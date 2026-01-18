Παρίσι: Το πάρτι μετατράπηκε σε εφιάλτη – Κατέρρευσε πάτωμα σε διαμέρισμα, 15 τραυματίες

Σύνοψη από το

  • Το πάτωμα διαμερίσματος στον 5ο όροφο κτιρίου στο Παρίσι κατέρρευσε κατά τη διάρκεια ενός  πάρτι με 50 άτομα, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός ατόμου και τον ελαφρύτερο άλλων 14.
  • Το περιστατικό έλαβε χώρα στην οδό Amelot, στο 11ο Διαμέρισμα της γαλλικής πρωτεύουσας, με τις αρχικές διαπιστώσεις να δείχνουν ότι η κατάρρευση ήταν «δομική» και δεν οφείλεται σε διαρροή αερίου.
  • Για το συμβάν κινητοποιήθηκαν 145 πυροσβέστες και πολλά ασθενοφόρα, ενώ η Εισαγγελία του Παρισιού έχει ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό των αιτίων των τραυματισμών.
Enikos Newsroom

διεθνή

Παρίσι: Το πάρτι μετατράπηκε σε εφιάλτη – Κατέρρευσε πάτωμα σε διαμέρισμα, 15 τραυματίες

Το πάτωμα σε ένα διαμέρισμα σε κτίριο έξι ορόφων, στο Παρίσι,  όπου είχαν συγκεντρωθεί περίπου πενήντα άτομα για ένα πάρτι, κατέρρευσε κι έπεσε στον κάτω όροφο τη νύχτα του Σαββάτου  προς την Κυριακή, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ένα άτομα και ελαφρύτερα ακόμα 15, σύμφωνα με πληροφορίες της πυροσβεστικής και της Αστυνομικής Διεύθυνσης του Παρισιού.

«Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την πυροσβεστική υπηρεσία, ο άνθρωπος που έχει τραυματιστεί σοβαρά  μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο», διευκρίνισε το πρωί της Κυριακής η εισαγγελία του Παρισιού στο Γαλλικός Πρακτορείο.

Η Αστυνομική Διεύθυνση του Παρισιού ανέφερε το πρωί της Κυριακής ότι ένα άτομο υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή, του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες με επιτόπου καρδιοαναπνευστική ανάνηψη και μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο.

Οι πυροσβέστες του Παρισιού δήλωσαν ότι ειδοποιήθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα, μετά την κατάρρευση ενός διαμερίσματος στον 5ο όροφο, σε κτίριο στην οδό Amelot, στο 11ο Διαμέρισμα της γαλλικής πρωτεύουσας. Το πάτωμα στο διαμέρισμα γκρεμίστηκε και έπεσε στον 40 όροφο.

Κινητοποιήθηκαν 145 πυροσβέστες

Σύμφωνα με τις πρώτες διαπιστώσεις, η κατάρρευση είναι «δομική» και δεν σχετίζεται με διαρροή αερίου, διευκρίνισαν. Κινητοποιήθηκαν περίπου 145 πυροσβέστες με 45 οχήματα, καθώς και πολλά ασθενοφόρα. Αρχιτέκτονες της αστυνομίας του Παρισιού έφτασαν επίσης στον τόπο του συμβάντος.

Προχώρησαν «στην αντιστήριξη του 4ου ορόφου και στον έλεγχο του συνόλου. Η δομή του κτιρίου δεν υπέστη ζημιές από την κατάρρευση του δαπέδου», διευκρίνισε η Αστυνομική Διεύθυνση του Παρισιού, προσθέτοντας ότι «δύο άτομα μεταφέρθηκαν σε άλλο κτίριο για να διανυκτερεύσουν.

Οι υπόλοιποι κάτοικοι του κτιρίου βρήκαν προσωρινή στέγη με δικά τους μέσα. «Τα γειτονικά κτίρια εκκενώθηκαν κατά τη διάρκεια της επέμβασης των σωστικών συνεργείων και στη συνέχεια οι κάτοικοι επέστρεψαν στις 4 το πρωί», διευκρίνισε η ίδια πηγή.

«Ξεκίνησε έρευνα για τον εντοπισμό των αιτίων των τραυματισμών. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη», διευκρίνισε η Εισαγγελία του Παρισιού. Η έρευνα ανατέθηκε στο αστυνομικό τμήμα του 11ου διαμερίσματος.

Την Κυριακή το πρωί, η οδός Amelot ήταν και πάλι ανοιχτή στην κυκλοφορία.

 

