Πακιστάν: 11 νεκροί και περισσότεροι από 60 αγνοούμενοι έπειτα από φωτιά σε εμπορικό κέντρο στο Καράτσι

Enikos Newsroom

διεθνή

Πυροσβέστες στο Καράτσι άρχισαν σήμερα να αναζητούν περισσότερους από 60 ανθρώπους, η τύχη των οποίων αγνοείται μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που κατέστρεψε ένα εμπορικό κέντρο στη μεγαλύτερη πόλη του Πακιστάν, ενώ ο απολογισμός των νεκρών από την καταστροφή αυξήθηκε σε 11.

Η πυρκαγιά ξέσπασε αργά το βράδυ του Σαββάτου στο πολυώροφο εμπορικό κέντρο Gul Plaza στην επιχειρηματική συνοικία της πόλης και έκαιγε για περισσότερο από 24 ώρες, εμποδίζοντας τις προσπάθειες διάσωσης στην πυκνοκατοικημένη περιοχή.

Έπειτα από πάνω από 24 ώρες προσπαθειών κατάσβεσης, οι πυροσβέστες άρχισαν χθες, Κυριακή, να προσπαθούν να κρυώσουν τα συντρίμμια και να τα καθαρίσουν, αν και αυξάνονται οι ανησυχίες ότι μπορεί να εξακολουθούν να είναι παγιδευμένοι σ’ αυτά άνθρωποι.

Ο γιατρός της αστυνομίας δρ. Σουμάγια Σαϊέντ είπε στο Ρόιτερς ότι ο απολογισμός των νεκρών αυξήθηκε σε 11, ενώ ο δήμαρχος του Καράτσι Μουρτάζα Ουάχαμπ δήλωσε χθες, Κυριακή, ότι εξακολουθεί να αγνοείται η τύχη περισσότερων από 60 ανθρώπων.

Πυροσβέστες είπαν ότι το κτίριο, που στεγάζει περισσότερα από 1.200 καταστήματα, δεν είχε εξαερισμό με αποτέλεσμα το εμπορικό κέντρο να γεμίσει πυκνό καπνό και να επιβραδυνθούν οι προσπάθειες των διασωστών να φθάσουν στους ανθρώπους που είχαν παγιδευτεί στο εσωτερικό του.

«Φαίνεται πως προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα», δήλωσε χθες για την πυρκαγιά σε δημοσιογράφους στον τόπο της καταστροφής ο αρχηγός της αστυνομίας της επαρχίας Σιντ, ο Τζαβέντ Άλαμ Όντο, προσθέτοντας ότι η διαμόρφωση του εμπορικού κέντρου και η παρουσία εύφλεκτων υλικών, όπως χαλιά και κουβέρτες, έκαναν τη φωτιά να συνεχίζει σε διάφορα σημεία να σιγοκαίει.

Μέχρι χθες, Κυριακή, το βράδυ, μεγάλα τμήματα του κτιρίου είχαν καταρρεύσει. Διασώστες προειδοποίησαν ότι η δομή που έχει απομείνει είναι ασταθής και μπορεί να καταρρεύσει περαιτέρω.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης, οι αρχές έλαβαν την πρώτη ειδοποίηση για την πυρκαγιά στις 10:38 μ.μ. (19:38 ώρα Ελλάδας) του Σαββάτου, πληροφορούμενοι ότι είχαν πιάσει φωτιά καταστήματα του ισογείου. Μέχρι να φθάσουν οι πυροσβέστες, οι φλόγες είχαν ήδη επεκταθεί στους επάνω ορόφους, σε μεγάλο μέρος του κτιρίου.

Καταστηματάρχες και κάτοικοι είπαν σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι η καθυστερημένη απάντηση της πυροσβεστικής, καθώς και ελλείψεις σε νερό και εξοπλισμό εμπόδισαν τις αρχικές προσπάθειες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Πηγή: BBC, ΑΠΕ

