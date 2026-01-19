Ελισάβετ Μουτάφη: Η Σοφία θα κατηγορήσει τον Λευτέρη για τον πυροβολισμό του Ορφέα, για να εκδικηθεί τον Άγγελο

Νάντια Ρηγάτου

Media

Ελισάβετ Μουτάφη: Η Σοφία θα κατηγορήσει τον Λευτέρη για τον πυροβολισμό του Ορφέα, για να εκδικηθεί τον Άγγελο

Λίγες ώρες πριν την αποψινή μεγάλη επιστροφή της καθημερινής σειράς του Alpha «Να μ’ αγαπάς», στις 20:00 με διπλό επεισόδιο και με εξελίξεις που θα καθηλώσουν, η Ελισάβετ Μουτάφη, η πανούργα Σοφία, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Super Κατερίνα κι αποκάλυψε στην Κατερίνα Καινούργιου όλα όσα θα γίνουν στα επόμενα επεισόδια.

 «Η Σοφία νιώθει δικαιωμένη γιατί κατάφερε να κάνει αυτό που θέλει. Ότι είναι δικό της το σπίτι, ότι το πήρε πίσω, γιατί της το έχουν πάρει. Μπορεί ψυχολογικά να είναι ο αρνητικός, ο κακός χαρακτήρας, αλλά έχει υποστεί μια αδικία, μία κακοποίηση. Είναι το θύμα που έγινε θύτης», είπε αρχικά η Ελισάβετ Μουτάφη για τον ρόλο της Σοφίας που υποδύεται.

 «Φυσικά και νιώθει δικαιωμένη, νιώθει ότι έδιωξε το μίασμα, τη Ζωή, από το σπίτι, έχει διώξει και την πεθερά, αλλά την πεθερά την ξανάφερε ο Θεόφιλος… Είναι η μόνιμη εχθρός της Σοφίας, γιατί αποκάλυψε στην κόρη της ότι είναι υιοθετημένη. Εγώ θα προσπαθήσω να μιλήσω ειλικρινά στην Άννα, παρόλο που κάνω ακραία πράγματα, και να της πω ότι την έχω μεγαλώσει και την αγαπάω. Και ισχύουν όλα αυτά, γιατί την έχω σώσει από έναν πολύ βίαιο άντρα που είχα και εκείνη με έχει σώσει. Θα προσπαθήσω να την πάρω με τα νερά μου. Δε νομίζω ότι θα τα καταφέρω», μας αποκαλύπτει για το παρελθόν και τη σχέση της με την Άννα.  

 Όσον αφορά στις εξελίξεις και τον Άγγελο, η Ελισάβετ αποκαλύπτει: «Εγώ δεν ξέρω ακόμα ποιος είναι ο Άγγελος. Μου έχει κλείσει την πόρτα στα μούτρα κι εγώ τον έχω ερωτευτεί. Γιατί το Να μ’ αγαπάς δεν είναι ένας τυχαίο τίτλος. Έχω την ανάγκη να αγαπήσω και ν’ αγαπηθώ, μου έχει κλείσει την πόρτα στα μούτρα αλλά εγώ δεν ξέρω. Τον Θεόφιλο έχει ενημερώσει, αλλά όχι για όλα. Θα έρθει η ώρα που θα τα πει σε όλους μας και είναι μια συγκλονιστική σκηνή».

 Τι είναι, όμως, αυτό που αγαπά στην Σοφία; «Μ’ αρέσει πάρα πολύ γιατί έχει συμπλέγματα, έχει να βρεις πράγματα, έχει να δεις από που ξεκίνησε, γιατί αντιδρά έτσι, πως λειτουργεί, έχει τα ξεσπάσματά της, όπως θα δούμε στην πορεία, του καταρρακωμένου ανθρώπου. Μου αρέσει, επίσης, που μπορεί και συγκρατείται και είναι φορές που η Σοφία είναι κουρέλι…. Ο κόσμος μου γράφει λατρεύουμε να σε σιχαινόμαστε και αυτό είναι ότι πιο ωραίο για ένα ηθοποιό να καταφέρνει να δείξει αυτό στον θεατή».   

Για το παρελθόν της Σοφίας, η ηθοποιός μάς αποκαλύπτει: «Είχα ένα πάρα πολύ δύσκολο παρελθόν. Έχει καταχραστεί την περιουσία από τον πατέρα Καλλιγά, έχει φύγει με τον σωφέρ κάτι που πάει να κάνει η κόρη της και προσπαθεί να την αποτρέψει, έχει φάει ξύλο, έχει κακοποιηθεί απ’ αυτόν τον άνθρωπο. Αυτός ο άνθρωπος πήγε το παιδί που έχουν υιοθετήσει, για τα λεφτά, να το δείρει και αυτό και γενικά έχει περάσει πολύ δύσκολα… Δυστυχώς δεν θα ομαλοποιηθεί η σχέση μου με την Άννα… Η Σοφία θεωρεί ότι λειτουργεί σωστά, αλλά είναι διαταραγμένη… Η Σοφία θα κατηγορήσει τον Λευτέρη για τον πυροβολισμό του Ορφέα, γιατί θέλει να εκδικηθεί τον Άγγελο…».

 Δείτε το σχετικό απόσπασμα: 

