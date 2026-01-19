Εβδομάδα Νταβός για τον Κυριάκο Μητσοτάκη – Το πάνελ με την Exxonmobil με φόντο τις έρευνες υδρογονανθράκων

Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος τις επόμενες μέρες, καθώς ανοίγει τις πύλες του σήμερα. Η φετινή συνάντηση θα διεξαχθεί υπό τον τίτλο «Το πνεύμα του διαλόγου», κάτι που δεν στερείται ειρωνείας, αν αναλογιστεί κανείς τη διεθνή κατάσταση.

Στη διοργάνωση θα παραστεί από ελληνικής πλευράς ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα συμμετάσχει σε πάνελ την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου με τον πρωθυπουργό της Ιρλανδίας Μάικελ Μάρτιν, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Νάντια Καλβίνο, και τους Ντάρεν Γουντς, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ExxonMobil, και Κρίστιαν Σέβινγκ, διευθύνοντα σύμβουλο της Deutsche Bank.

Ο ίδιος ο Πρόεδρος των ΗΠΑ θα δώσει φέτος το «παρών» διά ζώσης στο φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, κάτι που δεν μπόρεσε να κάνει πέρυσι λόγω της ορκωμοσίας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, στο φόρουμ του Νταβός θα παρευρεθεί η πλέον πολυπληθής αντιπροσωπεία από τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των υπουργών Οικονομικών, Εμπορίου και Ενέργειας, καθώς και του Αμερικανού εμπορικού αντιπροσώπου. Μάλιστα, έχει προγραμματιστεί και ένα είδος διαγγέλματος που θα απευθύνει ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επί ευρωπαϊκού εδάφους, την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, και αυτό αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα σχέδιά του για τη Γροιλανδία.

 

11:50 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

