Ντόναλντ Τραμπ: Πρέπει να πάρουμε τη Γροιλανδία ειδάλλως θα την καταλάβουν η Ρωσία ή η Κίνα

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να αποκτήσουν τη Γροιλανδία, προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο να την καταλάβουν στο μέλλον η Ρωσία ή η Κίνα. Τόνισε ότι η γεωπολιτική σημασία της περιοχής επιβάλλει άμεσες κινήσεις.
  • Ο Τραμπ επισήμανε ότι προτιμά μια συμφωνία «με τον εύκολο τρόπο» για την απόκτηση της Γροιλανδίας, προειδοποιώντας ότι «αν δεν πάρουμε τη Γροιλανδία, θα έχετε τη Ρωσία ή την Κίνα ως γείτονές σας. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί».
  • Συνέχισε λέγοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν «με τον δύσκολο τρόπο», χωρίς διευκρινίσεις. Παράλληλα, δήλωσε «θαυμαστής» της Δανίας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων.
President Donald Trump talks about the White House ballroom construction as he arrives to speak during a meeting with oil executives in the East Room of the White House, Friday, Jan. 9, 2026, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci)

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να αποκτήσουν τη Γροιλανδία, προκειμένου –όπως είπε– να αποτραπεί το ενδεχόμενο να την καταλάβουν στο μέλλον η Ρωσία ή η Κίνα. Ξεκαθάρισε ότι μια τέτοια εξέλιξη δεν είναι αποδεκτή για την Ουάσινγκτον, τονίζοντας πως η γεωπολιτική σημασία της περιοχής επιβάλλει άμεσες κινήσεις ώστε οι ΗΠΑ να μη βρεθούν με ανταγωνιστικές δυνάμεις ως γείτονες.

Ο Τραμπ έκανε τις δηλώσεις αυτές από τον Λευκό Οίκο, τόσο κατά τη διάρκεια συνάντησης με στελέχη πετρελαϊκών εταιρειών όσο και μιλώντας σε δημοσιογράφους. Επισήμανε ότι προτιμά μια συμφωνία «με τον εύκολο τρόπο» για την απόκτηση της Γροιλανδίας, υπογραμμίζοντας πως, αν οι ΗΠΑ δεν κινηθούν σύντομα, το κενό θα καλύψουν άλλες μεγάλες δυνάμεις. «Αν δεν πάρουμε τη Γροιλανδία, θα έχετε τη Ρωσία ή την Κίνα ως γείτονές σας. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί», είπε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ανέφερε πως σε διαφορετική περίπτωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν «με τον δύσκολο τρόπο», χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις για το τι θα σήμαινε αυτό στην πράξη. Παράλληλα, σημείωσε ότι είναι «θαυμαστής» της Δανίας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας μέσα από διαπραγματεύσεις, ώστε να επιτευχθεί μια λύση που θα ικανοποιεί και τις δύο πλευρές.

01:15 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Ιράν: Νέα νύχτα διαδηλώσεων, πάνω από 50 νεκροί σε σχεδόν δύο εβδομάδες – Δημόσια έκκληση του Παχλαβί να παρέμβει ο Τραμπ

Έντονη αναταραχή επικρατεί στο Ιράν, όπου οι διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος συνεχίζονται για ...
00:17 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Μινεάπολη: Νέο βίντεο από την στιγμή που πυροβολείται η 37χρονη, Ρενέ Γκουντ – «Δεν πειράζει, φίλε, δεν σου έχω θυμώσει», λέει σε πράκτορα της ICE

Η τραγωδία στη Μινεάπολη με τον θάνατο της Ρενέ Νικόλ Γκουντ από πυρά πράκτορα της Υπηρεσίας Μ...
23:33 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Washington Post: Το παρασκήνιο της σύλληψης του Νικολάς Μαδούρο – Ρωσία και Βατικανό του είχαν προτείνει άσυλο

Την παραμονή των Χριστουγέννων, ο καρδινάλιος Πιέτρο Παρολίν, δεύτερος στην ιεραρχία του Βατικ...
23:02 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Ιράν: Γιατί ξεσηκώνονται τώρα οι πολίτες – Η «θολή» λύση Παχλαβί, η στάση του Τραμπ και ο διαχωρισμός θρησκείας-κράτους

Οι διαδηλώσεις στο Ιράν άρχισαν στις 28 Δεκεμβρίου με τους καταστηματάρχες – οι οποίοι στο Ιρά...
