Σταύρος Παπασταύρου στη Realnews: «Χτίζεται επιμελώς η εθνική μας στρατηγική ως ενεργειακού κόμβου»

Κατά την επίσκεψή μου στο Ριάντ, ανέδειξα τον ρόλο της χώρας μας στη Μέση Ανατολή και την πολυδιάστατη, αξιόπιστη ενεργειακή πολιτική της Ελλάδας. Χτίζεται επιμελώς η εθνική στρατηγική μας ως ενεργειακού κόμβου», τονίζει στη Realnews ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.

Στον ΣΠΥΡΟ ΜΟΥΡΕΛΑΤΟ – ΠΗΓΗ: Realnews«

Υπογραμμίζει ότι όπως με την ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων, έτσι και με τα ορυκτά, η χώρα μας εργάζεται συστηματικά και με σχέδιο για την αξιοποίηση του πλούτου του υπεδάφους της.

Επιστρέφοντας από τη Σαουδική Αραβία, πώς αποτυπώνετε τη σχέση των δύο χωρών και ποιες είναι οι προοπτικές ενεργειακής συνεργασίας;

Το 2026 οι δύο χώρες συμπληρώνουν 100 χρόνια ισχυρών σχέσεων, οι οποίες αναβαθμίστηκαν σε στρατηγικό επίπεδο το 2022, ενώ υπάρχει ήδη συνεργασία στον αμυντικό τομέα, με πιο πρόσφατη τη συνεκπαίδευση της φρεγάτας «Ύδρα» με τη φρεγάτα «Al Taif» στις 7 Ιανουαρίου, δυτικά της Τζέντα. Κατά την επίσκεψή μου στο Ριάντ, ανέδειξα τον ρόλο της χώρας μας στη Μέση Ανατολή και την πολυδιάστατη, αξιόπιστη ενεργειακή πολιτική της Ελλάδας, καθώς, εκτός από τις σημαντικές ενεργειακές συμφωνίες που υπεγράφησαν τον περασμένο Νοέμβριο στην Αθήνα, χτίζεται επιμελώς η εθνική στρατηγική μας ως ενεργειακού κόμβου. Οι προοπτικές για διμερή ενεργειακή συνεργασία και με τη Σαουδική Αραβία είναι ιδιαίτερα αισιόδοξες, καθώς η χώρα αυτή υλοποιεί το φιλόδοξο project Vision 2030, ένα πρόγραμμα ανάπτυξης για διαφοροποίηση της οικονομίας εκτός πετρελαίου, ενθαρρύνοντας μεγάλες επενδύσεις στις ΑΠΕ και στην τεχνολογία. Τρία μεγάλα project διασυνδεσιμότητας βρίσκονται σε στρατηγική τροχιά υλοποίησης μεταξύ Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας: η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Σαουδικής Αραβίας (Saudi-Greek Interconnector), η συνεργασία σε θέματα πράσινου υδρογόνου, καθώς και o East Med Corridor (EMC), ο οποίος αποτελεί έργο στρατηγικής σημασίας, ενισχύοντας την ψηφιακή συνδεσιμότητα μεταξύ Ασίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης, μέσω ενός υποθαλάσσιου και χερσαίου δικτύου οπτικών ινών – το πρώτο χειροπιαστό έργο υλοποίησης του IMEC. Ο EMC εδραιώνει τη θέση της Ελλάδας ως αξιόπιστης ευρωπαϊκής πύλης ψηφιακών ροών, αξιοποιώντας τη γεωγραφική θέση μας και ενισχύοντας τη γεωπολιτική επιρροή μας.

Συμμετείχατε στο Future Minerals Forum του Ριάντ, στην υπουργική συνάντηση για τους ορυκτούς πόρους. Γιατί είναι σημαντικά τα ορυκτά;

