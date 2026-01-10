Χρυσηίδα Γκαγκούτη: «Mόνο αρνητικά σχόλια δέχομαι για τις εμφανίσεις μου στο TikTok»

  Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» για τα αρνητικά σχόλια που δέχεται για την εμφάνισή της, αποκαλύπτοντας ότι «Μόνο αρνητικά σχόλια δέχομαι για τις εμφανίσεις μου στο TikTok».
  Ενώ στο Instagram δεν έχει λάβει ποτέ αρνητικό σχόλιο, στο TikTok υπάρχει «μια Α ελευθεριότητα», με την ίδια να δηλώνει ότι «Δεν με έχει πληγώσει κάτι, ίσως με έχει νευριάσει το ότι υποθέτουν πράγματα».
  Η καλλιτέχνις τόνισε πως έχει μάθει να προχωρά και να μην επηρεάζεται από την αρνητική κριτική, δηλώνοντας πως «ο καθένας κρίνει και κάνει ότι θέλει και γω συνεχίζω να κάνω αυτό που θέλω».
Χρυσηίδα Γκαγκούτη: «Mόνο αρνητικά σχόλια δέχομαι για τις εμφανίσεις μου στο TikTok»

Καλεσμένη της Κατερίνας Καινούργιου ήταν την Παρασκευή η Χρυσηίδα Γκαγκούτη, στην εκπομπή «Super Κατερίνα» του Alpha, όπου μίλησε για τη στάση της απέναντι στα αρνητικά σχόλια που δέχεται για την εμφάνισή της και τις αναρτήσεις της στα social media.

Η καλλιτέχνις αποκάλυψε ότι το TikTok είναι η πιο δύσκολη πλατφόρμα για εκείνη, καθώς εκεί δέχεται συχνά επικρίσεις για την εικόνα της. «Μόνο αρνητικά σχόλια δέχομαι για τις εμφανίσεις μου στο TikTok, που γενικότερα είναι μια τοξική πλατφόρμα και ο καθένας λέει το μακρύ του και το κοντό του. Στο Instagram δεν μου έχει στείλει κάποιος να με βρίσει, δεν έχω λάβει ποτέ αρνητικό σχόλιο, πόσο μάλλον με μήνυμα. Αλλά στο TikTok υπάρχει μια Α ελευθεριότητα την οποία, εν μέρει, την αντιλαμβάνομαι και εν μέρει, πάλι, όχι», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, η Χρυσηίδα Γκαγκούτη εξήγησε ότι τα σχόλια αυτά δεν την πληγώνουν, αλλά την ενοχλεί όταν βλέπει ανθρώπους να βγάζουν βιαστικά συμπεράσματα. «Δεν με έχει πληγώσει κάτι, ίσως με έχει νευριάσει το ότι υποθέτουν πράγματα. Βλέπεις μια εικόνα, υποθέτεις και κατηγορείς. Εκείνη την ώρα αισθάνεσαι μια αδικία και λες πως, όχι, δεν είναι έτσι», είπε.

Ολοκληρώνοντας, η τραγουδίστρια ανέφερε ότι έχει μάθει να προχωρά και να μην επηρεάζεται από την αρνητική κριτική. «Αυτό νομίζω μόνο πως με έτρωγε μέχρι πρότινος με τα αρνητικά σχόλια. Η αδικία που αισθάνομαι ότι μπορεί να υφίσταμαι, αλλά από κει και πέρα ο καθένας κρίνει και κάνει ότι θέλει και γω συνεχίζω να κάνω αυτό που θέλω», πρόσθεσε.

