Βόλος: Φορώντας κράνη, γάντια και full face μπούκαραν σε κατάστημα με λοστό και άρπαξαν λεφτά και προϊόντα

Σύνοψη από το

  • Διάρρηξη σημειώθηκε σε κατάστημα ψιλικών σε περιοχή του Βόλου τα ξημερώματα της Δευτέρας.
  • Βίντεο από κάμερα ασφαλείας δείχνει δύο άτομα με κράνη, γάντια και full face να εισβάλλουν στο κατάστημα, σπάζοντας πόρτες με λοστό.
  • Οι δράστες άρπαξαν χρήματα και προϊόντα, κυρίως ποτά, με τη ζημιά να ξεπερνά τα 2.000 ευρώ. Πρόκειται για την τέταρτη φορά που το κατάστημα γίνεται στόχος διαρρηκτών μέσα σε δύο χρόνια.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΒΟΛΟΣ

Διάρρηξη σημειώθηκε σε κατάστημα ψιλικών σε περιοχή του Βόλου τα ξημερώματα της Δευτέρας. Στη δημοσιότητα έρχεται βίντεο από κάμερα ασφαλείας.

Στα πλάνα, που προβλήθηκαν στην ΕΡΤ, φαίνονται δύο άτομα να μπαίνουν στο μαγαζί φορώντας κράνη, γάντια και full face. Στη συνέχεια σπάνε δύο πόρτες με λοστό για να μπουν μέσα.

Εκεί ξεκινάνε να κλέβουν τα πάντα. Χρήματα, προϊόντα, κυρίως ποτά με τη ζημιά να ξεπερνά τα 2.000 ευρώ.

Είναι η τέταρτη φορά μέσα σε δύο χρόνια που το συγκεκριμένο κατάστημα γίνεται στόχος διαρρηκτών.

14:40 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

