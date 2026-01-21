Κακοκαιρία στην Κρήτη: Θυελλώδεις άνεμοι στην Ιεράπετρα – Ιστιοφόρο «βγήκε» στη στεριά στην Γαύδο – Δείτε βίντεο

Η κακοκαιρία πλήττει σήμερα (21/1) την Κρήτη και την Γαύδο.

Σε βίντεο που εξασφάλισε το ΕΡΤnews αποτυπώνεται καρέ – καρέ η πρωτοφανής δύναμη των κυμάτων που «σηκώνουν» ένα ιστιοπλοϊκό 15 μέτρων, το οποίο βρίσκεται στον προβλήτα δεμένο, στο λιμάνι της Γαύδου.

Είναι χαρακτηριστικό πως η δύναμη του αέρα είναι τόσο μεγάλη, ώστε βρέθηκε σε κίνδυνο ακόμη και το πλήρωμα της Frontex, ενώ δίνεται μάχη για να μην βουλιάξει το φουσκωτό της.

Νωρίτερα, όπως μετέδωσε η ρεπόρτερ της ΕΡΤ, τα ορμητικά κύματα παρέσυραν μια βάρκα μεταναστών, η οποία σταμάτησε μόλις ένα μέτρο από την πόρτα ενός από τα σπιτάκια που μένουν οι μετανάστες.