Euroleague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μπάγερν – Στο 7-8 οι «αιώνιοι»

Σύνοψη από το

  • Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Μπάγερν Μονάχου με 95-80 στο ΣΕΦ, φτάνοντας τις 12 νίκες στη φετινή Euroleague. Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα του Πειραιά ανέβηκε στο 12-8.
  • Στα υπόλοιπα ματς της βραδιάς, η Ζάλγκιρις διέλυσε τον Ερυθρό Αστέρα, η Μπαρτσελόνα νίκησε την Παρτίζαν, ενώ η Αρμάνι Μιλάνο συνέχισε την ανοδική της πορεία.
  • Στη βαθμολογία της Euroleague, ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο 12-8, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει 13-8. Εκκρεμεί ακόμη η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Euroleague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μπάγερν – Στο 7-8 οι «αιώνιοι»

Ο Ολυμπιακός επικράτησε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας της Μπάγερν Μονάχου με 95-80, φτάνοντας τις 12 νίκες στη φετινή Euroleague, έχοντας μάλιστα ένα ματς λιγότερο. Οι «ερυθρόλευκοι» αντέδρασαν με ιδανικό τρόπο μετά την ήττα τους από τη Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη και έδειξαν ξανά το γνωστό, επιβλητικό τους πρόσωπο μπροστά στο κοινό τους.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα του Πειραιά ανέβηκε στο 12-8, ενώ εκκρεμεί ακόμη η αναμέτρηση με τη Φενέρ στο ΣΕΦ. Ο Ολυμπιακός παρουσίασε εξαιρετική εικόνα, έλεγξε τον ρυθμό και δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης στους Βαυαρούς.

Την ίδια στιγμή, η Ζάλγκιρις Κάουνας διέλυσε τον Ερυθρό Αστέρα, η Μπαρτσελόνα νίκησε την Παρτίζαν στη Βαρκελώνη, ενώ η Αρμάνι Μιλάνο συνέχισε την ανοδική της πορεία, κάνοντας το δύο στα δύο στη διπλή αγωνιστική, με νέα επικράτηση απέναντι στην Αναντολού Εφές με 87-74.

Στο άλλο ματς της βραδιάς, η Μπασκόνια πήρε τη νίκη σε ένα αμφίρροπο παιχνίδι απέναντι στη Βιλερμπάν, επικρατώντας με 78-73.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Πέμπτη 8/1

  • Dubai Basketball–Φενέρμπαχτσε 92-81
  • Παναθηναϊκός–Βίρτους Μπολόνια 84-71
  • Βαλένθια–Μονακό 92-101
  • Ρεάλ Μαδρίτης–Μακάμπι Τελ Αβίβ 98-86

Παρασκευή 9/1

  • Ζάλγκιρις Κάουνας–Ερυθρός Αστέρας 99-97
  • Ολυμπιακός–Μπάγερν Μονάχου 95-80
  • Μπαρτσελόνα–Παρτίζαν 88-70
  • Αρμάνι Μιλάνο–Αναντολού Εφές 87-74
  • Μπασκόνια–Βιλερμπάν 78-73

Δευτέρα 3/3

  • 19:00 Χάποελ Τελ Αβίβ–Παρί

Κατάταξη

  1. * Χάποελ Τελ Αβίβ 14-6
  2. Μονακό 14-7
  3. Βαλένθια 14-7
  4. Μπαρτσελόνα 14-7
  5. * Φενέρμπαχτσε 13-7
  6. Ρεάλ Μαδρίτης 13-8
  7. Παναθηναϊκός 13-8
  8. * Ολυμπιακός 12-8
  9. Ζάλγκιρις Κάουνας 12-9
  10. Ερυθρός Αστέρας 11-10
  11. Αρμάνι Μιλάνο 11-10
  12. Βίρτους Μπολόνια 10-11
  13. Dubai Basketball 10-11
  14. Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-13
  15. * Παρί 7-13
  16. Μπάγερν Μονάχου 7-14
  17. Μπασκόνια 7-14
  18. Αναντολού Εφές 6-15
  19. Βιλερμπάν 6-15
  20. Παρτίζαν 6-15

* Εκκρεμούν το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε και το Χάποελ – Παρί

Επόμενη αγωνιστική (22η)

Τετάρτη 14/1

  • 21:30 Παρτίζαν-Ολυμπιακός

Πέμπτη 15/1

  • 18:00 Dubai Basketball-Βίρτους
  • 19:30 Αναντολού Εφές-Μπασκόνια
  • 20:30 Μπάγερν-Παναθηναϊκός
  • 21:05 Μακάμπι-Ζάλγκιρις
  • 21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Ερυθρός Αστέρας
  • 21:45 Παρί-Μονακό

Παρασκευή 16/1

  • 19:45 Φενέρμπαχτσε-Βαλένθια
  • 21:00 Βιλερμπάν-Χάποελ Τελ Αβίβ
  • 21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δαγκώνετε τα νύχια σας, είστε αναβλητικοί και κάνετε σαμποτάζ στον εαυτό σας; Ειδικός εξηγεί τι σημαίνουν όλα αυτά

Στο «κόκκινο» η γρίπη το επόμενο διάστημα- Σε ετοιμότητα το ΕΣΥ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Εβδομαδιαία άνοδος 2,30% με νέα υψηλά 16 ετών, κέρδη 5,14% για τις τράπεζες

Ακίνητα: Οι ακριβότερες και φθηνότερες περιοχές της χώρας για ενοικίαση – αγορά

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
02:00 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Σάσα Βεζένκοφ: Κορυφαίος σε αξιολόγηση στην ιστορία του Ολυμπιακού στην Euroleague

Ο Σάσα Βεζένκοφ συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία με τη φανέλα του Ολυμπιακού, καθώς στο...
01:45 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Κύπελλο Αγγλίας: Αποκλεισμός σοκ για την Νότιγχαμ – Έχασε στα πέναλτι από τη Ρέξαμ

Θύμα του «θεσμού των εκπλήξεων» στην Αγγλία έπεσε η Νότιγχαμ Φόρεστ, καθώς αποκλείστηκε στον 3...
01:02 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Νεϊμάρ: Επίδειξη πλούτου με ιδιωτικό στόλο αξίας άνω των 50 εκατομμυρίων αποτελούμενο από αεροπλάνο, ελικόπτερο και… Batmobile

Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ Νεϊμάρ αποφάσισε να δείξει στους εκατομμύρια θαυμαστές του τον πολυτ...
00:47 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Μπαρτζώκας για τραυματισμό του Μόρις: «Θα κάνει μαγνητική, μάλλον πρόκειται για βαρύ διάστρεμμα»

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 95-80 της Μπάγερν Μονάχου στο ΣΕΦ, όμως η βραδιά δεν έκλεισε ιδανικ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι