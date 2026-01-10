Μαρία Καρυστιανού στο μπλόκο της Νίκαιας: «Το νέο κόμμα σύντομα θα διεκδικήσει την ψήφο της κοινωνίας – Δεν έχω όνομα, δεν έχω ημερομηνία»

Πολιτικό μήνυμα ενότητας και στήριξης στους αγρότες που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, έστειλε η Μαρία Καρυστιανού κατά την επίσκεψή της το βράδυ της Παρασκευής (09.01.2026) στο ισχυρό μπλόκο της Νίκαιας Λάρισας. Από εκεί αναφέρθηκε τόσο στον αγώνα των αγροτών όσο και στο νέο πολιτικό κίνημα που έχει προαναγγείλει.

Η κ. Καρυστιανού στάθηκε στο πλευρό των αγροτών, εκφράζοντας τη συμπαράστασή της και στέλνοντας μήνυμα αποφασιστικότητας: «Θα τα καταφέρετε εάν μείνετε ενωμένοι». Στη συνέχεια, μιλώντας στη γενική συνέλευση των συγκεντρωμένων, κάλεσε τους αγρότες να διατηρήσουν τη συνοχή τους, λέγοντας: «Ενωμένοι και δυνατοί θα υποχωρήσουν. Ενωμένοι θα είστε πιο δυνατοί. Και εμείς θα είμαστε δίπλα σας. Όπως βγήκαμε στις 28, όπως σταθήκατε κι εσείς δίπλα μας. Όλη η κοινωνία είναι δίπλα σας γιατί όλη η κοινωνία καταλαβαίνει. Σας ευχαριστώ πολύ, δυνατά!».

Αμέσως μετά, η Μαρία Καρυστιανού μίλησε στους δημοσιογράφους, χαρακτηρίζοντας «δίκαιο» τον αγώνα των αγροτών, τονίζοντας πως πρόκειται για έναν κοινό αγώνα όλων των πολιτών που βλέπουν τη ζωή τους να δυσκολεύει.

Αναφερόμενη στο νέο κίνημα των πολιτών κατά της διαφθοράς και της διαπλοκής, η Μαρία Καρυστιανού σημείωσε ότι η προσπάθεια οργανώνεται και σύντομα θα είναι έτοιμη να διεκδικήσει την ψήφο της κοινωνίας. Όπως είπε: «Το κίνημα των πολιτών κατά της διαφθοράς και της διαπλοκής οργανώνεται και σύντομα θα είναι έτοιμο να διεκδικήσει την ψήφο της κοινωνίας. Αυτό και μόνο. Δεν έχω όνομα, δεν έχω ημερομηνία».

Η κ. Καρυστιανού αναφέρθηκε και στην κριτική που δέχεται μετά την ανακοίνωση της πρωτοβουλίας της, τονίζοντας: «Δέχομαι βολές γιατί δεν τους αρέσει που κάτι το οποίο ξεκίνησε πηγαία, αθώα μέσα από την κοινωνία για να φροντίσει την κοινωνία έχει πάρει τέτοια δύναμη. Όταν θα έχω κάτι ολοκληρωμένο, που σημαίνει ότι θα έχω πρόγραμμα και άτομα, θα βγούμε και θα μιλήσουμε».

«Μάχη κατά της διαφθοράς για μια ελεύθερη Ελλάδα»

Σε ερώτηση για τον στόχο του κινήματος, η Μαρία Καρυστιανού εξήγησε ότι η προσπάθεια αυτή αποτελεί συνέχεια του αγώνα που ξεκίνησε μετά τη δικαίωση της κόρης της, και έχει εξελιχθεί σε μια μάχη κατά της διαπλοκής και της διαφθοράς, με στόχο μια ελεύθερη και ανεξάρτητη Ελλάδα.

Όπως ανέφερε: «Ο μεγάλος αγώνας που ξεκίνησε με τη δικαίωση της κόρης μου έχει καταλήξει σε μια μάχη κατά της διαπλοκής και της διαφθοράς, σε ένα όραμα για μια ελεύθερη Ελλάδα. Όχι με τους αγρότες στον δρόμο, αλλά με μια ανεξάρτητη χώρα, με διαφάνεια και ευμάρεια. Ο στόχος του κινήματος είναι καταρχάς να αντιμετωπιστεί η διαφθορά και η διαπλοκή που για μένα είναι το 80% των προβλημάτων μας: ότι οι πολιτικοί δεν χρειάζεται να λογοδοτήσουν, δεν υπάρχει τιμωρία, με αποτέλεσμα να βλέπουμε διαρκώς σκάνδαλα που παραμένουν ατιμώρητα. Και φυσικά να υπάρξει πρόγραμμα για την οικονομική ανάπτυξη, την υγεία, την παιδεία, το δημογραφικό, την εξωτερική πολιτική – για τα πάντα. Μια αλλιώτικη Ελλάδα».