Πράγματι, στο φόρουμ για τα ορυκτά αναδείχθηκε ο κομβικός ρόλος του ορυκτού πλούτου στην ενεργειακή ασφάλεια και στη στρατηγική αυτονομία. Τα ορυκτά αποτελούν το αθέατο θεμέλιο και την αναγκαία προϋπόθεση της τεχνητής νοημοσύνης και της ενεργειακής μετάβασης. Η χώρα μας έχει αποκτήσει ιδιαίτερη δυναμική σε ορυκτούς πόρους, συνεχίζοντας τη διαχρονική παράδοση και την ιστορία της από την αρχαιότητα -με τα μεταλλεία Λαυρίου προ 5.000 ετών- μέχρι σήμερα που βρίσκεται μεταξύ των κορυφαίων παγκοσμίως στην παραγωγή βωξίτη, περλίτη, μπεντονίτη και μαγνησίτη, μεταξύ άλλων. Μέσω της παραγωγής γάλλιου τα επόμενα χρόνια, φιλοδοξούμε να αποτελέσουμε τον μοναδικό προμηθευτή της Ευρώπης στο κρίσιμο και στρατηγικό αυτό ορυκτό (CRM) σε τομείς όπως η τεχνολογία, η αεροβιομηχανία, η άμυνα και οι ψηφιακές εφαρμογές. Η αντίληψη της σημασίας των ορυκτών συνιστά ενεργειακό ρεαλισμό και η Ευρώπη, για να παραμείνει ανταγωνιστική, οφείλει να τον υιοθετήσει και να αναπτύξει άμεσα τα κρίσιμα ορυκτά της. Η Ελλάδα είναι μία από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες με σημαντικό ορυκτό πλούτο. Όπως με την ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων, έτσι και με τα ορυκτά, η χώρα μας εργάζεται συστηματικά και με σχέδιο για την αξιοποίηση του πλούτου του υπεδάφους της.

Προχωρούν οι συμφωνίες με τη Chevron;

Οι συμφωνίες με την κοινοπραξία Chevron – HELLENiQ ENERGY προχωρούν με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, με απόλυτη συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα των υδρογονανθράκων στη χώρα μας. Από τις υπουργικές αποφάσεις του Απριλίου μέχρι τον διεθνή διαγωνισμό του Σεπτεμβρίου, την ανάδειξη αναδόχου, την πρόσφατη έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο και την επικείμενη υποβολή της στη Βουλή, που θα ανοίξει τον δρόμο ώστε εντός του 2026 να ξεκινήσουν οι πρώτες σεισμικές και γεωφυσικές έρευνες, ο σχεδιασμός εκτελείται με ακρίβεια. Η αυστηρή τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, η συνέπεια και η αξιοπιστία της χώρας μας είναι κομβικής σημασίας για κάθε ξένο επενδυτή. Αποτέλεσαν, άλλωστε, καίριο παράγοντα και για τις ενεργειακές συμφωνίες που υπογράφηκαν στο πλαίσιο της συνόδου της σύμπραξης για τη διατλαντική συνεργασία στην ενέργεια (P-TEC), όπως ο Κάθετος Διάδρομος, που συνδέει 100 εκατ. ανθρώπους και το σχήμα 3+1 με τη σύμπραξη Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ και ΗΠΑ.

Η αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι η κυβερνητική στάση στην υπόθεση της Βενεζουέλας υπονομεύει τα ελληνικά συμφέροντα. Τι απαντάτε;

Ο Μαδούρο ήταν δικτάτορας, κατέλυσε τη συνταγματική νομιμότητα, φυλάκισε πολιτικούς αντιπάλους του και παραβίασε κάθε έννοια δημοκρατίας. Η ίδια η Ευρώπη αναγνώρισε άλλον ως νόμιμο ηγέτη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε καταδικάσει με ψήφισμά του το καθεστώς Μαδούρο για την καταστρατήγηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ και ο ΟΗΕ εντόπιζε την καταπάτηση βασικών δικαιωμάτων. Το πραγματικό δίλημμα στη σύλληψη Μαδούρο είναι: με τη δικτατορία και κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή με τη δημοκρατία και τη λαϊκή κυριαρχία του λαού της Βενεζουέλας; Δεν μπορεί ένας μη αναγνωρισμένος δικτάτορας να συγκρίνεται με την παράνομη τουρκική εισβολή και κατοχή, εδώ και πάνω από μισό αιώνα, σε αναγνωρισμένο κράτος, την Κύπρο. Κανείς δεν λυπήθηκε για τη σύλληψη Μαδούρο, εκτός από τους συμπαθούντες του ίδιου και του καθεστώτος του στην Ελλάδα και τους λίγους συμμάχους του, όπως ο κύριος Ερντογάν και οι τουρκικές εταιρείες που είχαν έντονη εμπορική δραστηριότητα στη Βενεζουέλα, ενώ δεκάδες τόνοι χρυσού του λαού της Βενεζουέλας μεταφέρθηκαν στην Τουρκία. Η Ελλάδα, συνεπής στις θέσεις της υπέρ της νομιμότητας και του Διεθνούς Δικαίου, είναι ξεκάθαρα με τη δημοκρατία και συνεργάζεται με τους εταίρους της σε Ε.Ε. και ΟΗΕ, προκειμένου να συμβάλει εποικοδομητικά στη διαμόρφωση ενός κλίματος σταθερότητας και δημοκρατικής ομαλότητας στη Βενεζουέλα.

