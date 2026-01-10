Μαρία Κορινθίου – Γιώργος Καραθανάσης: H θερμοκρασία ανεβαίνει στις χειμερινές διακοπές τους στις Άλπεις

Ρομαντικά ενσταντανέ από τις Ιταλικές Άλπεις όπου πέρασαν την Πρωτοχρονιά μοιράστηκαν με τους διαδικτυακούς τους φίλους στο Insatgram η Μαρία Κορινθίου και ο νέος σύντροφός της, Γιώργος Καραθανάσης.

Στις φωτογραφίες που ανέβασαν, τους βλέπουμε να απολαμβάνουν βόλτες στο χιόνι του εντυπωσιακού φυσικού τοπίου των βουνών των Δολομιτών και τρυφερές στιγμές σε ζεστούς χώρους στο εορταστικό κλίμα των ημερών.

Η Μαρία Κορινθίου και ο Γιώργος Καραθανάσης, αντιπρόεδρος πολύ γνωστής εταιρίας μπαχαρικών, είναι ζευγάρι από το καλοκαίρι του 2025, ενώ το χριστουγεννιάτικο τους ταξίδι συνέπεσε και με τα γενέθλια της Μαρίας Κορινθίου στις 30 Δεκεμβρίου.

Δείτε την σχετική ανάρτηση: