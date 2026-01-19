Κίνηση: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός, η Κηφισίας και η Αττική Οδός – Σε ισχύ από σήμερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών

Στο «κόκκινο» βρίσκεται για ένα ακόμη πρωινό η κίνηση σε κεντρικές αρτηρίες της Αττικής.

Συγκεκριμένα, μποτιλιαρισμένη είναι τόσο η άνοδος όσο και η κάθοδος του Κηφισού, ενώ η ίδια εικόνα επικρατεί και στα 2 ρεύματα κυκλοφορίας στη λεωφόρο Κηφισίας.

Προβλήματα καταγράφονται και στην Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη), ενώ με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί και στη κάθοδο της λεωφόρου Βασ. Σοφίας, αλλά και στην Βασ. Κωνσταντίνου.

Τέλος, έντονη είναι η κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της πόλης, το λιμάνι Πειραιά, καθώς και στην Λ. Σχιστού.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Αναλυτικά, όπως αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, καθυστερήσεις 5′-10′ καταγράφονται στην έξοδο για Λαμία και 5′-10′ από Πεντέλης έως Κηφισίας, στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Παράλληλα, καθυστερήσεις 20΄-25΄υπάρχουν από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και 5′-10′ στην έξοδο για Λαμία, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:

5′-10′ στην έξοδο για Λαμία,

5′-10′ από Πεντέλης έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

20΄-25΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας,

5′-10′ στην έξοδο για Λαμία.

Σε ισχύ από σήμερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Κηφισό λόγω εργασιών

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από σήμερα στον Κηφισό λόγω εργασιών. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν επίσης και αύριο Τρίτη καθώς και την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., λόγω εκτέλεσης εργασιών θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα των παρακάτω οδικών τμημάτων του Κηφισού, περιοχής Μοσχάτου – Ταύρου, Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη και Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας, ως εξής:

Από το ύψος της συμβολής με την οδό Πειραιώς έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Αγίας ‘Αννης, στις 19-1-2026, κατά τις ώρες 09.00΄ έως 15.00΄, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

Από το ύψος της συμβολής με τη Λεωφ. Π. Ράλλη έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Μακρυγιάννη, στις 20-1-2026, κατά τις ώρες 09.00΄ έως 15.00΄, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Από το ύψος της συμβολής της με την οδό Αναγεννήσεως έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Αχαρνών, στις 23-1-2026, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 15.00΄, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τις εναπομένουσες κάθε φορά λωρίδες κυκλοφορίας.

Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευση από τα σημεία όπου εκτελούνται οι εργασίες και να ακολουθούν πιστά την υπάρχουσα οδική σήμανση, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής κυκλοφορία.

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών σε οδικά τμήματα της Αττικής Οδού, περιοχών Δήμων Ελευσίνας, Ασπρόπυργου και Φυλής

Λόγω εκτέλεσης εργασιών, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Αττικής Οδού, στο τμήμα της μεταξύ των χ/θ 1,500 και 13,000 , εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κατά το χρονικό διάστημα από την 19-1-2026 έως 26-6-2026, καθ’ όλη την διάρκεια του 24ωρου, με εξαίρεση τις επίσημες αργίες, περιοχών Δήμων Ελευσίνας, Ασπρόπυργου και Φυλής, ως εξής:

Τοπικός αποκλεισμός της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), όπου αυτή υφίσταται.

Τοπικός αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας.

Αποκλεισμός δεξιάς λωρίδας στο ύψος Α/Κ.

Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω αποκλεισμών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από τις εναπομένουσες κάθε φορά λωρίδες κυκλοφορίας.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών σε οδικά τμήματα της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, περιοχής Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης

Λόγω εκτέλεσης εργασιών, κατά το χρονικό διάστημα από 19-1-2026 έως 30-4-2026 και κατά τις ώρες 10.00΄ έως 16.00΄, θα πραγματοποιηθούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα κάτωθι οδικά τμήματα της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, διαδοχικά ανά λωρίδα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, περιοχής Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης, ως εξής:

Στη συμβολή της Λεωφ. Βουλιαγμένης με την οδό Ελ. Βενιζέλου και τη Λεωφ. Ιασωνίδου.

Στη συμβολή της Λεωφ. Βουλιαγμένης με τις οδούς Καραϊσκάκη και Ανεξαρτησίας.

Σε τμήμα της Λεωφ. Βουλιαγμένης μεταξύ των οδών Εθνάρχου Μακαρίου και Ανεξαρτησίας.

Κατά τις ανωτέρω εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από τις εναπομένουσες κάθε φορά λωρίδες κυκλοφορίας.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.