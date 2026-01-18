Κουτσούμπας: Διαστρεβλώνουν συστηματικά τις ιστορικές κατακτήσεις του λαού και του κόμματός μας

  • Ο Δημήτρης Κουτσούμπας ανέφερε ότι «οι δυνάμεις του κεφαλαίου διαμορφώνουν νέα κόμματα -από ακροδεξιών, εθνικιστικών έως νεοαριστερών αποχρώσεων- προκειμένου να απορροφήσουν τη μεγάλη εργατική-λαϊκή δυσαρέσκεια». Αυτό γίνεται ιδιαίτερα όταν το καπιταλιστικό σύστημα μαστίζεται από σφοδρές οικονομικές κρίσεις και ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς.
  • Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ τόνισε πως «η πολιτική της άρχουσας καπιταλιστικής τάξης και των πολιτικών εκπροσώπων της, εναντιώνεται και υπονομεύει συστηματικά το ρεύμα της αντικαπιταλιστικής διεκδίκησης και πάλης», παρά τα βήματα ανάπτυξης που έχει κάνει αυτό το ρεύμα.
  • Αναφερόμενος στις επιθέσεις κατά του ΚΚΕ, ο Δ. Κουτσούμπας υπογράμμισε ότι «αυτό που τους ενοχλεί δεν είναι αυτή καθ’ αυτή η “νομιμότητα”, αλλά το γεγονός ότι η μαζικότητα, η αποφασιστικότητα… και το ανεβασμένο κύρος του ΚΚΕ μέσα σ’ αυτούς, είναι αυτά που εμποδίζουν και πολλές φορές ακυρώνουν την όποια κυβερνητική και κρατική απόπειρα καταστολής».
«Τα προηγούμενα χρόνια, είδαμε πώς οι δυνάμεις του κεφαλαίου αξιοποίησαν και συνεχίζουν να αξιοποιούν όλες τις δυνατότητες αναμόρφωσης του αστικού πολιτικού συστήματος, διαμορφώνοντας νέα κόμματα -από ακροδεξιών, εθνικιστικών έως νεοαριστερών αποχρώσεων- προκειμένου να απορροφήσουν τη μεγάλη εργατική-λαϊκή δυσαρέσκεια» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας στην ομιλία του στη Συνδιάσκεψη της Κομματικής Οργάνωσης Αττικής για το 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ.

«Τέτοιες αναμορφώσεις καθίστανται σχεδόν επιτακτική ανάγκη κάθε φορά που το καπιταλιστικό σύστημα μαστίζεται από σφοδρές οικονομικές κρίσεις και με κορύφωση των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, και με πολεμική μορφή, όπως σήμερα.

Από κοντά ακολουθούν και οι αναγκαίες, σε αυτά τα πλαίσια -αλλά και συμπληρωματικές διεργασίες για την αναμόρφωση, την ανασύνθεση της σοσιαλδημοκρατίας- αλλά και ανακατατάξεις στον ευρύτερο οπορτουνιστικό χώρο, που ακολουθούν και την αναμόρφωση των αστικών πολιτικών δυνάμεων» σημείωσε και τόνισε:

«Η πολιτική της άρχουσας καπιταλιστικής τάξης και των πολιτικών εκπροσώπων της, εναντιώνεται και υπονομεύει συστηματικά το ρεύμα της αντικαπιταλιστικής διεκδίκησης και πάλης με βάση τις σύγχρονες ανάγκες του λαού, που έχει κάνει βήματα ανάπτυξης όλα αυτά τα χρόνια και εκφράζεται σε αρκετό βαθμό και στους συσχετισμούς και στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, στο δημοσιοϋπαλληλικό κίνημα, στους υγειονομικούς μέσα στα νοσοκομεία, στους εκπαιδευτικούς, στο φοιτητικό κίνημα στα πανεπιστήμια και αλλού, με νου, καρδιά κι οργανωτή το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας.

Συνεχίζουν να συκοφαντούν, να διαστρεβλώνουν συστηματικά την ιστορία μας, τις ιστορικές κατακτήσεις του επαναστατικού κινήματος, του λαού μας, του κόμματος μας.

Δείτε, για παράδειγμα, την επίθεση απέναντι στο Κόμμα τις τελευταίες ημέρες, με αφορμή την πρωτοπόρα στάση μας στον αγώνα των βιοπαλαιστών αγροτών και κτηνοτρόφων. Ότι το ΚΚΕ “καταπατά τη νομιμότητα”, ότι “έχει κάποιου είδους ασυλία”… Στρώνουν το έδαφος για ενίσχυση της καταστολής σε βάρος του κόμματος και του κινήματος».

«Αυτό που τους ενοχλεί δεν είναι αυτή καθ’ αυτή η “νομιμότητα”, αλλά το γεγονός ότι η μαζικότητα, η αποφασιστικότητα, η απειθαρχία και πάνω απ’ όλα το δίκιο αυτών των αγώνων, καθώς και το ανεβασμένο κύρος του ΚΚΕ μέσα σ’ αυτούς, είναι αυτά που εμποδίζουν και πολλές φορές ακυρώνουν την όποια κυβερνητική και κρατική απόπειρα καταστολής, και όχι κάποια βέβαια “ασυλία” προς το εργατικό-λαϊκό κίνημα, προς το ΚΚΕ, που ποτέ άλλωστε δεν υπήρχε και ούτε ποτέ πρόκειται να υπάρξει» είπε ο Δ. Κουτσούμπας και κατέληξε:

«Αποδεικνύεται επίσης, ότι αυτό που τους ενοχλεί δεν είναι ούτε τα διάφορα σόου στη Βουλή, ούτε οι γενικόλογες επικλήσεις στη “δικαιοσύνη”, στον “δημοκρατικό καπιταλισμό” που λένε άλλοι, όλα αυτά, δηλαδή, που μπορούν και τα αντιμετωπίζουν πάρα πολύ εύκολα και γι’ αυτό με διάφορους τρόπους τα “πριμοδοτούν”. Όπως είναι το “προμοτάρισμα” κομμάτων ενός βολικού “αντισυστημισμού” που τελικά καταλήγουν βαθιά συστημικά και πλήρως συμβιβασμένα».

