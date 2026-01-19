Ρόδος: 21χρονη κατήγγειλε ότι ο θείος της αποπειράθηκε να τη φιλήσει και τη θώπευσε την ώρα που κοιμόταν 

Μία καταγγελία 21χρονης για πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος της και μάλιστα μέσα στο σπίτι της, τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 17 Ιανουαρίου, απασχολεί τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές στη Ρόδο.

Όπως μεταδίδει η dimokratiki.gr, στο επίκεντρο βρίσκεται 41χρονος υπήκοος Αλβανίας, κάτοικος Ρόδου, ο οποίος είναι ο θείος της παθούσας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του Άρθρου 336 του Ποινικού Κώδικα, ενώ, σύμφωνα με τη δικογραφία, η Εισαγγελέας Υπηρεσίας άσκησε κακουργηματικές διώξεις.

Συγκεκριμένα, η 21χρονη κατήγγειλε ότι ο 41χρονος μετέβη στο κρεβάτι όπου βρισκόταν και φέρεται να αποπειράθηκε να τη φιλήσει τουλάχιστον 3 φορές. Η ίδια υποστηρίζει ότι δέχθηκε θωπείες σε διάφορα σημεία του σώματός της, καθώς και στα οπίσθια, ενώ έγινε προσπάθεια θώπευσης κάτω από το εσώρουχο. Σημείο που τονίζεται στην κατάθεση είναι η κατάσταση στην οποία βρισκόταν η παθούσα, καθώς αναφέρεται ότι ήταν σε κατάσταση μέθης και κοιμόταν.

Ένα κρίσιμο στοιχείο στην εξέλιξη της υπόθεσης, είναι ότι η παθούσα αναζήτησε βιντεοληπτικό υλικό και, από την παρατήρησή του, αναγνώρισε ως δράστη τον 41χρονο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αστυνομικοί μετέβησαν στην οικία του 41χρονου και τον συνέλαβαν. Κατά την εξέτασή του, ο 41χρονος φέρεται να έκανε χρήση του δικαιώματος σιωπής.

Η Εισαγγελέας Υπηρεσίας άσκησε σε βάρος του 41χρονου κακουργηματικές διώξεις για την αποδιδόμενη πράξη.

Από το σημείο αυτό και μετά, η υπόθεση περνά στο κρίσιμο στάδιο της δικαστικής αξιολόγησης, όπου θα συνεκτιμηθούν όλα τα δεδομένα και θα κριθεί η περαιτέρω ποινική μεταχείριση.