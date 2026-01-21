Βουλή – Κουτσούμπας: Οι αγρότες δεν έχουν ανάγκη από επιτροπές-φάμπρικες

«Οι αγρότες δεν έχουν ανάγκη από επιτροπές – φάμπρικες. Ζητούν το αυτονόητο: Μείωση του κόστους παραγωγής, αναπλήρωση εισοδήματος στις καλλιέργειες που η “αγορά” σας “έβαλε μέσα”, προστασία από την ασυδοσία των μονοπωλίων και άμβλυνση των επιπτώσεων της ΚΑΠ» υπογράμμισε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στη σημερινή του ομιλία στη Βουλή στη συζήτηση για τη συγκρότηση Διακομματικής Επιτροπής για τον πρωτογενή τομέα.

Χαρακτήρισε την κίνηση της κυβέρνησης για συγκρότηση διακομματικής επιτροπής «παραπλανητική» σημειώνοντας ότι «το αγροτικό ζήτημα ταλανίζεται από τις ίδιες τις αντιφάσεις της καπιταλιστικής αγοράς της ΕΕ, μιας αγοράς η οποία δε μπορεί να εξασφαλίσει επαρκή, ποιοτικά, φθηνά αγροτικά προϊόντα εγχώριας παραγωγής για τη λαϊκή κατανάλωση και τη βιομηχανία».

«Και κάτι ακόμα: Για να μείνει ο κόσμος στα χωριά του, για να μην ερημώνει η ύπαιθρος, πρέπει να σταματήσετε να εξαφανίζετε τα σχολεία, κλείνοντάς τα ή συγχωνεύοντάς τα, αφήνοντάς τα χωρίς δασκάλους και καθηγητές. Πρέπει τα Κέντρα Υγείας να έχουν γιατρούς, να έχουν εξοπλισμό. Αυτά έχουν ανάγκη οι αγρότες! Κι αυτά δεν πρόκειται να τα βρουν στις δικές σας διακομματικές.

Αυτά μπορούν να τα επιβάλουν οι ίδιοι στους δρόμους του αγώνα! Εκεί που η δική σας αντιλαϊκή “στρατηγική” θα τρώει, για άλλη μια φορά, τα μούτρα της» πρόσθεσε.

Αναφέρθηκε στον «παλλαϊκό ξεσηκωμό των βιοπαλαιστών αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων για πάνω από 50 μέρες» αλλά και στην μεγάλη αλληλεγγύη που εκφράστηκε από τον λαό, «γιατί έχουν τον ίδιο κοινό εχθρό, τους μονοπωλιακούς ομίλους που κλέβουν το βιός τους».

«Αυτό που τρόμαξε την κυβέρνηση ήταν η δίκαιη οργανωμένη απάντησή τους που είχε ενότητα, σχέδιο και δράση» επισήμανε χαρακτηριστικά.

Ο Δ. Κουτσούμπας είπε ότι η κυβέρνηση «στο πλαίσιο της πολεμικής οικονομίας και πολεμικής προετοιμασίας της ΕΕ, ετοιμάζει το έδαφος για την επιτάχυνση του πλήρη ελέγχου της παραγωγής από τα μονοπώλια».

«Ποιος θα ελέγχει τα τρόφιμα, άρα και ποιος θα ελέγχει την παραγωγή τους; Αυτό ακριβώς είναι το διακύβευμα της νέας ΚΑΠ» επισήμανε.

Επικαλούμενος και δηλώσεις υπουργών είπε ότι η κυβέρνηση «υλοποιεί ό,τι χωράει μέσα στους θεσμούς και τους κανόνες της ΕΕ και φυσικά της διεθνούς καπιταλιστικής αγοράς. Δηλαδή, ό,τι συμφέρει τα μονοπώλια».

Ανέφερε ότι «κάθε αναθεώρηση της ΚΑΠ, σφίγγει ακόμη περισσότερο τη θηλιά στον λαιμό των αγροτοπαραγωγών. Ουσιαστικά, εξυπηρετεί την καπιταλιστικού τύπου αγροτική-κτηνοτροφική μονάδα και τον καπιταλιστικό ανταγωνισμό με βάση τα κέρδη, και όχι ανάλογα με τις ίδιες τις διατροφικές ανάγκες του λαού μας».

Σημείωσε ότι η κυβέρνηση μέσω της επιτροπής επιχειρεί να παρουσιάσει «την πολιτική της ΕΕ και την ΚΑΠ ως κάτι το αδιαμφισβήτητο, ως ένα “φυσικό φαινόμενο” που δεν μπορείς να του ξεφύγεις και απλά πρέπει να δεις τι θα κάνεις μέσα σε αυτό», προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση «έχει εξασφαλισμένη τη συναίνεση των κομμάτων της βολικής αντιπολίτευσης, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ», ενώ «ούτε από τα άλλα κόμματα ακούστηκε κουβέντα για την “ταμπακιέρα”».

Ο Δ. Κουτσούμπας έκανε λόγο για «επιχείρηση της κυβέρνησης να δέσει με κάθε μέσο τους αγρότες στο άρμα των μονοπωλιακών ομίλων, καθώς μετά τους συνεταιρισμούς- Ανώνυμες Εταιρείες και τις διεπαγγελματικές των μονοπωλίων, τώρα εξαγγέλλει “Αγροτικά Επιμελητήρια”».

