Ηράκλειο: Κομμάτι τσιμέντου έπεσε από γέφυρα και «καρφώθηκε» σε αυτοκίνητο – ΦΩΤΟ

Από τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί όταν αποκολλήθηκε ένα κομμάτι τσιμέντου από γέφυρα και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο, στο Ηράκλειο.

Το περιστατικό συνέβη νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης (21/1) στη γέφυρα πάνω από το πάρκο της Ερυθραίας, όταν έπεσε κομμάτι τσιμέντου πάνω σε παρμπρίζ αυτοκινήτου και το έσπασε.

Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί ωστόσο το συμβάν εγείρει ευλόγως ανησυχίες, όπως μεταδίδει το cretalive.gr.

Σχετική δημοσίευση στα social media έκανε ο Γιάννης Λιονάκης, πρόεδρος του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΕΣΥΠΡΟΤΑ).

«Μέχρι πότε θα είμαστε τυχεροί;» αναρωτήθηκε ο ίδιος.

«Έπεσε κομμάτι τσιμέντου από γέφυρα και έσπασε παρμπρίζ αυτοκινήτου. Ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα. Πόσες φορές ακόμα θα βασιζόμαστε στην τύχη; Η έλλειψη ελέγχου και συντήρησης είναι κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές. Νομίζω υπάρχει σχετικό πρόγραμμα. Δείτε το άμεσα!», συμπληρώνει.