Μένιος Σακελλαρόπουλος: «Στο “Ριφιφί” έπαιξα τον εαυτό μου – Ο Τσαφούλιας είναι φίλος μου και μου είπε…»

Μένιος Σακελλαρόπουλος: «Στο “Ριφιφί” έπαιξα τον εαυτό μου – Ο Τσαφούλιας είναι φίλος μου και μου είπε…»

Ο Μένιος Σακελλαρόπουλος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή της Αθηναΐδας Νέγκα, «Καλύτερα Αργά», στο Action24, όπου μίλησε ανοιχτά για τη συγγραφική του πορεία, τον τρόπο που παρουσιάζει τα βιβλία του, αλλά και για τη συμμετοχή του στη σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια, «Ριφιφί».

Ο γνωστός δημοσιογράφος και συγγραφέας αποκάλυψε ότι οι κλασικές παρουσιάσεις βιβλίων δεν του ταίριαζαν, καθώς, όπως είπε, «είναι ένα κουραστικό πράγμα». Συγκεκριμένα ανέφερε: «Όλοι έχουμε υπάρξει αναγνώστες, θεατές, οπότε έχουμε μια αντίληψη. Οι παρουσιάσεις βιβλίων είναι ένα κουραστικό πράγμα, για εμένα. Ατελείωτοι διάλογοι, μιλάνε επί ώρες, κόβεις φλέβες. Έτσι είπα: τι θα κάνω; Θα κάνω μια θεατρική παράσταση. Βρίσκω από το βιβλίο πέντε με οκτώ ρόλους και στήνω μια παράσταση».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη guest εμφάνισή του στη σειρά «Ριφιφί» του Σωτήρη Τσαφούλια, εξηγώντας πώς προέκυψε η πρόταση. «Κομπάρσος έχω γίνει, είναι φίλος μου ο Τσαφούλιας. Ήμασταν στα γυρίσματα ούτως ή άλλως, μέρα-νύχτα, και μου λέει: “Ξέρεις κάτι; Θέλω να σε κάνω θαμώνα στο ζαχαροπλαστείο, από όπου γίνεται το παρατηρητήριο για τη ληστεία στην τράπεζα!”. Είχα το κομπολόι μου το ωραίο. Τον εαυτό μου έπαιξα, θαμώνας σε ζαχαροπλαστείο που πίνει τον καφέ του και κράζει τα όσα συμβαίνουν γύρω-γύρω…».

