χρήστης ελέγχει ακριβώς ποιες εφαρμογές θα συνδέσει, με την καθεμία από αυτές να αναβαθμίζει την εμπειρία χρήσης. Κανένα άλλο προϊόν δεν συνδέει το Gmail, τις Φωτογραφίες, το YouTube και την Αναζήτηση με ένα μόνο πάτημα, ενώ η Google, όπως αναφέρει, έχει σχεδιάσει τη ρύθμιση ώστε να είναι απλή και απόλυτα ασφαλής.

Πώς το χρησιμοποιούν οι χρήστες

Η λειτουργία Personal Intelligence, σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, διαθέτει δύο βασικά πλεονεκτήματα. Την ικανότητα να επεξεργάζεται σύνθετες πηγές και τη δυνατότητα να ανακτά συγκεκριμένες λεπτομέρειες (για παράδειγμα, από ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μια φωτογραφία) για να απαντήσει στην ερώτησή του χρήστη. Συχνά συνδυάζει αυτά τα στοιχεία, αντλώντας δεδομένα από κείμενα, φωτογραφίες και βίντεο, ώστε να παρέχει μοναδικά εξατομικευμένες απαντήσεις. Η διασύνδεση των εφαρμογών μέσω του Personal Intelligence υπόσχεται να απλοποιήσει σημαντικά την καθημερινότητα των χρηστών.

Παραδείγματα

Για παράδειγμα, στην περίπτωση αναζήτησης νέων ελαστικών για ένα μίνι βαν, το Gemini μπορεί να δώσει λύση ακόμα και όταν ο χρήστης δεν γνωρίζει τις τεχνικές προδιαγραφές. Ενώ οποιοδήποτε chatbot μπορεί να εντοπίσει γενικά χαρακτηριστικά ελαστικών, το Gemini προχωρά ένα βήμα παραπέρα: Προτείνει εξατομικευμένες επιλογές, όπως ελαστικά για καθημερινή χρήση ή για όλες τις καιρικές συνθήκες, ανατρέχοντας σε προηγούμενα οικογενειακά ταξίδια που έχουν καταγραφεί στο Google Photos. Ταυτόχρονα, συγκεντρώνει αυτόματα αξιολογήσεις και τιμές για κάθε πρόταση. Η βοήθεια του εργαλείου επεκτείνεται και σε πρακτικά ζητήματα της στιγμής, όπως η ανάκτηση του αριθμού κυκλοφορίας ενός οχήματος μέσα από πληροφορίες που βρίσκονται στο Gmail και στις Φωτογραφίες, γλιτώνοντας τον χρήστη από άσκοπη αναμονή ή αναζήτηση.

Επιπλέον, το Gemini παρέχει προτάσεις για βιβλία, θεάματα, ένδυση και ταξίδια.

Ιδιαίτερα στον τομέα του ταξιδιωτικού σχεδιασμού, η τεχνολογία αυτή αποδεικνύεται πολύτιμη. Αναλύοντας τα ενδιαφέροντα και το ιστορικό παλαιότερων ταξιδιών μέσα από το Gmail και τις Φωτογραφίες, το Gemini μπορεί να παρακάμψει τις «τουριστικές παγίδες». Αντ’ αυτού, προτείνει εναλλακτικές εμπειρίες, όπως μια διαδρομή με νυχτερινό τρένο, προτείνοντας ακόμα και συγκεκριμένα επιτραπέζια παιχνίδια για τη διάρκεια της διαδρομής.

Τρόπος λειτουργίας και προσέγγιση στην προστασία της ιδιωτικότητας

Η λειτουργία Personal Intelligence, όπως ανακοινώθηκε, σχεδιάστηκε με επίκεντρο την προστασία της ιδιωτικότητας. Η σύνδεση των εφαρμογών είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή. Ο χρήστης επιλέγει εάν θα την ενεργοποιήσει, ορίζει ακριβώς ποιες εφαρμογές θα συνδεθούν και μπορεί να τις απενεργοποιήσει ανά πάσα στιγμή. Στόχος της Google, όπως επισημαίνει, είναι να βελτιώσει την εμπειρία του χρήστη, διατηρώντας τα δεδομένα του ασφαλή και υπό τον έλεγχό του. Το Gemini έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την προστασία της ιδιωτικότητας και δεν εκπαιδεύεται απευθείας από τα εισερχόμενα του Gmail ή τη βιβλιοθήκη των Φωτογραφιών Google. Για τη σταδιακή βελτίωση των λειτουργιών του, εκπαιδεύεται μόνο με τον ελάχιστο δυνατό όγκο πληροφοριών, όπως συγκεκριμένες εντολές (prompts) προς το Gemini και τις απαντήσεις του μοντέλου. Οι προσωπικές πληροφορίες που συνδέετε, προορίζονται αποκλειστικά για εσάς.

Από τις 14 Ιανουαρίου, η πρόσβαση στη νέα λειτουργία ξεκίνησε σταδιακά σε συνδρομητές AI Pro και AI Ultra που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις στις ΗΠΑ. Μόλις ενεργοποιηθεί, η δυνατότητα αυτή θα είναι διαθέσιμη μέσω web, σε συσκευές Android και iOS, καθώς και σε όλα τα διαθέσιμα μοντέλα Gemini. Η διάθεση ξεκινά από αυτή την περιορισμένη ομάδα χρηστών με σκοπό τη συλλογή δεδομένων και τη βελτίωση της εμπειρίας, ενώ σύντομα θα επεκταθεί σε περισσότερες χώρες, αλλά και στη δωρεάν έκδοση της υπηρεσίας. Επιπλέον, η λειτουργία θα ενσωματωθεί σύντομα στην Αναζήτηση μέσω του AI Mode. Προς το παρόν, η έκδοση Beta υποστηρίζεται αποκλειστικά από προσωπικούς Λογαριασμούς Google και όχι για χρήστες του Workspace για επιχειρήσεις ή για εκπαιδευτικά ιδρύματα.

