Ιράν: Νέα νύχτα διαδηλώσεων, πάνω από 50 νεκροί σε σχεδόν δύο εβδομάδες – Δημόσια έκκληση του Παχλαβί να παρέμβει ο Τραμπ

Σύνοψη από το

  • Έντονη αναταραχή επικρατεί στο Ιράν, με τις διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος να συνεχίζονται για 13η μέρα, έχοντας προκαλέσει τον θάνατο σε περισσότερες από 50 ζωές.
  • Το Ιράν παραμένει αποκομμένο από τον έξω κόσμο λόγω της ολικής διακοπής του διαδικτύου, με τη συνδεσιμότητα να έχει μειωθεί στο 1% του κανονικού επιπέδου, σε μια προσπάθεια του καθεστώτος να αποτρέψει τη διάδοση πληροφοριών.
  • Ο Ρεζά Παχλαβί, γιος του πρώην σάχη, απηύθυνε δημόσια έκκληση στον Ντόναλντ Τραμπ για άμεση διεθνή παρέμβαση, υποστηρίζοντας ότι η διακοπή του διαδικτύου και η καταστολή των διαδηλώσεων αποτελούν επαρκή λόγο.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ιράν: Νέα νύχτα διαδηλώσεων, πάνω από 50 νεκροί σε σχεδόν δύο εβδομάδες – Δημόσια έκκληση του Παχλαβί να παρέμβει ο Τραμπ
FILE - Iranians protest a 22-year-old woman Mahsa Amini's death after she was detained by the morality police, in Tehran, Sept. 20, 2022, in this photo taken by an individual not employed by the Associated Press and obtained by the AP outside Iran. (AP Photo/ File)

Έντονη αναταραχή επικρατεί στο Ιράν, όπου οι διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος συνεχίζονται για 13η μέρα, ενώ η κυβέρνηση προσπαθεί να τις καταστείλει με τη βία. Οι ταραχές έχουν προκαλέσει δεκάδες θύματα, γενικευμένο μπλακάουτ στο διαδίκτυο, καθώς και διπλωματικές κινήσεις στο εξωτερικό, με τον γιο του πρώην σάχη να απευθύνει έκκληση για άμεση διεθνή παρέμβαση.

Περισσότερες από 50 ζωές έχουν χαθεί από την έναρξη των κινητοποιήσεων στις 28 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Iran Human Rights, που εδρεύει στη Νορβηγία. «Τουλάχιστον 51 διαδηλωτές, εκ των οποίων 9 παιδιά κάτω των 18 ετών, σκοτώθηκαν και εκατοντάδες τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των πρώτων 13 ημερών του κινήματος», ανακοίνωσε η οργάνωση, κάνοντας λόγο για συνεχιζόμενη αιματηρή καταστολή.

Η κατάσταση παραμένει έκρυθμη, με κυβερνητικά κτίρια και τζαμιά να παραδίδονται στις φλόγες σε πολλές πόλεις. Παράλληλα, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το προσωπικό αεροσκάφος του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ αναχώρησε από την Τεχεράνη, καθώς το επίλεκτο σώμα των Φρουρών της Επανάστασης ανέλαβε τη μεταφορά του σε ασφαλές σημείο. Άλλες πηγές υποστηρίζουν πως ενδέχεται να έχει καταφύγει στη Ρωσία, χωρίς ωστόσο καμία επίσημη επιβεβαίωση από μεγάλα διεθνή πρακτορεία. Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Le Figaro, ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, έχει αιτηθεί βίζα από τη γαλλική κυβέρνηση, γεγονός που εντείνει τα σενάρια πολιτικής κρίσης.

Την ίδια στιγμή, το Ιράν βρίσκεται αποκομμένο από τον έξω κόσμο, καθώς η ολική διακοπή του διαδικτύου που επέβαλαν οι αρχές ξεπερνά πλέον τις 24 ώρες. Η ΜΚΟ Netblocks ανακοίνωσε ότι η συνδεσιμότητα έχει μειωθεί στο 1% του κανονικού επιπέδου, γεγονός που επιβεβαιώνει την προσπάθεια του καθεστώτος να αποτρέψει τη διάδοση εικόνων και πληροφοριών από τις διαδηλώσεις.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Ρεζά Παχλαβί, γιος του πρώην σάχη και εξέχουσα προσωπικότητα της εξόριστης αντιπολίτευσης, απηύθυνε δημόσια έκκληση στον Ντόναλντ Τραμπ να παρέμβει άμεσα. «Κύριε πρόεδρε, αυτή είναι μια επείγουσα και άμεση έκκληση με την οποία ζητώ την προσοχή σας, τη στήριξή σας και τη δράση σας», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Παχλαβί, που ζει κοντά στην Ουάσινγκτον, υποστήριξε ότι η διακοπή του διαδικτύου και η καταστολή των διαδηλώσεων αποτελούν επαρκή λόγο για διεθνή παρέμβαση. «Κάλεσα τους πολίτες να κατέβουν στους δρόμους για να αγωνιστούν για την ελευθερία τους και να συνταράξουν με τον αριθμό τους τις δυνάμεις ασφαλείας. Αυτό έκαναν τη χθεσινή νύχτα», πρόσθεσε. Ολοκληρώνοντας το μήνυμά του, τόνισε: «Οι απειλές σας προς αυτό το εγκληματικό καθεστώς έχουν επίσης κρατήσει τα κακοποιά στοιχεία του καθεστώτος σε απόσταση. Όμως, ο χρόνος πιέζει. Οι πολίτες θα βγουν στους δρόμους εκ νέου σε μία ώρα. Σας ζητώ τη βοήθειά σας».

