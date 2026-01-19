Συνεχίζεται η δίκη δύο πρώην στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ – Κατηγορούνται ότι απέκρυψαν στοιχεία για «κόκκινους» ΑΦΜ και παράτυπες δηλώσεις

Δύο πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ κατηγορούνται ότι απέκρυψαν στοιχεία για κόκκινα ΑΦΜ και παράτυπες δηλώσεις.

Στο εδώλιο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας κάθονται ο Δημήτρης Μελάς, πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και η Αθανασία Ρέππα, πρώην διευθύντρια Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων στον Οργανισμό, κατηγορούμενοι για τρία αδικήματα: για υπόθαλψη εγκληματία, υπεξαίρεση εγγράφου και παράβαση καθήκοντος από κοινού, καθώς φέρονται ότι απέκρυψαν στοιχεία για κόκκινους ΑΦΜ και για παράτυπες δηλώσεις στον Οργανισμό.

Η καταγγελία έφτασε στη Δικαιοσύνη και έγινε δικογραφία μετά τα όσα κατέθεσε η Παρασκευή Τυχεροπούλου, πρώην διευθύντρια Τεχνικών Ελέγχων στον Οργανισμό.

Υπενθυμίζεται, σύμφωνα με το ERTNews, ότι η κα Τυχεροπούλου είναι βασική μάρτυρας σε αρκετές από τις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που έχουν φτάσει στην Δικαιοσύνη.

Στην προηγούμενη συνεδρίαση της δίκης κατέθεσε η κα Τυχεροπούλου, η οποία είπε ότι στα τέλη του 2020 διενήργησε μία έρευνα, κατέληξε σε περισσότερα από 90 κόκκινους ΑΦΜ, τα οποία παρέδωσε στη συνέχεια στα τέλη του 2020, στον τότε αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον κ. Μελά. Στη συνέχεια απομακρύνθηκε, όπως είπε, από τη θέση της και όταν επέστρεψε έπειτα από ενάμιση – δύο έτη και μετά από αρκετό χρονικό διάστημα, όπως κατέθεσε η ίδια, διαπίστωσε ότι πολλά από αυτά τα κόκκινους ΑΦΜ είχαν πληρωθεί κανονικά από τον Οργανισμό.

Όπως η ίδια κατέθεσε, αισθανόταν το μαύρο πρόβατο μέσα στον Οργανισμό, ότι δεν ήταν επιθυμητή και κατήγγειλε τη μετακίνησή της από τον Οργανισμό ως εκδικητική.

Σήμερα θα συνεχιστεί η εξέταση της συγκεκριμένης μάρτυρα από τους δικηγόρους, πρώτα από την υποστήριξη της κατηγορίας και στη συνέχεια από τους συνηγόρους υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων.