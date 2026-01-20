Φειδίας Παναγιώτου για Μαρία Καρυστιανού: «Ίσως της προτείνουμε στο μέλλον να γίνουμε αδελφό κόμμα»

Την επιθυμία του να συνεργαστεί με το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού εξέφρασε ο Κύπριος ευρωβουλευτής, Φειδίας Παναγιώτου.

Μιλώντας στο «Πρω1νο», ο Φειδίας Παναγιώτου δήλωσε: «Βλέπω τι κάνει η Μαρία Καρυστιανού. Ίσως να της προτείνουμε στο μέλλον να γίνουμε αδελφό κόμμα ή να κάνουμε μια συνεργασία με το κόμμα της Άμεσης Δημοκρατίας. Ναι, θα ήθελα να συνεργαστώ. Είμαι σίγουρος ότι δεν θα συμφωνούμε σε όλα».

Αναφερόμενος στις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, ο Κύπριος ευρωβουλευτής τόνισε ότι «εγώ προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να επιτρέπονται οι αμβλώσεις γιατί η κοινωνία δεν φαίνεται τόσο καλή αν δεν τις επιτρέπει».

«Δεν έχω μετανιώσει που έγινα ευρωβουλευτής, λατρεύω τη δουλειά, νομίζω ότι είμαι χρήσιμος στην κοινωνία. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς αλλάξεις Κύπρο και Ευρώπη ως ένας από τους 700 ευρωβουλευτές» είπε ακόμα.

Απαντώντας στην κριτική που του ασκείται για το κόμμα της Άμεσης Δημοκρατίας παραδέχθηκε ότι «αφήσαμε όλους να είναι υποψήφιοι και η αλήθεια είναι ότι ήταν αρκετοί που δεν έκαναν για τη δουλειά αλλά ο κόσμος θα αποφασίσει αν τους θέλει, εγώ δεν τους κόβω. Έχουμε 200 άτομα μέχρι τώρα και θα εκλεγούν 56».