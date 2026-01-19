Valentino: Πέθανε ο θρυλικός Ιταλός σχεδιαστής μόδας

Πέθανε σε ηλικία 93 ετών ο θρυλικός Ιταλός σχεδιαστής μόδας Valentino.

Τον θάνατo του Valentino ανακοίνωσε το Ίδρυμά του “Fondazione Valentino Garabani e Giancarlo Giammetti”:

«Ο ιδρυτής μας, Βαλεντίνο Γκαραβάνι, απεβίωσε σήμερα στην κατοικία του στη Ρώμη, περιτριγυρισμένος από τα αγαπημένα του πρόσωπα. Η έκθεση σε λαϊκό προσκύνημα θα τελεστεί στην PM23 στην Piazza Mignanelli 23 την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου και την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, από τις 11:00 π.μ. έως τις 6:00 μ.μ. Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου στη Βασιλική Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, στην Piazza della Repubblica 8 στη Ρώμη, στις 11 π.μ.»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti (@fondazionevggg)

Ποιος ήταν ο Valentino

Ο Valentino Clemente Ludovico Garavani, γνωστός με το όνομα Valentino, ήταν Ιταλός σχεδιαστής μόδας, ιδρυτής της μάρκας και της εταιρείας Valentino. Οι κύριες σειρές του περιλαμβάνουν τις Valentino, Valentino Garavani, Valentino Roma και R.E.D. Valentino.

Τα πρώτα χρόνια της ζωής του και η δεκαετία του 1950 στο Παρίσι

Ο Valentinoγεννήθηκε στη Βογκέρα, στην ιταλική επαρχία της Παβία, στις 11 Μαΐου 1932. Η μητέρα του τον ονόμασε έτσι προς τιμήν του κινηματογραφικού ειδώλου Ρούντολφ Βαλεντίνο. Άρχισε να ενδιαφέρεται για τη μόδα ενώ φοιτούσε στο δημοτικό σχολείο της γενέτειράς του, Βογκέρα, όταν έγινε μαθητευόμενος της θείας του Ρόζα και της τοπικής σχεδιάστριας Ερνεστίνα Σαλβαδέο, θείας του γνωστού καλλιτέχνη Άλντο Τζιορτζίνι. Στη συνέχεια, ο Βαλεντίνο μετακόμισε στο Παρίσι για να ακολουθήσει το ενδιαφέρον του αυτό με τη βοήθεια της μητέρας του Τερέζα ντε Μπιάτζι και του πατέρα του Μάουρο Γκαραβάνι. Εκεί, ο Βαλεντίνο σπούδασε στην École des Beaux-Arts και στη Chambre Syndicale de la Couture Parisienne.

Η πρώτη του επιλογή για μαθητεία στο Παρίσι ήταν ο Ζακ Φαθ, και στη συνέχεια ο Μπαλενσιάγκα. Βρήκε θέση μαθητευόμενου στον Ζαν Ντεσές, όπου βοηθούσε την κόμισσα Ζακλίν ντε Ριμπ να σχεδιάζει τις ιδέες της για φορέματα. Στη συνέχεια, εργάστηκε για δύο χρόνια στον Γκι Λαρόш.

Έπειτα από πέντε χρόνια, ο Βαλεντίνο άφησε τον Ζαν Ντεσές λόγω ενός περιστατικού σχετικά με την παράταση των διακοπών του στο Σαιν-Τροπέ, το οποίο τον κάνει να αισθάνεται άβολα μέχρι και σήμερα. [παραπομπή απαιτείται] Σώθηκε από τον φίλο του Laroche και προσλήφθηκε στο «μικρό, μικροσκοπικό» οίκο μόδας του. Ύστερα από συζητήσεις με τους γονείς του, αποφάσισε να επιστρέψει στην Ιταλία και να εγκατασταθεί στη Ρώμη το 1959, ως μαθητής του Emilio Schuberth, και στη συνέχεια συνεργάστηκε με το ατελιέ του Vincenzo Ferdinandi πριν ανοίξει τον δικό του οίκο μόδας.

