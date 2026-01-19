Οριστικά πρωί η Κατερίνα Καραβάτου στον ΑΝΤ1 – Μαζί της ο Πέτρος Κωστόπουλος

Σύνοψη από το

  • Η Κατερίνα Καραβάτου επιστρέφει οριστικά στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου στον ΑΝΤ1.
  • Στην on air ομάδα της πρωινής εκπομπής θα δώσει και πάλι το παρών ο Πέτρος Κωστόπουλος.
  • Όλοι οι συντελεστές του «Πρωινού Σαββατοκύριακου» συνεχίζουν στην εκπομπή, καθώς πρόθεση του σταθμού είναι να μην απομακρυνθεί κανείς.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

Καραβάτου

Οριστικά στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή της Κατερίνας Καραβάτου στον αέρα του ΑΝΤ1.

Οι ιθύνοντες του καναλιού και η παρουσιάστρια συμφώνησαν ήδη στους βασικούς άξονες για τη ζωντανή εκπομπή που θα αναλάβει τα πρωινά του Σαββατοκύριακου. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην on air ομάδα του πρωινού θα δώσει και πάλι το παρών ο Πέτρος Κωστόπουλος, ο οποίος μετείχε στην εκπομπή της Ελένης Τσολάκη που διακόπηκε, ενώ συνεχίζουν όλοι οι συντελεστές τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες.

Στις πρώτες συναντήσεις που πραγματοποίησε η συντακτική ομάδα, προσήλθαν όλοι οι δημοσιογράφοι του «Πρωινού Σαββατοκύριακου», ενώ πρόθεση του σταθμού ήταν να μην απομακρυνθεί κανείς.

Πηγή: Reallife

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Σαρώνει» η γρίπη με ραγδαία αύξηση κρουσμάτων-Τον επόμενο μήνα η κορύφωση

Πονοκέφαλος: Πότε μπορεί να είναι σύμπτωμα καρκίνου στον εγκέφαλο και πρέπει να δείτε γιατρό

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε από σήμερα στα ΑΤΜ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Πότε μπαίνουν τα χρήματα στα ΑΤΜ – Το χρονοδιάγραμμα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
08:00 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Την Κυριακή με τη Realnews: Ό,τι και αν αγοράσεις, σκανάρεις και κερδίζεις!

Την Κυριακή με τη Realnews: Ό,τι και αν αγοράσεις, σκανάρεις και κερδίζεις! Με το PADU app, το...
07:15 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Οι αθλητικές μεταδόσεις 19/1/2026

Τα ματς Παναιτωλικός – Λεβαδειακός και Βόλος – Ατρόμητος για τη Super League και ο «τελικός» Ε...
07:12 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: InStyle – Μαζί Drive

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: InStyle – Μαζί Drive   InStyle Η Υβόννη Μπόσνιακ, ...
05:38 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Οι πολιτικές εφημερίδες 19/1/2026

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 19/1/2026.
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι