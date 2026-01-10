Νεϊμάρ: Επίδειξη πλούτου με ιδιωτικό στόλο αξίας άνω των 50 εκατομμυρίων αποτελούμενο από αεροπλάνο, ελικόπτερο και… Batmobile

  • Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ Νεϊμάρ επέδειξε τον πολυτελή στόλο του, αξίας άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ, λίγο μετά την ανανέωση του συμβολαίου του.
  • Στο βίντεο που ανέβασε από την έπαυλή του, ο Νεϊμάρ παρουσίασε ένα αντίγραφο του Batmobile, αξίας περίπου 1,3 εκατομμυρίων ευρώ.
  • Ο στόλος του περιλαμβάνει επίσης το ιδιωτικό του τζετ Dassault Falcon 900LX, αξίας 40 εκατομμυρίων ευρώ, και ένα ελικόπτερο Airbus H145 που κοστίζει 8 εκατομμύρια ευρώ.
Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ Νεϊμάρ αποφάσισε να δείξει στους εκατομμύρια θαυμαστές του τον πολυτελή στόλο του, λίγο μετά την επίσημη ανακοίνωση της ανανέωσης του συμβολαίου του με τη Σάντος. Ο 33χρονος άσος, με περισσότερους από 232 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram, δημοσίευσε φωτογραφίες που αποκαλύπτουν τον πανάκριβο τρόπο ζωής του.

Στο βίντεο που ανέβασε από την έπαυλή του στο Mangaratiba του Ρίο ντε Τζανέιρο, ο Νεϊμάρ παρουσίασε ένα αντίγραφο του Batmobile, όπως αυτό που χρησιμοποιεί ο Batman στην ταινία «The Dark Knight Returns». Το όχημα αυτό, που θεωρείται συλλεκτικό, κοστίζει περίπου 1,3 εκατομμύρια ευρώ, επιβεβαιώνοντας την αγάπη του ποδοσφαιριστή για τα εντυπωσιακά αυτοκίνητα.

Η πολυτέλεια, όμως, δεν σταματά εκεί. Ο Νεϊμάρ έδειξε και το ιδιωτικό του τζετ Dassault Falcon 900LX, στο οποίο είναι χαραγμένα τα αρχικά του. Το αεροσκάφος διαθέτει τρεις κινητήρες, μπορεί να διανύσει απόσταση έως 9.000 χιλιομέτρων και φιλοξενεί 14 επιβάτες σε χώρους που περιλαμβάνουν σαλόνι, υπνοδωμάτια και τραπεζαρία. Η αξία του φτάνει τα 40 εκατομμύρια ευρώ, καθιστώντας το ένα από τα πιο ακριβά ιδιωτικά αεροσκάφη στην κατηγορία του.

Το πολυτελές τρίο συμπληρώνει το ελικόπτερο Airbus H145, το οποίο κοστίζει περίπου 8 εκατομμύρια ευρώ και είναι ειδικά διαμορφωμένο σύμφωνα με τις επιθυμίες του Βραζιλιάνου αστέρα.

Πηγή: Marca

