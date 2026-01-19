Πρίγκιπας Αλβέρτος: Το σημάδι στο μάγουλό του κατά τη συνάντηση με τον Πάπα Λέοντα

Σύνοψη από το

  • Ο Πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό είχε συνάντηση με τον Πάπα Λέοντα στο Βατικανό, όμως την προσοχή των διεθνών Μέσων Ενημέρωσης τράβηξε ένα σημάδι στο πρόσωπό του.
  • Αυτή ήταν η πρώτη δημόσια εμφάνιση του Αλβέρτου μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε την Παρασκευή.
  • Το παλάτι του Μονακό ανακοίνωσε ότι ο Πρίγκιπας υποβλήθηκε σε «προγραμματισμένη, σύντομη ιατρική επέμβαση στο κρανίο και το πρόσωπό του για τη θεραπεία μιας καλοήθους πάθησης».
Πρίγκιπας Αλβέρτος - Πάπας Λέων

Ο Πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό είχε συνάντηση με τον Πάπα Λέοντα στο Βατικανό το Σάββατο, όμως την προσοχή των διεθνών Μέσων Ενημέρωσης τράβηξε όχι τόσο ο διάλογος μεταξύ των δύο, όσο ένα σημάδι που είχε ο Πρίγκιπας στο πρόσωπό του.

Αυτή ήταν η πρώτη δημόσια εμφάνιση του Αλβέρτου μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε την Παρασκευή.

Το παλάτι του Μονακό στην ανακοίνωσή του στις 16 Ιανουαρίου ανέφερε ότι «στο πλαίσιο της ρουτίνας δερματολογικής παρακολούθησης, ο Πρίγκιπας Αλβέρτος Β΄ υποβλήθηκε σε προγραμματισμένη, σύντομη ιατρική επέμβαση στο κρανίο και το πρόσωπό του για τη θεραπεία μιας καλοήθους πάθησης».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «η επέμβαση απαιτούσε μερικά ράμματα» και «το πρόγραμμα δραστηριοτήτων του Πρίγκιπα συνεχίζεται κανονικά».

 

σχολίασε κι εσύ

