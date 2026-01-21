Ιράν: «Δεν υπάρχει επιστροφή, ο λαός πρέπει να απαλλαγεί από το σκοταδιστικό καθεστώς» – Σπάει τη σιωπή της η χήρα του τελευταίου σάχη

«Δεν υπάρχει επιστροφή» μετά τις διαδηλώσεις κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, τονίζει η χήρα του τελευταίου σάχη του Ιράν, η Φαράχ Παχλαβί, σε αποκλειστική της συνέντευξη στο AFP, ενώ δηλώνει πεπεισμένη ότι οι Ιρανοί θα βγουν «νικητές από αυτή την άνιση αντιπαράθεση».

Αναγκασμένη να εγκαταλείψει τη χώρα με τον σύζυγό της τον Ιανουάριο του 1979 κατά τη διάρκεια της Ισλαμικής Επανάστασης που έφερε τον αγιατολάχ Χομεϊνί στην εξουσία, λέει επίσης ότι η «επιθυμία» και η «ανάγκη» της σήμερα είναι να επιστρέψει στο Ιράν.

«Αλλά αυτό που έχει πραγματικά σημασία, δεν είναι η δική μου μοίρα! Είναι η νεολαία και όλος ο ιρανικός λαός να είναι επιτέλους ελεύθεροι και να απαλλαγούν από αυτό το εγκληματικό, οπισθοδρομικό και σκοταδιστικό καθεστώς», λέει από το διαμέρισμά της στο Παρίσι έχοντας συμφωνήσει να απαντήσει γραπτώς σε ερωτήσεις για την κατάσταση στην πατρίδα της.

«Έχω απορρίψει πολλά αιτήματα από τον Τύπο τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά είναι καθήκον μου να στείλω ένα μήνυμα, όχι μόνο για την υποστήριξη των συμπατριωτών μου, αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο, ο οποίος πρέπει να τους βοηθήσει», πρόσθεσε η 87χρονη Φαράχ Παχλαβί σε άψογα γαλλικά.

Ποια είναι η Φαράχ Παχλαβί

Ντυμένη με σκούρα ρούχα, πόζαρε μπροστά από τη σημαία του προηγούμενου καθεστώτος του Ιράν, που είναι διακοσμημένη με ένα λιοντάρι και έναν ήλιο. Βασίλισσα στα 21 της, στέφθηκε αυτοκράτειρα (Σαχμπανού) στα 29 της χρόνια από τον σύζυγό της. Η Φαράχ Ντιμπά Παχλαβί κοσμούσε τα εξώφυλλα των διεθνών περιοδικών και έζησε μια πολυτελή ζωή τα χρόνια του 1960 και 1970.

Η ζωή της άλλαξε για πάντα στις 16 Ιανουαρίου 1979. Εκδιωχθείσα από τον θρόνο από την Ισλαμική Επανάσταση μαζί με τον σύζυγό της, τον μονάρχη στην κεφαλή ενός κράτους που θεωρούνταν καταπιεστικό, ζει έκτοτε στην εξορία, μοιράζοντας τον χρόνο της κυρίως μεταξύ Παρισιού και Ηνωμένων Πολιτειών, όπου διαμένει και ο μεγαλύτερος γιος της, ο Ρεζά Παχλαβί, ο οποίος δηλώνει έτοιμος να ηγηθεί μιας δημοκρατικής μετάβασης στη χώρα του.

Ξεκινώντας στις 28 Δεκεμβρίου από διαμαρτυρίες κατά του υψηλού κόστους διαβίωσης, η κινητοποίηση σε όλο το Ιράν κλιμακώθηκε στις 8 Ιανουαρίου, αψηφώντας ανοιχτά την Ισλαμική Δημοκρατία πριν από τη βίαιη καταστολή από τις αρχές που, σύμφωνα με ΜΚΟ, έχει αφήσει χιλιάδες νεκρούς.

Ο Αραγτσί ειρωνεύεται τους Ευρωπαίους

Την ίδια ώρα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί υπαινίχθηκε ότι οι Ευρωπαίοι τώρα θερίζουν τις συνέπειες των προηγούμενων θέσεών τους, λέγοντας ότι υποστήριξαν την «παραβίαση» της πυρηνικής συμφωνίας από την Ουάσινγκτον. Αυτή η ενέργεια, υποστήριξε, έχει γυρίσει μπούμερανγκ, με την κυβέρνηση των ΗΠΑ να αγνοεί τις συμφωνίες της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφερόμενη συγκεκριμένα στη εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ που υπογράφηκε στη Σκωτία το καλοκαίρι του 2015 σχετικά με τους δασμούς.

Σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα X σήμερα την Τετάρτη, ο Αραγτσί έγραψε: «Όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβιάζουν μια συμφωνία που υπέγραψαν με την Ευρωπαϊκή Ένωση μόλις πριν από έξι μήνες, η φον ντερ Λάιεν (Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) ξαφνικά σηκώνεται για να επιβεβαιώσει ότι «στην πολιτική όπως και στις επιχειρήσεις – μια συμφωνία είναι μια συμφωνία» και ότι «όταν δύο μέρη σφίγγουν τα χέρια, αυτό θα πρέπει να σημαίνει κάτι».

Δήλωσε επίσης ότι, «η δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη σήμερα είναι ο ίδιος ο ορισμός ενός “αντιδραστικού χτυπήματος”».

Κατηγόρησε την ευρωπαϊκή τρόικα (Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία) ότι «υπάκουε τυφλά» στον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας, όταν αποσύρθηκε μονομερώς από τη συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν. Είπε: «Αν είχαν λάβει υπόψη τις συνέπειες, δεν θα βρίσκονταν σε αυτή την κατάσταση». Επίσης, επεσήμανε ότι υπάρχει ένα σαφές μάθημα που πρέπει να αντληθεί από όλα αυτά: «Είτε όλες οι συμφωνίες είναι δεσμευτικές είτε δεν σημαίνουν τίποτα».

