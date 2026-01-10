Ιράν: Νέα νύχτα διαδηλώσεων, πάνω από 50 νεκροί σε σχεδόν δύο εβδομάδες – Δημόσια έκκληση του Παχλαβί να παρέμβει ο Τραμπ

Έντονη αναταραχή επικρατεί στο Ιράν, όπου οι διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος συνεχίζονται για 13η μέρα, ενώ η κυβέρνηση προσπαθεί να τις καταστείλει με τη βία. Οι ταραχές έχουν προκαλέσει δεκάδες θύματα, γενικευμένο μπλακάουτ στο διαδίκτυο, καθώς και διπλωματικές κινήσεις στο εξωτερικό, με τον γιο του πρώην σάχη να απευθύνει έκκληση για άμεση διεθνή παρέμβαση.

Περισσότερες από 50 ζωές έχουν χαθεί από την έναρξη των κινητοποιήσεων στις 28 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Iran Human Rights, που εδρεύει στη Νορβηγία. «Τουλάχιστον 51 διαδηλωτές, εκ των οποίων 9 παιδιά κάτω των 18 ετών, σκοτώθηκαν και εκατοντάδες τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των πρώτων 13 ημερών του κινήματος», ανακοίνωσε η οργάνωση, κάνοντας λόγο για συνεχιζόμενη αιματηρή καταστολή.

BREAKING: Huge masses of anti-regime protesters have taken control of Iran’s second-largest city Mashhad. They are chanting: “Long Live the Shah” @PahlaviReza pic.twitter.com/esCWUbDVgB — Visegrád 24 (@visegrad24) January 9, 2026

The entire local government municipality building in the Northern Iranian city of Karaj is currently engulfed in flames, as anti-government protests appear to be on the verge of overflowing in Iran. pic.twitter.com/6tuFMFWj8e — OSINTdefender (@sentdefender) January 9, 2026

📍Mashhad, Irán. Las mujeres están haciendo historia. Difundirlo es la única manera de ayudarlas.

El silencio las condena a muerte.

¡Vamos, Irán! 🇮🇷💪 pic.twitter.com/iHOJ3xsp64 — Muy.Mona/🇪🇸💚 (@Capitana_espana) January 8, 2026

Massive crowds of anti-government protestors tonight in the Northeastern Iranian city of Mashhad, likely tens of thousands from a city with a population of roughly 3,400,000. pic.twitter.com/uTsxMEPccE — OSINTdefender (@sentdefender) January 9, 2026

Anti-regime protesters in Tehran are making it clear who they want to lead transition to democracy in Iran. They are holding up pictures of Crown Prince @PahlaviReza pic.twitter.com/RL3YWQVG5Q — Visegrád 24 (@visegrad24) January 9, 2026

Η κατάσταση παραμένει έκρυθμη, με κυβερνητικά κτίρια και τζαμιά να παραδίδονται στις φλόγες σε πολλές πόλεις. Παράλληλα, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το προσωπικό αεροσκάφος του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ αναχώρησε από την Τεχεράνη, καθώς το επίλεκτο σώμα των Φρουρών της Επανάστασης ανέλαβε τη μεταφορά του σε ασφαλές σημείο. Άλλες πηγές υποστηρίζουν πως ενδέχεται να έχει καταφύγει στη Ρωσία, χωρίς ωστόσο καμία επίσημη επιβεβαίωση από μεγάλα διεθνή πρακτορεία. Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Le Figaro, ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, έχει αιτηθεί βίζα από τη γαλλική κυβέρνηση, γεγονός που εντείνει τα σενάρια πολιτικής κρίσης.

Protests sparked by Iran’s ailing economy quickly turned against the government. At least 36 people have been killed, according to the Human Rights Activists News Agency, and over 1,200 have been arrested. pic.twitter.com/coLOjJphuM — DW News (@dwnews) January 8, 2026

