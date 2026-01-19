Αγρότες: Αποχωρούν σήμερα τα τρακτέρ από Νησέλι και Πράσινα Φανάρια

Αγρότες που συμμετείχαν στην πρώτη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη αποχωρούν σήμερα από τα μπλόκα. Λίγο μετά τις 12.00 θα γίνει η πρώτη αποχώρηση αγροτών από τα μπλόκα και συγκεκριμένα από το μπλόκο Νησελίου, στην Ημαθία, όπου τα τρακτέρ ήταν παραταγμένα στην Εγνατία οδό.

Από το μπλόκο αυτό οι αγρότες είχαν συμμετάσχει στην πρώτη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, ενώ σε μακροσκελή ανακοίνωσή τους, κάνουν τον απολογισμό για όσα πέτυχαν και τις συνέργειες που αναμένονται στο μέλλον.

Στις 12.00 αναμένεται να γίνει συνάντηση – απολογισμός στο μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια, στη Θεσσαλονίκη και το απόγευμα θα αποχωρήσουν τα τρακτέρ από το σημείο, σύμφωνα με το ERTnews.

Όσον αφορά στους αγρότες από το μπλόκο των Μαλγάρων, αναμένουν τη σημερινή συνάντηση με τον πρωθυπουργό και θα επιμείνουν στην εφαρμογή διαρθρωτικών μέτρων και στην εντατικοποίηση των ελέγχων για την εισαγωγή προϊόντων από τρίτες χώρες.

Ακόμη ένα διαρθρωτικό μέτρο που θα βάλουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων είναι η επιτάχυνση των διασταυρωτικών ελέγχων που γίνονται από το υπουργείο, καθώς όπως λένε, εδώ και έναν χρόνο περίπου αγρότες από Πέλλα και Κιλκίς δεν έχουν πληρωθεί, ενώ βρίσκονται σε έλεγχο και θα ζητήσουν αυτοί οι έλεγχοι να ολοκληρωθούν, προκειμένου να δουν στους λογαριασμούς τους τα χρήματα των επιδοτήσεων και των αποζημιώσεων.