Η Ρώμη

Το 1960 ο Valentino έφυγε από το Παρίσι και άνοιξε ένα οίκο μόδας στη Ρώμη, στην πολυτελή Via Condotti, με την υποστήριξη του πατέρα του και ενός συνεργάτη του. Περισσότερο από ένα ατελιέ, οι εγκαταστάσεις έμοιαζαν με ένα πραγματικό «maison de haute couture». Όλα ήταν πολύ μεγαλοπρεπή και μοντέλα έφτασαν από το Παρίσι για την πρώτη του επίδειξη. Ο Valentino έγινε γνωστός για τα κόκκινα φορέματά του, σε μια φωτεινή απόχρωση που έγινε γνωστή στη βιομηχανία της μόδας ως «κόκκινο Valentino».

Στις 31 Ιουλίου 1960, ο Valentino συνάντησε τον Giancarlo Giammetti στο Café de Paris στη Via Veneto της Ρώμης. Ο Giammetti, ένα από τα τρία παιδιά της οικογένειας, ήταν στο δεύτερο έτος της σχολής αρχιτεκτονικής και ζούσε με τους γονείς του στην αριστοκρατική συνοικία Parioli της βόρειας Ρώμης. Εκείνη την ημέρα, ο Giammetti έφερε τον Valentino στο σπίτι του με το Fiat του και έτσι ξεκίνησε μια φιλία, αλλά και μια μακροχρόνια συνεργασία.

Την επόμενη μέρα, ο Τζιαμέτι επρόκειτο να φύγει για διακοπές στο Κάπρι και, κατά σύμπτωση, ο Βαλεντίνο επρόκειτο επίσης να πάει εκεί, οπότε συναντήθηκαν ξανά στο νησί 10 ημέρες αργότερα. Λίγο μετά, ο Τζιαμέτι εγκατέλειψε το πανεπιστήμιο για να γίνει επιχειρηματικός και προσωπικός συνεργάτης του Βαλεντίνο. Όταν έφτασε ο Τζιαμέτι, η επιχειρηματική κατάσταση του ατελιέ του Βαλεντίνο δεν ήταν και τόσο λαμπρή: σε ένα χρόνο είχε ξοδέψει τόσα χρήματα που ο συνεργάτης του πατέρα του αποχώρησε από την επιχείρηση και έπρεπε να παλέψει για να αποφύγει την πτώχευση.

Η μεγάλη επιτυχία στη Φλωρεντία (1962–1967)

Το διεθνές ντεμπούτο του Valentino πραγματοποιήθηκε το 1962 στη Φλωρεντία, την ιταλική πρωτεύουσα της μόδας της εποχής.

Κάποια στιγμή το 1964, η Τζάκλιν Κένεντι είχε δει τη Γκλόρια Σιφ, τη δίδυμη αδελφή της Ρωμαίας συντάκτριας μόδας του αμερικανικού Vogue και φίλη του Βαλεντίνο, Κονσουέλο Κρέσπι, να φοράει ένα μαύρο σύνολο από οργάντζα σε μια συγκέντρωση. Της έκανε τέτοια εντύπωση που η Κένεντι επικοινώνησε με την κ. Σιφ για να μάθει το όνομα του σχεδιαστή του συνόλου, που ήταν ο Valentino.

Τον Σεπτέμβριο του 1964, ο Valentino επρόκειτο να βρεθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για να παρουσιάσει μια συλλογή των έργων του σε έναν φιλανθρωπικό χορό στο ξενοδοχείο Waldorf-Astoria της Νέας Υόρκης. Η κυρία Κένεντι ήθελε να δει τη συλλογή, αλλά δεν μπορούσε να παρευρεθεί στην εκδήλωση, οπότε ο Valentino αποφάσισε να στείλει ένα μοντέλο, έναν αντιπρόσωπο πωλήσεων και μια επιλογή από τα βασικά κομμάτια της συλλογής του στο διαμέρισμα της κυρίας Κένεντι στην 5η Λεωφόρο. Η κυρία Κένεντι παρήγγειλε έξι από τα φορέματα υψηλής ραπτικής του, όλα σε μαύρο και άσπρο, και τα φόρεσε κατά τη διάρκεια του έτους πένθους που ακολούθησε τη δολοφονία του Προέδρου Τζον Φ. Κένεντι. Από τότε, έγινε πιστή πελάτισσα και φίλη του Valentino.

Ο Valentino σχεδίασε αργότερα το λευκό φόρεμα Valentino που φόρεσε η Κένεντι στο γάμο της με τον Έλληνα μεγιστάνα Αριστοτέλη Ωνάση. Το 1966 μετέφερε τις επιδείξεις του από τη Φλωρεντία στη Ρώμη, όπου την επόμενη χρονιά παρουσίασε μια ολόλευκη συλλογή που έγινε διάσημη για το λογότυπο «V» που σχεδίασε.

Η δεκαετία του 1970

Καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970, η γυναικεία ένδυση του Valentino, τόσο για την υψηλή ραπτική όσο και για τα έτοιμα ενδύματα, ακολουθούσε γενικά τις τάσεις της εποχής, ξεκινώντας τη δεκαετία με έμφαση στις μίνι φούστες που φοριούνταν πάνω από μίνι φούστες, εφαρμοστά, μπότες μέχρι το γόνατο, παντελόνια και μερικά εθνοτικά στυλ, κυρίως με σιλουέτα που εφαρμοζόταν και φάρδαινε προς τα κάτω.

Το 1971, συνδύασε πιο φωτεινά χρώματα με μίνι φούστες και φούστες μέχρι το γόνατο με τη μόδα της χρονιάς για σορτς, συνεχίζοντας επίσης να παρουσιάζει παντελόνια όπως κολάν και βερμούδες με το απαλό φαρδύ παντελόνι της εποχής. Ήταν γνωστός για τα ρούχα του που ήταν ραμμένα στα μέτρα του. Η αναβίωση της δεκαετίας του ’40 ήταν στο επίκεντρο για κάποιο διάστημα, και ο Valentino παρουσίασε πλατφόρμες, επωμίδες και φούστες μέχρι το γόνατο, μαζί με περιστασιακές αναφορές στα στυλ της δεκαετίας του ’30 και του ’50,[26] όλα διατηρημένα μοντέρνα με έμφαση στα παντελόνια.

Το 1972, ξεκίνησε τη χρονιά προτιμώντας τα παντελόνια, αλλά την τελείωσε παρουσιάζοντας μόνο φούστες, ενώ ήταν ένας από τους λίγους σχεδιαστές που παρουσίασαν καθημερινά φορέματα σε μια περίοδο που κυριαρχούσαν τα ξεχωριστά κομμάτια. Ωστόσο, υιοθέτησε τα δημοφιλή φαρδιά μανίκια και τις στρώσεις που εμφανίστηκαν σε πολλές πασαρέλες και συνέχισε να απομακρύνεται από την χαρακτηριστική του μονόχρωμη ή δίχρωμη παλέτα, συχνά κρεμ και/ή κόκκινο, και πέρασε σε πιο φωτεινά χρώματα και prints.

Το 1973 επανέφερε το μήκος μέχρι το γόνατο και τους τετράγωνους ώμους της δεκαετίας του ’40, συνεχίζοντας με φωτεινά prints, συμπεριλαμβανομένης της επιρροής του Bakst. Κατά τη διάρκεια αυτών των συλλογών των αρχών της δεκαετίας του ’70, τα βραδινά του σχέδια ήταν συχνά με βολάν και μερικές φορές είχαν ασύμμετρα τελειώματα, ενώ το λογότυπό του με το V κυμαινόταν από εμφανές έως διακριτικό, μερικές φορές καλύπτοντας σχεδόν κάθε επιφάνεια, όπως το 1970, και άλλες φορές ένα μόνο, σχεδόν αόρατο γράμμα σε μια ζώνη ή ένα φουλάρι.

Η τάση της δεκαετίας του ’70 προς πιο γεμάτες σιλουέτες αγροτών ήταν κάπως εμφανής στο έργο του Valentino – φούστες dirndl, βολάν στους ώμους, φούστες, μπλούζες, σάλια, πόντσο, και στρώσεις, αλλά υποβάθμισε τις χαρακτηριστικές μπότες και μερικές φορές επικρίθηκε για την ενσωμάτωση στυλ που ήταν υπερβολικά δομημένα και άκαμπτα σε αυτή την περίοδο της ελάχιστης δομής και των ρέοντων σχημάτων, καθώς και για την έμφαση στην προβολή του πλούτου μέσω της επιδεικτικής κατανάλωσης κατά τη διάρκεια της πιο ισότιμης ατμόσφαιρας που επικρατούσε στα μέσα της δεκαετίας του ’70. Ωστόσο, επέστρεψε στην πρακτική παρουσίαση μονοχρωμικών και δίχρωμων συνόλων ενδυμάτων.

Με την τάση της υψηλής μόδας το φθινόπωρο του 1978 προς τους μεγάλους ώμους, τα πιο επίσημα κοστούμια και ένα πιο επιδεικτικό στυλ ρετρό των δεκαετιών του 1940-50, ο Valentino παρουσίασε σχήματα που αντηχούσαν τους μεγάλους ώμους της δεκαετίας του 1930 και υιοθέτησε τα προκλητικά σαγηνευτικά στυλ που προτιμούσαν οι σχεδιαστές, με στενές φούστες με σκίσιμο και μαύρα σουτιέν που φοριούνταν μόνα τους κάτω από σακάκια με επωμίδες. Μαζί με πολλούς άλλους σχεδιαστές, συνέχισε να παρουσιάζει αυτό το στυλ και την επόμενη χρονιά με σακάκια με άκαμπτη δομή και φαρδιούς ώμους και φορέματα που συνοδεύονταν από αξεσουάρ της δεκαετίας του ’40 και του ’50, όπως καπέλα, γάντια και ζώνες. Αυτό το στυλ με επωμίδες και υψηλή γοητεία θα συνέχιζε να κυριαρχεί στη μόδα μέχρι τη δεκαετία του ’80 και θα έφερνε στον Valentino πρωτοφανή φήμη.

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970, ο Valentino πέρασε αρκετό χρόνο στη Νέα Υόρκη, όπου η παρουσία του έγινε αποδεκτή από προσωπικότητες της κοινωνίας, όπως η αρχισυντάκτρια του Vogue, Diana Vreeland, και ο καλλιτέχνης Andy Warhol.

Η δεκαετία του 1980

Ο Valentino ήταν ένας από τους αγαπημένους σχεδιαστές της ηθοποιού Joan Collins, γνωστής ως μία από τις πρωταγωνίστριες της δημοφιλούς αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς Dynasty, που προβλήθηκε από το 1981 έως το 1989, προσφέροντας στον σχεδιαστή επιπλέον προβολή και αναγνωρισιμότητα στο κοινό. Η εποχή της επιδεικτικής κατανάλωσης, τα εμπνευσμένα από τη δεκαετία του 1940-50 φορέματα, τα κοκτέιλ φορέματα και τα κοστούμια με φαρδιούς ώμους και κοφτές γραμμές υιοθετήθηκαν με αυτοπεποίθηση από τον Βαλεντίνο, του οποίου το στυλ εκείνη την εποχή ήταν παρόμοιο με αυτό του Givenchy και του Oscar de la Renta.

Μερικά θέματα παρέμειναν σταθερά σε όλες τις συλλογές του κατά τη δεκαετία του ’80: οι γνωστές χρωματικές του συνθέσεις, η τάση του για την επιδεικτική επίδειξη πολυτέλειας, πλούτου και χλιδής, οι φαρδιές επωμίδες και μια πιο άνετη γραμμή από αυτή που παρουσίαζε στην αρχή της εποχής των φαρδιών ώμων στα τέλη της δεκαετίας του ’70. Συνέχισε να παρουσιάζει τις συλλογές του prêt-à-porter στο Παρίσι και τις συλλογές υψηλής ραπτικής στη Ρώμη.

Στο πρώτο μισό της δεκαετίας του ’80, ακολούθησε κυρίως τη γραμμή των κοντών, στενών φουστών με φαρδιά μπλούζες, την οποία ακολούθησαν επίσης οι Saint Laurent, Givenchy, Ungaro και άλλοι, αλλά παρουσίασε επίσης μακρύτερα, πιο φαρδιά ρούχα, τα νυφικά φορέματα της εποχής, και μια ποικιλία από σχήματα παντελονιών. Στα μέσα της δεκαετίας του ’80, ο τύπος της μόδας και οι αγοραστές συχνά τον βαθμολογούσαν υψηλότερα από όλους τους άλλους σχεδιαστές του Παρισιού, κατατάσσοντάς τον μαζί με τους Saint Laurent και Lagerfeld. Ένιωθε αρκετά σίγουρος για την υψηλή του θέση, ώστε το 1985 πρόσθεσε το ψευδώνυμό του σε μια σειρά από επώνυμα τζιν. Όπως και άλλοι σχεδιαστές, παρουσίασε μια ποικιλία από μίνι φούστες κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’80, μεταξύ άλλων μήκους και ενδυμάτων, και εντάχθηκε στον υπόλοιπο κόσμο της μόδας το 1987-88, παρουσιάζοντας σχεδόν αποκλειστικά μίνι μήκη για δύο σεζόν και στη συνέχεια ακολούθησε τους συναδέλφους του μέχρι το τέλος του 1988, απομακρύνοντας την αποκλειστική εστίαση στα μίνι μήκη.

Από το 1983 έως το 1985, ο Βαλεντίνο συνέβαλε με μια ειδικά σχεδιασμένη έκδοση Valentino Edition στη σειρά Continental της αμερικανικής εταιρείας κατασκευής πολυτελών αυτοκινήτων Lincoln.

Η Accademia Valentino

Το 1990 σηματοδότησε την έναρξη λειτουργίας της Accademia Valentino, που σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Tommaso Ziffer, ενός πολιτιστικού χώρου κοντά στο ατελιέ του Valentino στη Ρώμη, για την παρουσίαση εκθέσεων τέχνης. Τον επόμενο χρόνο, ενθαρρυμένοι από τη φίλη τους Elizabeth Taylor, ο Valentino Garavani και ο Giancarlo Giammetti δημιούργησαν την L.I.F.E., μια ένωση για την υποστήριξη ασθενών με AIDS, η οποία επωφελείται από τις δραστηριότητες της Accademia Valentino.

Από τον όμιλο HdP στον όμιλο Marzotto

Το 1998, ο Valentino και ο συνεργάτης του Giancarlo Giammetti πούλησαν την εταιρεία για περίπου 300 εκατομμύρια δολάρια στην HdP, έναν ιταλικό όμιλο εταιρειών που ελέγχεται, εν μέρει, από τον αείμνηστο Gianni Agnelli, επικεφαλής της Fiat. Το 2002, η Valentino S.p.A., με έσοδα άνω των 180 εκατομμυρίων δολαρίων, πωλήθηκε από την HdP στην Marzotto Apparel, έναν γίγαντα της κλωστοϋφαντουργίας με έδρα το Μιλάνο, για 210 εκατομμύρια δολάρια. Η Maison Valentino ελέγχεται από το 2012 από την Mayhoola for Investments S.P.C., μια εταιρεία χαρτοφυλακίου που υποστηρίζεται από μια ομάδα ιδιωτών επενδυτών από το Κατάρ. Είναι παρούσα σε περισσότερες από 90 χώρες μέσω 160 μπουτίκ που λειτουργεί απευθείας η Valentino και περισσότερων από 1300 σημείων πώλησης.

Η συνταξιοδότηση

Στις 4 Σεπτεμβρίου 2007, ο Valentino ανακοίνωσε ότι θα αποσυρθεί πλήρως τον Ιανουάριο του 2008 από τη διεθνή σκηνή μετά την τελευταία του επίδειξη υψηλής ραπτικής στο Παρίσι. Παρουσίασε την τελευταία του επίδειξη γυναικείας έτοιμης ένδυσης στο Παρίσι στις 4 Οκτωβρίου.

Η τελευταία του επίδειξη υψηλής ραπτικής παρουσιάστηκε στο Παρίσι, στο Musée Rodin, στις 23 Ιανουαρίου 2008. Ωστόσο, η επίδειξη αυτή αμαυρώθηκε κάπως από την κριτική του προς το ιταλικό σχεδιαστικό δίδυμο Dolce & Gabbana και τον θάνατο του Αυστραλού ηθοποιού Heath Ledger, αν και λίγοι άφησαν αυτά τα γεγονότα να επισκιάσουν την τελευταία του επίδειξη, η οποία έλαβε θερμή υποδοχή από όλο το κοινό, που περιλάμβανε εκατοντάδες γνωστά ονόματα από όλους τους τομείς του θεάματος. Πολλά μοντέλα επέστρεψαν για να παρακολουθήσουν την τελευταία επίδειξη υψηλής ραπτικής του Valentino. Στο κοινό ήταν η Eva Herzigová, η Naomi Campbell, η Claudia Schiffer, η Nadja Auermann, η Karolína Kurková και η Karen Mulder.

Τον Σεπτέμβριο του 2007, ο Valentino αποφάσισε να αποχωρήσει από τη Διευθυντική θέση του brand του. Η Maria Grazia Chiuri και ο Pierpaolo Piccioli ορίστηκαν αρχικά Διευθυντές Δημιουργικού όλων των σειρών αξεσουάρ και, τον επόμενο χρόνο, διορίστηκαν Διευθυντές Δημιουργικού του Valentino, καθοδηγώντας όλες τις συλλογές, από το Prêt-à-Porter έως την Haute Couture. Τον Ιούνιο του 2015, οι δημιουργικοί διευθυντές τιμήθηκαν με το διάσημο διεθνές βραβείο CFDA, μια αναγνώριση που αποτίει φόρο τιμής στην επαγγελματική πορεία και την επιτυχία του οίκου. Στις 7 Ιουλίου 2016, ο οίκος Valentino όρισε τον Pierpaolo Piccioli ως μοναδικό δημιουργικό διευθυντή του οίκου.

Τον Μάρτιο του 2024, ανακοινώθηκε ότι ο Alessandro Michele θα αναλάμβανε τη θέση του δημιουργικού διευθυντή μετά την αποχώρησή του από την Gucci.

Διακρίσεις

Στις 6 Ιουλίου 2006, ο Γάλλος πρόεδρος Ζακ Σιράκ απένειμε στον Βαλεντίνο τον τίτλο του Ιππότη της Λεγεώνας της Τιμής. Κατά τη διάρκεια των εορτασμών για τα 45 χρόνια καριέρας του Βαλεντίνο, ο δήμαρχος της Ρώμης, Βάλτερ Βελτρόνι, ανακοίνωσε ότι η έδρα του Μουσείου Βαλεντίνο θα είναι ένα κτίριο στη via San Teodoro στη Ρώμη, μεταξύ του Παλατίνου Λόφου και της Bocca della Verità.

Στις 24 Ιανουαρίου 2008, ο Βαλεντίνο τιμήθηκε με το Μετάλλιο της Πόλης του Παρισιού για τις υπηρεσίες του στη μόδα στην πόλη όπου μεγάλωσε.

Στις 7 Σεπτεμβρίου 2011, ο Βαλεντίνο τιμήθηκε με το έκτο ετήσιο Βραβείο Couture Council Award for Artistry of Fashion από το Μουσείο του Fashion Institute of Technology σε ένα φιλανθρωπικό γεύμα που πραγματοποιήθηκε στο David H. Koch Theater, Lincoln Center στη Νέα Υόρκη.

Το 2017, ο Βαλεντίνο ήταν ο αποδέκτης του βραβείου Golden Plate της Αμερικανικής Ακαδημίας Επιτευγμάτων. Το Golden Plate του απονεμήθηκε από το μέλος του Συμβουλίου Βραβείων Τζέρεμι Άιρονς.

Το 2023, ο Βαλεντίνο κέρδισε το βραβείο «Outstanding Achievement Award» στα Fashion Awards.