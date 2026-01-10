Μαρία Καρυστιανού για Ζωή Κωνσταντοπούλου στη δίκη των Τεμπών: «Σπαταλά τον χρόνο»

Κλίμα έντασης και με αιχμές για σοβαρές καθυστερήσεις επικράτησε στη δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη. Στη δικαστική αίθουσα ήταν παρούσες, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ως συνήγορος του Πάνου Ρούτσι, αλλά και η Μαρία Καρυστιανού εκ μέρους του συλλόγου πληγέντων από το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Στη χθεσινή (09.01.2026) συνεδρίαση στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, όπου εξεταζόταν η υπόθεση της διαχείρισης του βιντεοληπτικού υλικού τη νύχτα της τραγωδίας στα Τέμπη, υπήρξαν διαμαρτυρίες των οικογενειών, μεταξύ των οποίων και από τη Μαρία Καρυστιανού, για την απουσία εκπροσώπου της εταιρείας Interstar, αλλά και αλλεπάλληλες παρεμβάσεις από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Οι τελευταίες προκάλεσαν την αντίδραση συγγενών των θυμάτων, μεταξύ των οποίων και από τη Μαρία Καρυστιανού.

Συγκεκριμένα, ο δικηγόρος, πατέρας της αδικοχαμένης Μάρθης και πρώην σύζυγος της Μαρίας Καρυστιανού, Αντώνης Ψαρόπουλος, ζήτησε να σταματήσουν οι εντάσεις, ώστε να ξεκινήσει επί της ουσίας η εξέταση της υπόθεσης.

Στο ίδιο μήκος κύματος, σύμφωνα με την ΕΡΤ, η Μαρία Καρυστιανού αντέδρασε, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου «σπαταλά τον χρόνο».

Παρότι η υπόθεση εκκρεμεί εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, η χθεσινή συνεδρίαση επικεντρώθηκε ξανά σε διαδικαστικά ζητήματα, όπως στο θέμα της παράστασης των συγγενών των θυμάτων προς υποστήριξη της κατηγορίας, με τους συνηγόρους υπεράσπισης να επιμένουν στο αίτημα αποβολής τους.