Μαρία Κορινθίου – Γιώργος Καραθανάσης: H θερμοκρασία ανεβαίνει στις χειμερινές διακοπές τους στις Άλπεις

  • Η Μαρία Κορινθίου και ο νέος σύντροφός της, Γιώργος Καραθανάσης, μοιράστηκαν ρομαντικά ενσταντανέ από τις Ιταλικές Άλπεις όπου πέρασαν την Πρωτοχρονιά.
  • Στις φωτογραφίες, τους βλέπουμε να απολαμβάνουν βόλτες στο χιόνι των Δολομιτών και τρυφερές στιγμές σε ζεστούς χώρους, μέσα στο εορταστικό κλίμα των ημερών.
  • Το ζευγάρι είναι μαζί από το καλοκαίρι του 2025, ενώ το ταξίδι τους στις Άλπεις συνέπεσε και με τα γενέθλια της Μαρίας Κορινθίου στις 30 Δεκεμβρίου.
Ρομαντικά ενσταντανέ από τις Ιταλικές Άλπεις όπου πέρασαν την Πρωτοχρονιά μοιράστηκαν με τους διαδικτυακούς τους φίλους στο Insatgram η Μαρία Κορινθίου και ο νέος σύντροφός της, Γιώργος Καραθανάσης.

Στις φωτογραφίες που ανέβασαν, τους βλέπουμε να απολαμβάνουν βόλτες στο χιόνι του εντυπωσιακού φυσικού τοπίου των βουνών των Δολομιτών και τρυφερές στιγμές σε ζεστούς χώρους στο εορταστικό κλίμα των ημερών.

Η Μαρία Κορινθίου και ο Γιώργος Καραθανάσης, αντιπρόεδρος πολύ γνωστής εταιρίας μπαχαρικών, είναι ζευγάρι από το καλοκαίρι του 2025, ενώ το χριστουγεννιάτικο τους ταξίδι συνέπεσε και με τα γενέθλια της Μαρίας Κορινθίου στις 30 Δεκεμβρίου.

