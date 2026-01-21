To Κρεμλίνο ζητεί εξηγήσεις από τον Τραμπ για το «μυστικό ηχητικό όπλο των ΗΠΑ» – Συνάντηση Πούτιν – Γουίτκοφ στη Μόσχα

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι δεν έχει τίποτε να πει δημοσίως για τις συνομιλίες στο Νταβός ανάμεσα σε απεσταλμένους του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Οι απεσταλμένοι ανακοίνωσαν την Τρίτη, ότι η συνάντησή τους στο Νταβός σχετικά με μια ενδεχόμενη μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία ήταν «πολύ θετική» και «εποικοδομητική».

Όταν ερωτήθηκε ευρύτερα σχετικά με την κατάσταση των συνομιλιών για μια ειρηνευτική συμφωνία, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε πως είναι σημαντικό για τη Ρωσία να λάβει πληροφορίες για τις συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ, τους Ευρωπαίους και την Ουκρανία.

Το Κρεμλίνο δήλωσε επίσης σήμερα ότι χρειάζεται περισσότερη σαφήνεια σχετικά με το τι εννοούσε ο Τραμπ όταν είπε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν ένα «μυστικό ηχητικό» όπλο το οποίο χρησιμοποίησαν κατά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.

Σημειώνεται ότι ο Τραμπ ανέφερε σε συνέντευξή του στο NewsNation ότι «κανένας άλλος» δεν διαθέτει το όπλο, για το οποίο είπε ότι χρησιμοποιήθηκε όταν η Ουάσινγκτον συνέλαβε νωρίτερα αυτό το μήνα τον Μαδούρο. Ερωτηθείς σχετικά με τα σχόλια του Τραμπ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Πεσκόφ δήλωσε πως η Ρωσία έχει ειδικές υπηρεσίες αποστολή των οποίων είναι η συγκέντρωση και ανάλυση πληροφοριών και πως οι υπηρεσίες αυτές κάνουν τη δουλειά τους.

Συνάντηση Πούτιν με Γούιτκοφ και Κούσνερ

Από το Κρεμλίνο ανακοινώθηκε ακόμα ότι ο πρόεδρος Πούτιν θα έχει συνομιλίες αύριο, Πέμπτη, στη Μόσχα με τον παλαιστίνιο πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς. Ο Αμπάς πρόκειται να φθάσει αργότερα σήμερα στη Μόσχα, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο. Ο Στιβ Γουίτκοφ, ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου, δήλωσε ότι θα μεταβεί μαζί με τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ , τον Τζάρεντ Κούσνερ, στη Μόσχα αύριο, Πέμπτη, για να συναντηθούν με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Λοιπόν, κοιτάξτε, πρέπει να τον συναντήσουμε την Πέμπτη», είπε ο Γουίτκοφ σε συνέντευξή του στο CNBC αναφερόμενος στον Πούτιν. «Αλλά οι Ρώσοι ήταν αυτοί που ζήτησαν τη συνάντηση. Πιστεύω ότι πρόκειται για σημαντική δήλωση από πλευράς τους», πρόσθεσε.

Την πληροφορία επιβεβαίωσε και το κρατικό πρακτορείο TASS της Ρωσίας, επικαλούμενο το Κρεμλίνο. Το Κρεμλίνο είχε επισημάνει την προηγούμενη εβδομάδα ότι ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ για συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, όμως είχε προσθέσει ότι δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία.

Όταν ρωτήθηκε αν ο Πούτιν θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ, ο Γουίτκοφ απάντησε «έτσι πιστεύω» και επανέλαβε ότι του έχει γίνει η σχετική πρόσκληση.

Από την πλευρά του ο βασικός διαπραγματευτής της Ουκρανίας, ο Ρουστέμ Ουμέροφ, δήλωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι οι συνομιλίες με Αμερικανούς αξιωματούχους για τον τερματισμό του πολέμου θα συνεχιστούν αυτή την εβδομάδα στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ- Reuters-AFP