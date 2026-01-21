Κακοκαιρία στην Κρήτη: Θυελλώδεις άνεμοι στην Ιεράπετρα – Ιστιοφόρο «βγήκε» στη στεριά στην Γαύδο – Δείτε βίντεο

Η κακοκαιρία πλήττει σήμερα (21/1) την Κρήτη και την Γαύδο.
Σε βίντεο που εξασφάλισε το ΕΡΤnews αποτυπώνεται καρέ – καρέ η πρωτοφανής δύναμη των κυμάτων που «σηκώνουν» ένα ιστιοπλοϊκό 15 μέτρων, το οποίο βρίσκεται στον προβλήτα δεμένο, στο λιμάνι της Γαύδου.
Είναι χαρακτηριστικό πως η δύναμη του αέρα είναι τόσο μεγάλη, ώστε βρέθηκε σε κίνδυνο ακόμη και το πλήρωμα της Frontex, ενώ δίνεται μάχη για να μην βουλιάξει το φουσκωτό της.
Νωρίτερα, όπως μετέδωσε η ρεπόρτερ της ΕΡΤ, τα ορμητικά κύματα παρέσυραν μια βάρκα μεταναστών, η οποία σταμάτησε μόλις ένα μέτρο από την πόρτα ενός από τα σπιτάκια που μένουν οι μετανάστες.
Ζημιές και διακοπές ρεύματος στην Κρήτη
Επιβαρυμένη είναι η κατάσταση στην Ιεράπετρα. Οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές σε μεταλλικές κατασκευές και σοβαρές ζημιές σε θερμοκήπια, όπως αποτυπώνεται στο βίντεο από την περιοχή «Αναδασμός» Καβουσίου, το οποίο δημοσίευσε στο Facebook ο Λεωνίδας Κουδουμογιαννάκης.
Επιπλέον, σύμφωνα με το Cretalive, σημειώθηκε πολύωρη διακοπή ηλεκτροδότησης στην ευρύτερη περιοχή της Βιάννου.
Η έλλειψη ρεύματος προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε νοικοκυριά, ιδιαίτερα λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών, ενώ ο δήμος προχώρησε στη διακοπή λειτουργίας σχολικών μονάδων και παιδικού σταθμού, καθώς δεν υπήρχε θέρμανση.