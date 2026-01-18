Λ. Κηφισού: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις 19, 20 και 23 Ιανουαρίου

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών θα ισχύσουν επί της Λεωφόρου Κηφισού στις 19, 20 και 23 Ιανουαρίου 2026.

Αναλυτικά, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, λόγω εκτέλεσης εργασιών θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα των κάτωθι οδικών τμημάτων της Λεωφ. Κηφισού, περιοχής Μοσχάτου/Ταύρου, Νίκαιας/Αγ. Ι. Ρέντη και Ν. Φιλαδέλφειας/Ν. Χαλκηδόνας, ως εξής:

Από το ύψος της συμβολής με την οδό Πειραιώς έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Αγίας Άννης, στις 19–1–2026, κατά τις ώρες 09.00΄ έως 15.00΄, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

Από το ύψος της συμβολής με τη Λεωφ. Π. Ράλλη έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Μακρυγιάννη, στις 20–1–2026, κατά τις ώρες 09.00΄ έως 15.00΄, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Από το ύψος της συμβολής της με την οδό Αναγεννήσεως έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Αχαρνών, στις 23–1-2026, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 15.00΄, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Κατά τις ανωτέρω εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τις εναπομένουσες κάθε φορά λωρίδες κυκλοφορίας.

Η ΕΛΑΣ παρακαλεί τους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.