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ήδη προειδοποιήσει ότι θα αντιδράσει δυναμικά αν οι ιρανικές αρχές συνεχίσουν να σκοτώνουν διαδηλωτές. Οι δηλώσεις αυτές έρχονται να εντείνουν περαιτέρω το διεθνές ενδιαφέρον για την κλιμάκωση της κρίσης.

Στο εσωτερικό, ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ εμφανίστηκε δημόσια για πρώτη φορά μετά από αρκετές ημέρες, σε ομιλία που μεταδόθηκε από τα κρατικά μέσα. Κάλεσε τους πολίτες σε «εθνική ενότητα» και κατηγόρησε τους διαδηλωτές ότι «ενεργούν κατ’ εντολή ξένων δυνάμεων», με αναφορά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, χαρακτήρισε «τρομοκρατικές πράξεις» τις φθορές σε δημόσια κτήρια και προειδοποίησε ότι οι αρχές ασφαλείας θα επιβάλουν την τάξη με κάθε τρόπο.

Την ίδια γραμμή ακολούθησε και ο πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου, Γκολαμχοσέιν Μοχσένι-Ετζέι, ο οποίος υποσχέθηκε ότι η τιμωρία των διαδηλωτών θα είναι αποφασιστική, μέγιστη και χωρίς καμία νομική επιείκεια. Στο Διαδίκτυο, παρά την περιορισμένη πρόσβαση, συνεχίζουν να διαρρέουν δεκάδες βίντεο που δείχνουν το μέγεθος της οργής: δημόσια κτήρια στις φλόγες, συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας και αγάλματα του Χαμενεΐ και του Κασέμ Σουλεϊμανί να αποκαθηλώνονται από κεντρικές πλατείες.

Έπειτα από δύο εβδομάδες μαζικών κινητοποιήσεων, το κίνημα που ξεκίνησε ως αντίδραση στο αυξημένο κόστος διαβίωσης έχει μετατραπεί σε ευρείας κλίμακας εξέγερση κατά του καθεστώτος. Οι διαδηλώσεις έχουν εξαπλωθεί σε όλες τις επαρχίες και πλέον αποτελούν τη σοβαρότερη πρόκληση για την Ισλαμική Δημοκρατία από το 1979.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δαγκώνετε τα νύχια σας, είστε αναβλητικοί και κάνετε σαμποτάζ στον εαυτό σας; Ειδικός εξηγεί τι σημαίνουν όλα αυτά

Στο «κόκκινο» η γρίπη το επόμενο διάστημα- Σε ετοιμότητα το ΕΣΥ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Εβδομαδιαία άνοδος 2,30% με νέα υψηλά 16 ετών, κέρδη 5,14% για τις τράπεζες

Ακίνητα: Οι ακριβότερες και φθηνότερες περιοχές της χώρας για ενοικίαση – αγορά

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
00:17 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Μινεάπολη: Νέο βίντεο από την στιγμή που πυροβολείται η 37χρονη, Ρενέ Γκουντ – «Δεν πειράζει, φίλε, δεν σου έχω θυμώσει», λέει σε πράκτορα της ICE

Η τραγωδία στη Μινεάπολη με τον θάνατο της Ρενέ Νικόλ Γκουντ από πυρά πράκτορα της Υπηρεσίας Μ...
00:03 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Ντόναλντ Τραμπ: Πρέπει να πάρουμε τη Γροιλανδία ειδάλλως θα την καταλάβουν η Ρωσία ή η Κίνα

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να αποκτήσουν τη Γροιλα...
23:33 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Washington Post: Το παρασκήνιο της σύλληψης του Νικολάς Μαδούρο – Ρωσία και Βατικανό του είχαν προτείνει άσυλο

Την παραμονή των Χριστουγέννων, ο καρδινάλιος Πιέτρο Παρολίν, δεύτερος στην ιεραρχία του Βατικ...
23:02 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Ιράν: Γιατί ξεσηκώνονται τώρα οι πολίτες – Η «θολή» λύση Παχλαβί, η στάση του Τραμπ και ο διαχωρισμός θρησκείας-κράτους

Οι διαδηλώσεις στο Ιράν άρχισαν στις 28 Δεκεμβρίου με τους καταστηματάρχες – οι οποίοι στο Ιρά...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι