Δήμητρα Ματσούκα: Η έκπληξη των συνεργατών της στη θεατρική σκηνή για τα γενέθλιά της

Γενέθλια έχει σήμερα (19/1) η Δήμητρα Ματσούκα.

Οι συνεργάτες και συμπρωταγωνιστές της θέλησαν να κάνουν έκπληξη επί σκηνής στην αγαπημένη ηθοποιό κατά τη διάρκεια της παράστασης «Κόμισσα της φάμπρικας» στο EMBASSY THEATER.

Η κάμερα της εκπομπής Happy Day βρέθηκε και στην κοπή της πίτας. «Η αδελφή μου θυμάται μόνο τα γενέθλια μου και μου κάνει πάντα ωραία δώρα, δεν έχω παράπονο. Μόνο η Μαρία με θυμάται. Και ο Πέτρος μου κάνει δώρα, δεν μπορώ να πω, αλλά η Μαρία τα κάνει πρώτα από όλους και για όλους και καλά» δήλωσε η ηθοποιός.