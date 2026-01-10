ΗΠΑ: Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ απορρίπτει τις κατηγορίες του Ιράν περί υποκίνησης των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων

Σύνοψη από το

  • Η κυβέρνηση των ΗΠΑ απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες της Τεχεράνης περί αμερικανικής υποκίνησης των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.
  • Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε ότι η δήλωση του Ιράν αντικατοπτρίζει μια «παραληρηματική προσπάθεια αποπροσανατολισμού από τις τεράστιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ιρανικό καθεστώς στο εσωτερικό της χώρας».
  • Η αμερικανική απάντηση ήρθε μετά τον ισχυρισμό του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στον Λίβανο.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Στέιτ Ντιπάρτμεντ
πηγή: AP Photo/Jose Luis Magana

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες της Τεχεράνης περί αμερικανικής υποκίνησης των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, κάνοντας λόγο για «παραληρηματική προσπάθεια αποπροσανατολισμού».

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, που κλήθηκε να σχολιάσει τον ισχυρισμό του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στον Λίβανο, ανέφερε ότι «αυτή η δήλωση αντικατοπτρίζει μια παραληρηματική προσπάθεια αποπροσανατολισμού από τις τεράστιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ιρανικό καθεστώς στο εσωτερικό της χώρας».

05:25 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Εθεάθη το «Αεροπλάνο της Ημέρας της Κρίσης» στο Λος Άντζελες – Σενάρια πυρηνικής απειλής στην ατμόσφαιρα

Το Boeing E-4B Nightwatch, πιο γνωστό ως το «Αεροπλάνο της Ημέρας της Κρίσης» του αμερικανικού...
05:10 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Ιράν: Οργή στους δρόμους από τους διαδηλωτές, πάνω από 50 οι νεκροί σε 13 ημέρες – «Ο λαός είναι έτοιμος να πάρει τον έλεγχο των πόλεων», λέει ο Τραμπ

Οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις συνεχίστηκαν τη νύχτα της Παρασκευής στην Τεχεράνη και σε άλλε...
04:55 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Exxon: «Μη επενδυτικός» ο στόχος του Ντόναλντ Τραμπ για πετρελαϊκή ανοικοδόμηση 100 δισ. στη Βενεζουέλα

Η Exxon και η Shell ξεκαθάρισαν ότι «δεν πρόκειται να επενδύσουν δισεκατομμύρια δολάρια» στη Β...
04:41 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Κολομβία: Πρώην ηγέτης των FARC κάλεσε σε αντάρτικη ενότητα κατά των ΗΠΑ μετά τη σύλληψη Μαδούρο

Ο επικεφαλής της μεγαλύτερης παράταξης διαφωνούντων των πρώην FARC κάλεσε τους εναπομείναντες ...
