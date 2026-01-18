Μαρία Κορινθίου: «Η προβολή και το οικονομικό δεν ήταν ποτέ δέλεαρ για εμένα»

Σύνοψη από το

  • Η Μαρία Κορινθίου, η οποία ξεκίνησε την τηλεοπτική της πορεία το 2006, μίλησε πρόσφατα σε δημοσιογράφους για την τηλεόραση.
  • Η ηθοποιός τόνισε στις δηλώσεις της ότι «η προβολή και το οικονομικό δεν ήταν ποτέ δέλεαρ για εμένα», κάτι που, όπως είπε, έχει φανεί.
  • Δήλωσε πως «δεν βάζω τελεία στην τηλεόραση» και αποκάλυψε ότι έχει απορρίψει πολλές προτάσεις για «πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Μαρία Κορινθίου
Φωτογραφία: Instagram/mariakorinthiou

Η Μαρία Κορινθίου ξεκίνησε την πορεία της στην τηλεόραση το 2006, μέσα από τη δραματική σειρά του ANT1 «Κρυφά μονοπάτια». Στη διάρκεια της επιτυχημένης καριέρας της στη μικρή οθόνη, έχει συμμετάσχει σε πολλά σίριαλ, show, ενώ έχει εργαστεί και ως παρουσιάστρια.

Οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών την συνάντησαν σε έξοδό της, με την Μαρία Κορινθίου στις δηλώσεις της να μιλάει για την τηλεόραση, τονίζοντας ότι δεν έχει βάλει τελεία στο συγκεκριμένο κομμάτι, ενώ σημείωσε ότι «η προβολή και το οικονομικό δεν ήταν ποτέ δέλεαρ για εμένα».

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών της, η καλλιτέχνις ανέφερε πως: «Δεν βάζω τελεία στην τηλεόραση. Δεν βγαίνω στη σύνταξη, αν εννοείς αυτό. Έχω δεχτεί κάποιες προτάσεις, δόξα τω Θεώ. Κάποιες ήταν πάρα πολύ καλές, και ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό, αλλά θέλω να εστιάσω σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα! Είμαι πολύ σίγουρη για τον εαυτό μου, για το τι ακριβώς θέλω, πώς το θέλω, τι θέλω να επιλέξω να κάνω επαγγελματικά».

«Η προβολή και το οικονομικό δεν ήταν ποτέ δέλεαρ για εμένα. Ποτέ δεν ήταν και έχει φανεί αυτό. Πολλές προτάσεις που μου έχουν κάνει για πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά, και ταυτόχρονα θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι είμαι και στην τηλεόραση, ότι πρέπει να είμαι στην τηλεόραση, και φυσικά έχω πει όχι!», συνέχισε η Μαρία Κορινθίου.