Ανακοινώσατε τον Εθνικό Οργανισμό Κτηματολογίου και Ελέγχου Δόμησης. Τι σηματοδοτεί και ποια είναι τα στάδια για τη λειτουργία του;

Ο νέος Οργανισμός θα αποτελέσει το «gov.gr στις πολεοδομίες». Σηματοδοτεί, δηλαδή, απλοποίηση, διαφάνεια και ισότιμη πρόσβαση σε καθολικές υπηρεσίες δόμησης που θα απολαμβάνει, πλέον, ο πολίτης και, συνακόλουθα, ασφάλεια δικαίου. Η εξυπηρέτηση θα γίνεται στο εξής από ένα σημείο διοίκησης (one-stopshop) για όλα τα θέματα που αφορούν την ακίνητη ιδιοκτησία, την ταχύτερη έκδοση αδειών δόμησης, την ίση μεταχείριση ανεξαρτήτως της γεωγραφικής τοποθεσίας του ακινήτου και τις πλήρως ψηφιακές υπηρεσίες. Η μεταρρύθμιση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, ενώ την εβδομάδα αυτή μας δόθηκε η δυνατότητα γόνιμου διαλόγου σε συναντήσεις εργασίας με εκπροσώπους της Κεντρικής Ενωσης Δήμων Ελλάδος και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών, όπου ανταλλάξαμε απόψεις, προβληματισμούς και προτάσεις. Στόχος είναι η ψήφιση του νομοθετήματος τους πρώτους μήνες του 2026, η αρχική ενσωμάτωση λειτουργίας πρότυπων περιφερειακών και τοπικών κέντρων δόμησης στο 2026 και η ολική εφαρμογή στην επικράτεια στις αρχές του 2027.

Γιατί είναι τόσο δύσκολος ο διάλογος με το σύνολο των αγροτών στα μπλόκα; Η κυβέρνηση θα αναλάβει πρωτοβουλίες, ώστε να γίνει συντεταγμένος διάλογος για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα;

Είναι αλήθεια ότι τα προβλήματα στην πρωτογενή παραγωγή είναι υπαρκτά, γι’ αυτό και η κυβέρνηση, αναγνωρίζοντάς τα, επέδειξε ανοχή στις κινητοποιήσεις των αγροτών και ανταποκρίθηκε σε πολλά αιτήματά τους, ζητώντας, όμως, εξαρχής έναν ειλικρινή διάλογο, όπως αυτός που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Πλέον, οι αγρότες θα έχουν το χαμηλότερο ηλεκτρικό τιμολόγιο στην Ευρώπη, ενώ στο ίδιο καθεστώς εντάσσονται και όσοι βρίσκονται σε ρύθμιση και επί έναν χρόνο αποδεικνύονται συνεπείς. Δεν θα πληρώνουν ειδικό φόρο στο πετρέλαιο ούτε τον ΦΠΑ αυτής της έκπτωσης. Ο διάλογος, ωστόσο, καθίσταται δύσκολος όταν δεν υπάρχει ενιαία, θεσμικά οργανωμένη εκπροσώπηση του συνόλου των αγροτών, αλλά πολλαπλές φωνές με διαφορετικές, συχνά αντικρουόμενες διεκδικήσεις. Προσθέτοντας και την κομματική μειοψηφία που επιμένει σε κάποια μπλόκα, εκβιάζοντας ανοιχτά την κοινωνία, υπονομεύοντας κάθε προσπάθεια ουσιαστικής συνεννόησης, η εξίσωση γίνεται ακόμη πιο δυσεπίλυτη. Η κυβέρνηση έχει αποδείξει στην πράξη ότι αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και επιδιώκει συντεταγμένο, θεσμικό διάλογο για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα, με ρεαλιστικές λύσεις και εντός των δημοσιονομικών αντοχών της χώρας. Έναν διάλογο που δεν εξαντλείται σε αποσπασματικά αιτήματα της στιγμής, αλλά στοχεύει σε ένα βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο, προς όφελος των αγροτών και της κοινωνίας συνολικά.