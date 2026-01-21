Φειδίας Παναγιώτου: Στο «μικροσκόπιο» καταγγελία για ενοικίαση έπαυλης που παρουσιαζόταν ως «γραφείο» – Τι απαντά ο ευρωβουλευτής

Καταγγελία σε βάρος του Κύπριου ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου για διασπάθιση χρημάτων της ΕΕ άρχισε να διερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπως αναφέρουν κυπριακά ΜΜΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Πολίτη», η έρευνα κατά του ευρωβουλευτή άρχισε ύστερα από καταγγελίες στην Αρχή κατά της Διαφθοράς πριν από περίπου δύο μήνες.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι καταγγέλλοντες προσκόμισαν στοιχεία στην Αρχή κατά της Διαφθοράς, τα οποία φέρουν τον ευρωβουλευτή να έχει ενοικιάσει έπαυλη στη Λεμεσό την οποία βάπτισε «γραφεία», με μηνιαίο κόστος γύρω στις 5-6 χιλιάδες ευρώ. Μάλιστα οι καταγγελίες φέρουν τον ευρωβουλευτή να χρησιμοποιεί την έπαυλη ως παραθεριστική κατοικία και να πραγματοποιεί διάφορα πάρτι.

Η Αρχή κατά της Διαφθοράς εξέτασε τις καταγγελίες κατά του ευρωβουλευτή και ακολούθως διαβίβασε τα στοιχεία στον Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μαζί με παρατηρήσεις από την έρευνα που η ίδια η Αρχή διεξήγαγε στην Κύπρο.

Σε ερώτηση που απέστειλε το κυπριακό μέσο προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν υπήρξε προθυμία για σχολιασμό. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπως μεταφέρθηκε από την Αρχή κατά της Διαφθοράς, ξεκίνησε έρευνα για να διερευνήσει τις καταγγελίες κατά του ευρωβουλευτή.

Άγνοια δηλώνει ο ευρωβουλευτής

Πάντως, ο ευρωβουλευτής δηλώνει άγνοια για οποιαδήποτε έρευνα σε βάρος του, κληθείς να σχολιάσει το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εξετάζει καταγγελίες για ενδεχόμενη διασπάθιση χρημάτων από ευρωπαϊκά ταμεία.

Σύμφωνα με δήλωση του, ο ευρωβουλευτής ανέφερε ότι δεν έχει λάβει οποιαδήποτε επίσημη ενημέρωση πως διερευνάται καταγγελία εναντίον του, ενώ πρόσθεσε, ότι τις επόμενες ημέρες προτίθεται να τοποθετηθεί μέσω βίντεο που θα αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής του δικτύωσης.