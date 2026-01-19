Οριστικά πρωί η Κατερίνα Καραβάτου στον ΑΝΤ1 – Μαζί της ο Πέτρος Κωστόπουλος

Οριστικά στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή της Κατερίνας Καραβάτου στον αέρα του ΑΝΤ1.

Οι ιθύνοντες του καναλιού και η παρουσιάστρια συμφώνησαν ήδη στους βασικούς άξονες για τη ζωντανή εκπομπή που θα αναλάβει τα πρωινά του Σαββατοκύριακου. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην on air ομάδα του πρωινού θα δώσει και πάλι το παρών ο Πέτρος Κωστόπουλος, ο οποίος μετείχε στην εκπομπή της Ελένης Τσολάκη που διακόπηκε, ενώ συνεχίζουν όλοι οι συντελεστές τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες.

Στις πρώτες συναντήσεις που πραγματοποίησε η συντακτική ομάδα, προσήλθαν όλοι οι δημοσιογράφοι του «Πρωινού Σαββατοκύριακου», ενώ πρόθεση του σταθμού ήταν να μην απομακρυνθεί κανείς.

Πηγή: Reallife