Αχαΐα: Νεκρός οδηγός αυτοκινήτου έπειτα από τροχαίο

  • Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στις 3 τα ξημερώματα της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου, στην Αχαΐα.
  • Δύο οχήματα παραλίγο να συγκρουστούν, με αποτέλεσμα το ένα να εκτραπεί της πορείας του και να καταλήξει σε παρακείμενο χωράφι. Ο οδηγός του οχήματος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
  • Το τροχαίο σημειώθηκε στην Ε.Ο 111 (Πατρών – Τριπόλεως), κοντά στον Πρέβεδο. Η Αστυνομία διερευνά τα αίτια της τραγωδίας.
Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στις 3 τα ξημερώματα της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου, στην Αχαΐα.

Σύμφωνα πληροφορίες από το kalavrytanews.gr, δύο οχήματα παραλίγο να συγκρουστούν, με αποτέλεσμα το ένα να εκτραπεί της πορείας του και να καταλήξει σε παρακείμενο χωράφι. Ο οδηγός του οχήματος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το τροχαίο σημειώθηκε στην Ε.Ο 111 (Πατρών – Τριπόλεως), κοντά στον Πρέβεδο, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και Πυροσβεστικό όχημα να σπεύδουν άμεσα στο σημείο.

Η Αστυνομία διερευνά τα αίτια της τραγωδίας.

 

