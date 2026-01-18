Λ. Κηφισού: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις 19, 20 και 23 Ιανουαρίου

Σύνοψη από το

  • Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών θα ισχύσουν επί της Λεωφόρου Κηφισού στις 19, 20 και 23 Ιανουαρίου 2026.
  • Θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα σε τμήματα της Λεωφ. Κηφισού, στις περιοχές Μοσχάτου/Ταύρου, Νίκαιας/Αγ. Ι. Ρέντη και Ν. Φιλαδέλφειας/Ν. Χαλκηδόνας.
  • Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τις εναπομένουσες λωρίδες, με την ΕΛΑΣ να παρακαλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν την οδική σήμανση.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Κηφισός κίνηση

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών θα ισχύσουν επί της Λεωφόρου Κηφισού στις 19, 20 και 23 Ιανουαρίου 2026.

Αναλυτικά, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, λόγω εκτέλεσης εργασιών θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα των κάτωθι οδικών τμημάτων της Λεωφ. Κηφισού, περιοχής Μοσχάτου/Ταύρου, Νίκαιας/Αγ. Ι. Ρέντη και Ν. Φιλαδέλφειας/Ν. Χαλκηδόνας, ως εξής:

Από το ύψος της συμβολής με την οδό Πειραιώς έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Αγίας Άννης, στις 19–1–2026, κατά τις ώρες 09.00΄ έως 15.00΄, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.
Από το ύψος της συμβολής με τη Λεωφ. Π. Ράλλη έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Μακρυγιάννη, στις 20–1–2026, κατά τις ώρες 09.00΄ έως 15.00΄, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.
Από το ύψος της συμβολής της με την οδό Αναγεννήσεως έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Αχαρνών, στις 23–1-2026, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 15.00΄, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Κατά τις ανωτέρω εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τις εναπομένουσες κάθε φορά λωρίδες κυκλοφορίας.

Η ΕΛΑΣ παρακαλεί τους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

18:27 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