Την ίδια στιγμή, το Ιράν βρίσκεται αποκομμένο από τον έξω κόσμο, καθώς η ολική διακοπή του διαδικτύου που επέβαλαν οι αρχές ξεπερνά πλέον τις 24 ώρες. Η ΜΚΟ Netblocks ανακοίνωσε ότι η συνδεσιμότητα έχει μειωθεί στο 1% του κανονικού επιπέδου, γεγονός που επιβεβαιώνει την προσπάθεια του καθεστώτος να αποτρέψει τη διάδοση εικόνων και πληροφοριών από τις διαδηλώσεις.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Ρεζά Παχλαβί, γιος του πρώην σάχη και εξέχουσα προσωπικότητα της εξόριστης αντιπολίτευσης, απηύθυνε δημόσια έκκληση στον Ντόναλντ Τραμπ να παρέμβει άμεσα. «Κύριε πρόεδρε, αυτή είναι μια επείγουσα και άμεση έκκληση με την οποία ζητώ την προσοχή σας, τη στήριξή σας και τη δράση σας», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Παχλαβί, που ζει κοντά στην Ουάσινγκτον, υποστήριξε ότι η διακοπή του διαδικτύου και η καταστολή των διαδηλώσεων αποτελούν επαρκή λόγο για διεθνή παρέμβαση. «Κάλεσα τους πολίτες να κατέβουν στους δρόμους για να αγωνιστούν για την ελευθερία τους και να συνταράξουν με τον αριθμό τους τις δυνάμεις ασφαλείας. Αυτό έκαναν τη χθεσινή νύχτα», πρόσθεσε. Ολοκληρώνοντας το μήνυμά του, τόνισε: «Οι απειλές σας προς αυτό το εγκληματικό καθεστώς έχουν επίσης κρατήσει τα κακοποιά στοιχεία του καθεστώτος σε απόσταση. Όμως, ο χρόνος πιέζει. Οι πολίτες θα βγουν στους δρόμους εκ νέου σε μία ώρα. Σας ζητώ τη βοήθειά σας».

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ήδη προειδοποιήσει ότι θα αντιδράσει δυναμικά αν οι ιρανικές αρχές συνεχίσουν να σκοτώνουν διαδηλωτές. Οι δηλώσεις αυτές έρχονται να εντείνουν περαιτέρω το διεθνές ενδιαφέρον για την κλιμάκωση της κρίσης.

The first government building in the Iranian capital of Tehran is on fire. pic.twitter.com/jjNyZHwa69 — (((Tendar))) (@Tendar) January 8, 2026

At least 29 protesters have been killed and more than 1,200 people have been detained in nine days of anti-government protests in Iran, according to data published by the U.S.-based Human Rights Activists News Agency. Read more: https://t.co/JAiTL4UCy6 pic.twitter.com/5sD8ZcHBqK — ABC News (@ABC) January 6, 2026

Despite the violence committed by the Iranian regime and the internet outage across the country the people in Iran are unfazed and continue to fight. Tehran tonight. pic.twitter.com/QyfFvGhclU — (((Tendar))) (@Tendar) January 9, 2026

#Breaking: People in #Tehran, the capital city of #Iran, are protesting against the Islamic regime tonight. This video was recorded in Moshiriyeh, a district of Tehran, and shows protesters setting fire to the building of Tehran Municipality District 15. #IranProtests pic.twitter.com/dYBavIOoG7 — Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) January 9, 2026

Στο εσωτερικό, ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ εμφανίστηκε δημόσια για πρώτη φορά μετά από αρκετές ημέρες, σε ομιλία που μεταδόθηκε από τα κρατικά μέσα. Κάλεσε τους πολίτες σε «εθνική ενότητα» και κατηγόρησε τους διαδηλωτές ότι «ενεργούν κατ’ εντολή ξένων δυνάμεων», με αναφορά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, χαρακτήρισε «τρομοκρατικές πράξεις» τις φθορές σε δημόσια κτήρια και προειδοποίησε ότι οι αρχές ασφαλείας θα επιβάλουν την τάξη με κάθε τρόπο.

Την ίδια γραμμή ακολούθησε και ο πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου, Γκολαμχοσέιν Μοχσένι-Ετζέι, ο οποίος υποσχέθηκε ότι η τιμωρία των διαδηλωτών θα είναι αποφασιστική, μέγιστη και χωρίς καμία νομική επιείκεια. Στο Διαδίκτυο, παρά την περιορισμένη πρόσβαση, συνεχίζουν να διαρρέουν δεκάδες βίντεο που δείχνουν το μέγεθος της οργής: δημόσια κτήρια στις φλόγες, συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας και αγάλματα του Χαμενεΐ και του Κασέμ Σουλεϊμανί να αποκαθηλώνονται από κεντρικές πλατείες.

This is Tehran right now. The people of Iran want the regime GONE. Why is the international media silent? Share this everywhere.

pic.twitter.com/w4qbNJMSCJ — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) January 8, 2026

Έπειτα από δύο εβδομάδες μαζικών κινητοποιήσεων, το κίνημα που ξεκίνησε ως αντίδραση στο αυξημένο κόστος διαβίωσης έχει μετατραπεί σε ευρείας κλίμακας εξέγερση κατά του καθεστώτος. Οι διαδηλώσεις έχουν εξαπλωθεί σε όλες τις επαρχίες και πλέον αποτελούν τη σοβαρότερη πρόκληση για την Ισλαμική Δημοκρατία από το 1979.