«Αυτό που επιδιώκετε είναι ο εγκλωβισμός του αγρότη. Θέλετε ένα κίνημα-χειροκροτητή, “θεσμικούς συνομιλητές” που θα νομιμοποιούν το ξεκλήρισμα των βιοπαλαιστών της υπαίθρου μέσα από ατέρμονες διαβουλεύσεις.

Όμως, η πραγματικότητα θα σας διαψεύσει για μια ακόμη φορά. Καμία Διεπαγγελματική και κανένα επιμελητήριο δεν μπορεί να κουκουλώσει τις βαθιές, αντικειμενικές αντιθέσεις ανάμεσα στον παραγωγό και τα μονοπώλια» τόνισε.

«Όμως ο αγροτόκοσμος δεν θα δεχτεί τη σφαγή του για να θησαυρίζουν οι λίγοι. Είναι περισσότεροι σήμερα αυτοί που αρχίζουν και συνειδητοποιούν ότι η αγροτική παραγωγή στον καπιταλισμό δεν αναπτύσσεται για να τραφεί ο λαός φτηνά και ποιοτικά.

Αναπτύσσεται με μοναδικό και διαχρονικό κριτήριο τη μέγιστη κερδοφορία κάποιων ομίλων και τη στήριξη βεβαίως του κεφαλαίου» συμπλήρωσε.

Ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «η εγκληματική στρατηγική της κυβέρνησης που επενδύει αποκλειστικά στα κέρδη λίγων, ανοίγει τεράστιες τρύπες για ελλείψεις σε βασικά διατροφικά είδη. Προϊόντα μεγάλης σημασίας δέχονται πλήγματα, γιατί πολύ απλά συμφέρει τα μονοπώλια να τα εισάγουν.

Σε συνθήκες μάλιστα γενικευμένων πολεμικών συγκρούσεων, αυτή η εξάρτηση δημιουργεί μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση για την ίδια την επιβίωση του λαού μας».

«Σας προειδοποιούμε! Αν και ξέρουμε, ότι “στου κουφού την πόρτα, όσο θέλεις βρόντα”! Αν δεν αναπληρώσετε άμεσα το χαμένο εισόδημα των αγροτών που μπήκαν μέσα από την αγορά σας -σε σιτάρι, καλαμπόκι, πατάτες, ρύζι, δενδρώδεις καλλιέργειες, άλλα επίσης προϊόντα- δεν θα μείνει “κολυμπηθρόξυλο” στην παραγωγή.

Πάρτε μέτρα τώρα! Πριν η ερημοποίηση της υπαίθρου γίνει μη αναστρέψιμη εντελώς και ο λαός πεινάσει!» υπογράμμισε ο Δ. Κουτσούμπας.

Σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση ομολόγησε πως «η ΚΑΠ και το Χρηματιστήριο Ενέργειας είναι η “θηλιά” που απαγορεύει εγγυημένες τιμές και φτηνό ρεύμα» και πως «οι επιδοτήσεις είναι το “αντίτιμο” για να αγοράζουν μεγαλέμποροι και μεταποιητές κάτω του κόστους» πρόσθεσε:

«Γι’ αυτό γίνεται ολοένα και περισσότερο φανερό ότι η επιβίωση του βιοπαλαιστή της υπαίθρου, απαιτεί πλέον, κατά μέτωπο σύγκρουση και ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το σύστημα της εκμετάλλευσης. Όλη αυτή η κατάσταση οδηγεί νομοτελειακά στο μοναδικό, κρίσιμο δίλημμα που δεν μπορεί πια να κρυφτεί πίσω από μισόλογα: Σοσιαλισμός ή Καπιταλισμός; Αυτή είναι η ουσία».

«Εμείς επιμένουμε ότι η αξιοπρεπής διαβίωση στην ύπαιθρο δεν είναι “όνειρο θερινής νυκτός”. Συνδέεται άρρηκτα με την καινοτόμα και ανατρεπτική πρόταση του ΚΚΕ, για μια οικονομία όπου το κριτήριο δεν θα είναι τα κέρδη αυτών των λίγων, αλλά η ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών των πολλών» είπε

«Αυτό εξασφαλίζεται πιστεύουμε μόνο με την κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής, τον Κεντρικό Επιστημονικό Σχεδιασμό, που θα θέσει τις τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες της χώρας μας στην υπηρεσία του λαού και όχι των καρτέλ» συμπλήρωσε, σημειώνοντας ότι «σε αυτή την κατεύθυνση, ο παραγωγικός συνεταιρισμός των βιοπαλαιστών αγροτών θα αποκτήσει και ουσιαστικό περιεχόμενο».

«Αυτός ο αγώνας, όμως, δεν είναι έργο “μονόπρακτο”. Είναι σαν το χωράφι: Δεν το ποτίζεις μια κι έξω. Θέλει διαρκή φροντίδα, οργάνωση, πείσμα για να καρπίσει. Θέλει συνέχεια, συνέπεια και σφυρηλάτηση επίσης της συμμαχίας της εργατικής τάξης με την αγροτιά.

Είναι, όμως, και η μόνη πραγματική ελπίδα μας. Σε αυτόν το δρόμο του δίκιου και του αγώνα συνεχίζουμε» κατέληξε στην ομιλία του ο Δ. Κουτσούμπας.

Πηγή: ΑΠΕ