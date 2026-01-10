Ντόναλντ Τραμπ: Πρέπει να πάρουμε τη Γροιλανδία ειδάλλως θα την καταλάβουν η Ρωσία ή η Κίνα

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να αποκτήσουν τη Γροιλανδία, προκειμένου –όπως είπε– να αποτραπεί το ενδεχόμενο να την καταλάβουν στο μέλλον η Ρωσία ή η Κίνα. Ξεκαθάρισε ότι μια τέτοια εξέλιξη δεν είναι αποδεκτή για την Ουάσινγκτον, τονίζοντας πως η γεωπολιτική σημασία της περιοχής επιβάλλει άμεσες κινήσεις ώστε οι ΗΠΑ να μη βρεθούν με ανταγωνιστικές δυνάμεις ως γείτονες.

Ο Τραμπ έκανε τις δηλώσεις αυτές από τον Λευκό Οίκο, τόσο κατά τη διάρκεια συνάντησης με στελέχη πετρελαϊκών εταιρειών όσο και μιλώντας σε δημοσιογράφους. Επισήμανε ότι προτιμά μια συμφωνία «με τον εύκολο τρόπο» για την απόκτηση της Γροιλανδίας, υπογραμμίζοντας πως, αν οι ΗΠΑ δεν κινηθούν σύντομα, το κενό θα καλύψουν άλλες μεγάλες δυνάμεις. «Αν δεν πάρουμε τη Γροιλανδία, θα έχετε τη Ρωσία ή την Κίνα ως γείτονές σας. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί», είπε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ανέφερε πως σε διαφορετική περίπτωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν «με τον δύσκολο τρόπο», χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις για το τι θα σήμαινε αυτό στην πράξη. Παράλληλα, σημείωσε ότι είναι «θαυμαστής» της Δανίας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας μέσα από διαπραγματεύσεις, ώστε να επιτευχθεί μια λύση που θα ικανοποιεί και τις δύο πλευρές.