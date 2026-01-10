Σάσα Βεζένκοφ: Κορυφαίος σε αξιολόγηση στην ιστορία του Ολυμπιακού στην Euroleague

Ο Σάσα Βεζένκοφ συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία με τη φανέλα του Ολυμπιακού, καθώς στον αγώνα απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου πέτυχε ακόμη ένα εντυπωσιακό ορόσημο. Με 35 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης (PIR), έφτασε συνολικά τους 3.661 βαθμούς, ξεπερνώντας κάθε άλλον παίκτη που έχει φορέσει τη φανέλα των «ερυθρόλευκων» στη Euroleague.

Ο διεθνής φόργουορντ άφησε πίσω του τον Γιώργο Πρίντεζη, ο οποίος είχε συγκεντρώσει 3.622 βαθμούς αξιολόγησης, και έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του Ολυμπιακού στη συγκεκριμένη στατιστική κατηγορία. Το επίτευγμα του Βεζένκοφ γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακό αν αναλογιστεί κανείς ότι χρειάστηκε 128 λιγότερα παιχνίδια για να φτάσει αυτό το νούμερο, σε σύγκριση με τον εμβληματικό πρώην αρχηγό του Ολυμπιακού.

Σε 221 συμμετοχές με τη φανέλα του Θρύλου, ο Σάσα Βεζένκοφ έχει αναδειχθεί 16 φορές MVP της αγωνιστικής, 4 φορές MVP του μήνα, ενώ έχει κατακτήσει και τον τίτλο του MVP της σεζόν 2022-23, καθώς και του MVP των Playoffs του 2025, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά κορυφαία παρουσία του όλα αυτά τα χρόνια.

Στην ιστορική πεντάδα του Ολυμπιακού στη Euroleague, με βάση τη συνολική αξιολόγηση (PIR), ακολουθούν οι Βασίλης Σπανούλης με 3.251 μονάδες σε 282 αγώνες, ο Κώστας Παπανικολάου με 3.164 μονάδες σε 384 παιχνίδια και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ με 2.930 μονάδες σε 209 συμμετοχές.