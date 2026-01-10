Euroleague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μπάγερν – Στο 7-8 οι «αιώνιοι»

Ο Ολυμπιακός επικράτησε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας της Μπάγερν Μονάχου με 95-80, φτάνοντας τις 12 νίκες στη φετινή Euroleague, έχοντας μάλιστα ένα ματς λιγότερο. Οι «ερυθρόλευκοι» αντέδρασαν με ιδανικό τρόπο μετά την ήττα τους από τη Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη και έδειξαν ξανά το γνωστό, επιβλητικό τους πρόσωπο μπροστά στο κοινό τους.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα του Πειραιά ανέβηκε στο 12-8, ενώ εκκρεμεί ακόμη η αναμέτρηση με τη Φενέρ στο ΣΕΦ. Ο Ολυμπιακός παρουσίασε εξαιρετική εικόνα, έλεγξε τον ρυθμό και δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης στους Βαυαρούς.

Την ίδια στιγμή, η Ζάλγκιρις Κάουνας διέλυσε τον Ερυθρό Αστέρα, η Μπαρτσελόνα νίκησε την Παρτίζαν στη Βαρκελώνη, ενώ η Αρμάνι Μιλάνο συνέχισε την ανοδική της πορεία, κάνοντας το δύο στα δύο στη διπλή αγωνιστική, με νέα επικράτηση απέναντι στην Αναντολού Εφές με 87-74.

Στο άλλο ματς της βραδιάς, η Μπασκόνια πήρε τη νίκη σε ένα αμφίρροπο παιχνίδι απέναντι στη Βιλερμπάν, επικρατώντας με 78-73.