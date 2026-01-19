Τραμπ για Γροιλανδία: Τώρα είναι η ώρα και θα γίνει – Θα απομακρύνουμε τη ρωσική απειλή

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να ασκεί πίεση για το ζήτημα της Γροιλανδίας, υποστηρίζοντας μέσω Truth Social ότι η Δανία δεν έχει κάνει «τίποτα» επί «20 χρόνια» για την απομάκρυνση της «ρωσικής απειλής» από τη νήσο που αποτελεί αυτόνομη περιοχή του βασιλείου και προσθέτοντας «τώρα είναι η ώρα», και «θα γίνει», προσθέτοντας τρία θαυμαστικά.

Ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας επαναλαμβάνει αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025 πως δεν θα συμβιβαστεί με τίποτε λιγότερο από την «ιδιοκτησία» της Γροιλανδίας, παρά το ότι οι αρχές τόσο στη Δανία, όσο και στη Γροιλανδία αντιτείνουν πως η πελώρια αρκτική νήσος δεν διατίθεται προς πώληση και οι κάτοικοί της δεν έχουν καμιά πρόθεση ο τόπος τους να γίνει τμήμα των ΗΠΑ.

Σημειώνεται ότι το Σάββατο, ο Αμερικανός πρόεδρος προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, δεσμευόμενος να επιβάλει κλιμακούμενους δασμούς στους Ευρωπαίους συμμάχους, έως ότου οι ΗΠΑ λάβουν άδεια να αγοράσουν τη Γροιλανδία. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η αυξανόμενη παρουσία της Κίνας και της Ρωσίας στην Αρκτική καθιστά τη Γροιλανδία κρίσιμη για τα αμερικανικά συμφέροντα ασφαλείας. Από την πλευρά τους, Δανοί και άλλοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι η Γροιλανδία καλύπτεται ήδη από το άρθρο συλλογικής άμυνας του ΝΑΤΟ, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς περί κενού ασφαλείας.