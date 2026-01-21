Ηράκλειο: Κομμάτι τσιμέντου έπεσε από γέφυρα και «καρφώθηκε» σε αυτοκίνητο – ΦΩΤΟ

Σύνοψη από το

  • Κομμάτι τσιμέντου αποκολλήθηκε από γέφυρα στο Ηράκλειο και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο, σπάζοντας το παρμπρίζ του. Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί.
  • Το περιστατικό συνέβη νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης (21/1) στη γέφυρα πάνω από το πάρκο της Ερυθραίας, εγείροντας ανησυχίες για την ασφάλεια.
  • Ο Γιάννης Λιονάκης, πρόεδρος του ΕΣΥΠΡΟΤΑ, αναρωτήθηκε «Μέχρι πότε θα είμαστε τυχεροί;» και τόνισε ότι «Η έλλειψη ελέγχου και συντήρησης είναι κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές».
Enikos Newsroom

κοινωνία

Ηράκλειο: Κομμάτι τσιμέντου έπεσε από γέφυρα και «καρφώθηκε» σε αυτοκίνητο – ΦΩΤΟ

Από τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί όταν αποκολλήθηκε ένα κομμάτι τσιμέντου από γέφυρα και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο, στο Ηράκλειο.

Το περιστατικό συνέβη νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης (21/1) στη γέφυρα πάνω από το πάρκο της Ερυθραίας, όταν έπεσε κομμάτι τσιμέντου πάνω σε παρμπρίζ αυτοκινήτου και το έσπασε.

Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί ωστόσο το συμβάν εγείρει ευλόγως ανησυχίες, όπως μεταδίδει το cretalive.gr.

Σχετική δημοσίευση στα social media έκανε ο Γιάννης Λιονάκης, πρόεδρος του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΕΣΥΠΡΟΤΑ).

«Μέχρι πότε θα είμαστε τυχεροί;» αναρωτήθηκε ο ίδιος.

«Έπεσε κομμάτι τσιμέντου από γέφυρα και έσπασε παρμπρίζ αυτοκινήτου. Ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα. Πόσες φορές ακόμα θα βασιζόμαστε στην τύχη; Η έλλειψη ελέγχου και συντήρησης είναι κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές. Νομίζω υπάρχει σχετικό πρόγραμμα. Δείτε το άμεσα!», συμπληρώνει.

14:40 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Τροχαίο στα Χανιά: Καταπέλτης η Εισαγγελέας στη δίκη του 45χρονου – «Κατέστησε το όχημά του θανατηφόρο όπλο»

Να κηρυχθεί ένοχος ο 45χρονος για όλες τις πράξεις και χωρίς ελαφρυντικό ζήτησε η εισαγγελέας ...
14:30 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Αττική: Κραυγή αγωνίας από γονείς για τα προβλήματα και τις ελλείψεις στα ειδικά σχολεία – «Είναι βαρβαρότητα να μην υπάρχουν υποδομές για αυτά τα παιδιά»

Τεράστια και διαχρονικά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές που φοιτούν σε ειδικ...
14:26 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Αιτωλοακαρνανία: Ξηλώθηκαν κεραμίδια από τη στέγη στο δημοτικό σχολείο Ευηνοχωρίου λόγω των ισχυρών ανέμων

Η κακοκαιρία συνεχίζει να ταλαιπωρεί τη χώρα μας, σήμερα (21/1), με έντονες βροχοπτώσεις, θυελ...
14:16 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

ΣτΕ: Το υπουργείο Παιδείας παρέλειψε να εισάγει το μάθημα της Ηθικής για τους μαθητές που απαλλάσσονται από τα Θρησκευτικά

Η αυξημένη σύνθεση του Γ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας αναγνώρισε ότι το υπου...
