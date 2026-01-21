Βόλος: Φορώντας κράνη, γάντια και full face μπούκαραν σε κατάστημα με λοστό και άρπαξαν λεφτά και προϊόντα

Διάρρηξη σημειώθηκε σε κατάστημα ψιλικών σε περιοχή του Βόλου τα ξημερώματα της Δευτέρας. Στη δημοσιότητα έρχεται βίντεο από κάμερα ασφαλείας.

Στα πλάνα, που προβλήθηκαν στην ΕΡΤ, φαίνονται δύο άτομα να μπαίνουν στο μαγαζί φορώντας κράνη, γάντια και full face. Στη συνέχεια σπάνε δύο πόρτες με λοστό για να μπουν μέσα.

Εκεί ξεκινάνε να κλέβουν τα πάντα. Χρήματα, προϊόντα, κυρίως ποτά με τη ζημιά να ξεπερνά τα 2.000 ευρώ.

Είναι η τέταρτη φορά μέσα σε δύο χρόνια που το συγκεκριμένο κατάστημα γίνεται στόχος διαρρηκτών.